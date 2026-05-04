Die Zusammenarbeit bringt HUMAIN ONE auf globale Märkte und ermöglicht generative, auf künstlicher Intelligenz basierende Betriebsmodelle für Unternehmen weltweit.

HUMAIN ONE, Powered by AWS, wird das branchenweit erste Betriebssystem der Enterprise-Klasse für die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung autonomer KI-Agenten in großem Maßstab sein

RIYADH, Saudi-Arabien, 4. Mai 2026 PRNewswire/ -- HUMAIN, ein Unternehmen der PIF-Gruppe, das weltweit Full-Stack-Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) anbietet, gab heute eine Ausweitung seiner strategischen Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) im Rahmen von HUMAIN ONE bekannt, einer neuen Initiative zur weltweiten Beschleunigung der Einführung von KI in Unternehmen. Das erste generative KI-Betriebssystem für Unternehmen soll die Art und Weise, wie Organisationen arbeiten, neu definieren.

Die Zusammenarbeit wird von der bevorstehenden Einführung der AWS-Region im Königreich Saudi-Arabien profitieren. Wie alle AWS-Regionen wird auch die AWS Saudi Region ein Cluster von Rechenzentren sein, die so konzipiert sind, dass sie die höchsten Anforderungen an Verfügbarkeit, Sicherheit, Compliance und Datenschutz erfüllen, und in denen Unternehmen jeder Größe Cloud- und generative KI-Workloads ausführen können. Mit einem „Sovereign-by-Design"-Ansatz wird es den Einsatz von generativer KI für regulierte Branchen im gesamten Königreich unterstützen.

HUMAIN ONE wird auch weltweit auf dem AWS Marketplace verfügbar sein, so dass Kunden auf der ganzen Welt nahtlosen Zugriff auf das Betriebssystem haben.

Die Zusammenarbeit bringt die KI-Innovationen von HUMAIN mit der globalen Cloud-Infrastruktur von AWS und deren fortschrittlichen generativen KI-Funktionen zusammen. Gemeinsam werden HUMAIN und AWS Unternehmen und Behörden weltweit in die Lage versetzen, von fragmentierten, anwendungsbasierten Ökosystemen auf einheitliche, generative KI-gesteuerte, agentenbasierte Betriebsmodelle umzustellen.

Tareq Amin, CEO von HUMAIN, kommentierte: „KI im Unternehmen hat einen Wendepunkt erreicht, an dem Unternehmen nicht mehr nach Experimenten suchen, sondern nach messbarem Wert in großem Maßstab. Das erfordert ein grundlegend neues Betriebssystem für die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird. Unsere Partnerschaft mit AWS verschafft HUMAIN ONE die nötige globale Reichweite, um dieses Versprechen zu erfüllen. Gemeinsam versetzen wir Unternehmen in die Lage, von Piloten zu voll skalierter, produktionsfähiger generativer KI überzugehen, die in jede Anwendung und jeden Workflow eingebettet ist und echte, greifbare Ergebnisse auf globaler Ebene liefert."

Tanuja Randery, Managing Director und Vice President für die Region Europe, Middle East and Africa (EMEA) bei AWS, sagte: „Die nächste Generation der Unternehmenstechnologie wird durch enge Partnerschaften entstehen, die KI-Innovation und globale Cloud-Infrastruktur zusammenbringen. Dafür steht unsere erweiterte Zusammenarbeit mit HUMAIN. Innovatoren wie HUMAIN prägen die Zukunft der Entwicklung und des Einsatzes künstlicher Intelligenz, und wir sind stolz darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Entwicklern und Führungskräften im Nahen Osten und darüber hinaus die fortschrittlichsten Werkzeuge der generativen künstlichen Intelligenz zur Verfügung zu stellen und ihnen dabei zu helfen, ihre Ambitionen in konkrete Unternehmensergebnisse umzusetzen."

HUMAIN ONE auf AWS wurde mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit auf Unternehmensniveau, Datenhoheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, agentische generative KI unternehmensweit einzuführen, ohne dabei die Governance oder Kontrolle zu beeinträchtigen. Das generative KI-Betriebssystem integriert Entwicklung, Daten, Orchestrierung und Governance in einem einzigen, kohärenten System.

Zu den Kernkomponenten gehören:

HUMAIN Code – Ein Entwicklungs-Workspace für den Entwurf, die Erstellung und den Einsatz von generativen KI-Produkten

– Ein Entwicklungs-Workspace für den Entwurf, die Erstellung und den Einsatz von generativen KI-Produkten HUMAIN Guardian – Ein Qualitätssicherungssystem, das Leistung, Zuverlässigkeit und kontinuierliche Validierung gewährleistet

– Ein Qualitätssicherungssystem, das Leistung, Zuverlässigkeit und kontinuierliche Validierung gewährleistet HUMAIN Eye – Eine automatisierte Sicherheits-Engine zur Erkennung, Überwachung und Minderung von Risiken in generativen KI-Systemen

– Eine automatisierte Sicherheits-Engine zur Erkennung, Überwachung und Minderung von Risiken in generativen KI-Systemen H2O Platform + SDK - Ein Entwickler-Toolkit zur Erstellung und Orchestrierung intelligenter Agenten innerhalb von HUMAIN Code

- Ein Entwickler-Toolkit zur Erstellung und Orchestrierung intelligenter Agenten innerhalb von HUMAIN Code HUMAIN Fabric – Eine skalierbare Dateninfrastruktur für die Aufnahme, Verarbeitung und Verwaltung von Daten im gesamten Unternehmen

Über AWS wird HUMAIN ONE skalierbare Rechenleistung und fortschrittliche generative KI-Infrastruktur in 39 globalen Regionen und 123 sogenannten Availability Zones nutzen, um Bereitstellungen in verschiedenen Branchen und Regionen zu unterstützen.

Durch die Nutzung des bewährten AWS Marketplace wird HUMAIN ONE für Unternehmen weltweit verfügbar sein, wodurch Kunden das Betriebssystem schneller und einfacher in ihren bestehenden AWS-Umgebungen bereitstellen und integrieren können.

Die heutige Ankündigung fördert die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen und den im Mai 2025 angekündigten gemeinsamen Plan, mehr als fünf Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur, AWS-Services sowie KI-Schulungen und Talententwicklung in Saudi-Arabien zu investieren.

Informationen zu HUMAIN

HUMAIN, ein Unternehmen des PIF, ist ein globales Unternehmen für künstliche Intelligenz, das Full-Stack-KI-Fähigkeiten in vier Kernbereichen bereitstellt: Rechenzentren der nächsten Generation, Hochleistungsinfrastruktur und Cloudplattformen, fortschrittliche KI-Modelle, darunter einige der weltweit fortschrittlichsten arabischen Sprachmodelle, die in der arabischen Welt entwickelt wurden, sowie transformative KI-Lösungen, die tiefe Branchenkenntnisse mit der Umsetzung in der Praxis verbinden.

Das End-to-End-Modell von HUMAIN bedient sowohl Organisationen des öffentlichen als auch des privaten Sektors, erschließt Werte in verschiedenen Branchen, treibt die digitale Transformation voran und stärkt die Fähigkeiten durch die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI. Mit einem wachsenden Portfolio branchenspezifischer KI-Produkte und einer Kernmission, die auf die Entwicklung geistigen Eigentums sowie eine globale Führungsrolle bei Talenten ausgerichtet ist, ist HUMAIN auf internationale Wettbewerbsfähigkeit und technologische Exzellenz ausgelegt.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten wesentlich abweichen. HUMAIN übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

KONTAKT:

Hana Nemec, Head of Communications & PR

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