Huda Beauty 進軍香水界：為化妝作出重新定義後，將目光投向香水市場
新聞提供者Huda Beauty
08 5月, 2026, 21:04 CST
阿聯酋杜拜2026年5月8日 /美通社/ -- Huda Beauty 推出 Easy Bake Intense 淡香精，為品牌及其創辦人 Huda Kattan 開啟勇敢無畏的嶄新篇章。 Kattan 建立出在全球極具影響力的化妝品牌，此刻進軍香水領域，讓清新怡人的香氣，化身成為華麗妝容的最後點綴。 這刻對 Huda Beauty 來說意義非凡，品牌一向以改變大眾發掘、學習及愛上化妝的方式著稱。 如今，品牌將同一份熱情及聯繫注入香水之中。
Kattan 說：「香水是感受徹底魅力四射的終章，它把種種元素交織相融，讓人感到魅力難擋、充滿力量。 我希望 Easy Bake Fragrance 給人豐盈性感的強烈感覺。 皆因當其忠於真我之際，從不會過份張揚。」
此想法源於社群。 最初只是愚人節玩笑的限量版 Easy Bake 香水，瞬即引起熱烈回響，支持者紛紛要求將其變成實體產品。 品牌未有急於順應熱潮，反而回歸開發初衷，細意雕琢配方，使其更顯昇華、更富層次，做到真正歷久不散。
對 Kattan 而言，香水並非陌生領域。 她曾經埋首當中超過 15 年，從早期撰寫網誌時評論香氛，到共同創辦 Kayali，在當中協助創製業界暢銷產品。 這段經歷讓她對什麼樣的香氛才令人難忘，培養出深刻的直覺理解，而這份專業知識為推出產品的每一步提供了指引。
Easy Bake Intense 與調香大師 Hamid Merati-Kashani 合作，經歷超過 100 次反覆改良，務求脫穎而出。 Easy Bake Intense 前調是飽滿多汁的野生車厘子，中調融入白花、肉桂皮及柔滑焦糖牛奶，最後基調落在溫暖的雲呢拿波本之上。 散發出濃郁鮮明的香氣軌跡，帶着溫潤的美食調印記，優美地縈繞不散。 這款香水以經典的 Easy Bake 香氣為靈感泉源，將熟悉的味道化作更為奢寵高雅的馥郁芳香。
當中講求創造出持久耐用之作，吸引人一用再用，為終極華麗的妝容劃上完美句號。 為了慶祝，品牌將在倫敦舉行大型發佈活動，以 Huda Beauty 獨有的風範，席捲整座城市。
SOURCE Huda Beauty
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