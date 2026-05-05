Huda Beauty lance Easy Bake Intense Eau de Parfum, marquant un nouveau chapitre audacieux pour la marque et sa fondatrice, Huda Kattan.

DUBAI, UAE, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- Après avoir créé l'une des marques de maquillage les plus influentes au monde, Huda se lance maintenant dans la parfumerie avec un parfum conçu pour être l'étape finale de sa routine glamour. Ce moment représente beaucoup pour Huda Beauty, connue pour transformer la façon dont les gens découvrent, apprennent et tombent amoureux du maquillage. Aujourd'hui, la marque apporte cette même passion et cette même connexion dans les parfums.

Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance

"Le parfum est l'étape finale pour se sentir pleinement glamour, c'est ce qui rassemble tout et vous fait vous sentir complètement irrésistible et puissante", déclare Huda. "Je voulais que le parfum Easy Bake soit riche, sexy et intense. Parce que quand c'est vraiment vous, ce n'est jamais trop".

L'idée est partie de la communauté. D'abord présenté comme un poisson d'avril, un parfum Easy Bake en édition limitée, il a rapidement gagné en popularité, les fans demandant à ce qu'il devienne réel.

Plutôt que de se précipiter pour répondre à l'engouement, la marque a repris le développement, affinant soigneusement la formule pour en faire quelque chose de plus élevé, de plus stratifié et de vraiment durable.

Pour Huda, le parfum n'est pas un terrain inconnu. Elle baigne dans ce secteur depuis plus de 15 ans, depuis l'analyse de parfums à l'époque de ses premiers blogs jusqu'à la cofondation de Kayali, où elle a contribué à la création de produits phares du secteur.

Ce voyage a permis de développer une compréhension profonde et intuitive de ce qui rend un parfum inoubliable, et cette expertise a guidé chaque étape de ce lancement.

Créé après plus de 100 itérations avec le maître parfumeur Hamid Merati-Kashani, Easy Bake Intense est conçu pour se démarquer. Easy Bake Intense s'ouvre sur une cerise sauvage juteuse, se fond dans des fleurs blanches, de l'écorce de cannelle et du lait caramel crémeux, et s'installe dans une base chaude de vanille bourbon. Il offre un sillage riche et perceptible avec une signature gourmande et chaleureuse qui persiste magnifiquement. Inspiré par le parfum emblématique Easy Bake, le parfum transforme quelque chose de familier en quelque chose de plus indulgent et de plus élevé.

Il s'agit de créer quelque chose qui dure, quelque chose que l'on utilise encore et encore, et la touche finale qui parachève le glamour ultime. Pour célébrer l'événement, la marque organisera un grand événement de lancement à Londres, prenant possession de la ville dans le plus pur style Huda Beauty.

Huda Beauty lance Easy Bake Intense Eau de Parfum, marquant un nouveau chapitre audacieux pour la marque et sa fondatrice, Huda Kattan.

Après avoir créé l'une des marques de maquillage les plus influentes au monde, Huda Kattan fait désormais son entrée dans l'univers de la parfumerie avec un parfum conçu pour être la touche finale de sa routine glamour. Ce moment revêt une importance particulière pour Huda Beauty, une marque reconnue pour la façon dont elle transforme la manière dont les gens découvrent, apprennent et tombent amoureux du maquillage. Aujourd'hui, elle apporte cette même passion et cette même connexion au monde des parfums.

« Le parfum est la touche finale pour se sentir pleinement glamour, c'est ce qui rassemble tout et vous fait vous sentir irrésistible et puissante », déclare Huda Kattan. « Je voulais qu'Easy Bake soit riche, sexy et intense. Parce que quand c'est vraiment vous, ce n'est jamais trop. »

L'idée est née au sein de la communauté. Initialement présenté comme un poisson d'avril, Easy Bake en édition limitée a rapidement suscité un engouement considérable, les fans réclamant qu'il devienne une réalité.

Plutôt que de céder précipitamment à cet enthousiasme, la marque a repris le développement depuis le début, affinant soigneusement la formule pour créer quelque chose de plus élaboré, de plus sophistiqué et véritablement durable.

Pour Huda Kattan, le parfum n'est pas un territoire inconnu. Elle évolue dans ce secteur depuis plus de 15 ans, de l'analyse de fragrances à l'époque de ses premiers blogs, jusqu'à la cofondation de Kayali, où elle a contribué à la création de parfums devenus incontournables.

Ce parcours lui a permis de développer une compréhension profonde et intuitive de ce qui rend un parfum inoubliable, et cette expertise a guidé chaque étape de ce lancement.

Élaboré au terme de plus de 100 itérations aux côtés du maître parfumeur Hamid Merati-Kashani, Easy Bake Intense est conçu pour marquer les esprits. Il s'ouvre sur une cerise sauvage juteuse, se fond dans des fleurs blanches, de l'écorce de cannelle et du lait de caramel crémeux, avant de se poser sur un fond chaud de vanille bourbon. Il offre un sillage riche et affirmé, avec une signature gourmande et chaleureuse d'une remarquable tenue.

Inspiré du parfum emblématique Easy Bake, ce nouveau chapitre transforme quelque chose de familier en une expérience plus indulgente et plus aboutie. Il s'agit de créer quelque chose qui dure,quelque chose que l'on porte encore et encore, la touche finale qui parachève le glamour ultime.

Pour célébrer ce lancement, la marque organisera un grand événement à Londres, s'appropriant la ville dans le plus pur style Huda Beauty.

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