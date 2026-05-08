Huda Beauty 進軍香水界：為化妝作出重新定義後，將目光投向香水市場

此想法源於社群。 最初只是愚人節玩笑的限量版 Easy Bake 香水，瞬即引起熱烈回響，支持者紛紛要求將其變成實體產品。 品牌未有急於順應熱潮，反而回歸開發初衷，細意雕琢配方，使其更顯昇華、更富層次，做到真正歷久不散。

對 Kattan 而言，香水並非陌生領域。 她曾經埋首當中超過 15 年，從早期撰寫網誌時評論香氛，到共同創辦 Kayali，在當中協助創製業界暢銷產品。 這段經歷讓她對什麼樣的香氛才令人難忘，培養出深刻的直覺理解，而這份專業知識為推出產品的每一步提供了指引。

Easy Bake Intense 與調香大師 Hamid Merati-Kashani 合作，經歷超過 100 次反覆改良，務求脫穎而出。 Easy Bake Intense 前調是飽滿多汁的野生車厘子，中調融入白花、肉桂皮及柔滑焦糖牛奶，最後基調落在溫暖的雲呢拿波本之上。 散發出濃郁鮮明的香氣軌跡，帶着溫潤的美食調印記，優美地縈繞不散。 這款香水以經典的 Easy Bake 香氣為靈感泉源，將熟悉的味道化作更為奢寵高雅的馥郁芳香。

當中講求創造出持久耐用之作，吸引人一用再用，為終極華麗的妝容劃上完美句號。 為了慶祝，品牌將在倫敦舉行大型發佈活動，以 Huda Beauty 獨有的風範，席捲整座城市。

SOURCE Huda Beauty