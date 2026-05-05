Huda Beauty steigt ins Parfümgeschäft ein: Nachdem sie das Make-up neu definiert hat, kommt sie jetzt für Düfte

DUBAI, VAE, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Huda Beauty lanciert Easy Bake Intense Eau de Parfum und schlägt damit ein neues Kapitel für die Marke und ihre Gründerin Huda Kattan auf. Nachdem sie eine der einflussreichsten Make-up-Marken weltweit aufgebaut hat, expandiert Kattan nun in den Bereich Parfüm mit einem Duft, der der letzte Schritt in ihrer Glam-Routine sein soll. Dieser Moment bedeutet viel für Huda Beauty, die dafür bekannt ist, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen Make-up entdecken, lernen und sich in es verlieben. Jetzt bringt die Marke die gleiche Leidenschaft und Verbundenheit auch in die Parfümerie.

Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance

"Das Parfüm ist der letzte Schritt, um sich vollkommen glamourös zu fühlen. Es ist das, was alles zusammenbringt und dafür sorgt, dass man sich unwiderstehlich und stark fühlt", sagt Kattan. "Ich wollte, dass sich Easy Bake Fragrance reichhaltig, sexy und intensiv anfühlt. Denn wenn es wirklich um dich geht, ist es nie zu viel."

Die Idee ging von der Gemeinschaft aus. Der zunächst als Aprilscherz vorgestellte Duft Easy Bake in limitierter Auflage gewann schnell an Popularität und wurde von den Fans als echtes Parfüm gefordert. Anstatt sich auf den Hype zu stürzen, kehrte die Marke zur Entwicklung zurück und verfeinerte die Formel sorgfältig zu etwas Erhabenerem, Vielschichtigerem und wirklich Dauerhaftem.

Für Kattan ist der Duft kein Neuland. Sie ist seit mehr als 15 Jahren in diesem Bereich tätig, von der Bewertung von Düften in ihren ersten Tagen als Bloggerin bis hin zur Mitbegründung von Kayali, wo sie an der Entwicklung von Branchenbestsellern beteiligt war. Auf dieser Reise entwickelte sich ein tiefes, intuitives Verständnis dafür, was einen Duft unvergesslich macht, und dieses Fachwissen leitete jeden Schritt bei dieser Markteinführung.

Easy Bake Intense wurde in Zusammenarbeit mit dem Meisterparfümeur Hamid Merati-Kashani in über 100 Iterationen entwickelt und soll sich von anderen Düften abheben. Easy Bake Intense eröffnet mit saftiger Wildkirsche, geht über in weiße Blüten, Zimtrinde und cremige Karamellmilch und mündet in eine warme Vanille-Bourbon-Basis. Er liefert eine reichhaltige, wahrnehmbare Spur mit einer warmen, gourmandigen Signatur, die wunderbar nachklingt. Inspiriert von dem kultigen Easy Bake-Duft, verwandelt der Duft etwas Vertrautes in etwas Verwöhntes und Erhabenes.

Es geht darum, etwas zu schaffen, das lange hält, etwas, nach dem man immer wieder greift, und den letzten Schliff, der den ultimativen Glam vollendet. Um dies zu feiern, wird die Marke ein großes Launch-Event in London veranstalten und die Stadt im echten Huda Beauty-Stil erobern.

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