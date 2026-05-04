AWSを搭載したHUMAIN ONE、自律型AIエージェントを大規模に構築、展開、管理するための業界初のエンタープライズグレードのオペレーティングシステムに

今回の提携により、HUMAIN ONEはグローバル市場に進出し、世界中の組織で人工知能主導のオペレーションモデルを実現します。

サウジアラビア・リヤド, 2026年5月5日 /PRNewswire/--フルスタックの人工知能（AI）機能をグローバルに提供するPIF企業であるHUMAINは、企業のAI導入をグローバルに加速するための新たなイニシアチブであるHUMAIN ONEを通じて、Amazon Web Services（AWS）との戦略的協業を拡大することを発表しました。世界初の生成AIエンタープライズ・オペレーティング・システムにより、組織の運営方法を再定義します。

この協業は、サウジアラビア王国におけるAWSリージョンの今後の開設によって、さらなる恩恵を受けることになります。他のAWSリージョンと同様に、AWSサウジアラビアリージョンも、最高レベルの可用性、セキュリティ、コンプライアンス、データ保護を満たすように設計されたデータセンターのクラスターとなり、あらゆる規模の組織がクラウドや生成AIのワークロードを実行できるようになります。「sovereign-by-design」アプローチにより、イギリス全土の規制産業におけるソブリン生成AIの導入をサポートします。

HUMAIN ONE, Powered by AWS, Will Be the Industry's First Enterprise-Grade Operating System for Building, Deploying, and Governing Autonomous AI Agents at Scale

HUMAIN ONEはAWS Marketplaceでもグローバルに提供され、世界中の顧客がOSにシームレスにアクセスできるようになります。

この協業により、HUMAINのAIイノベーションとAWSのグローバルクラウドインフラストラクチャおよび高度な生成AI機能が融合します。HUMAINとAWSが協力することで、世界中の企業や政府は、断片化されたアプリケーションベースのエコシステムから、統合された生成AI主導のエージェント型オペレーティングモデルへの移行が可能になります。

HUMAINの最高経営責任者（CEO）であるTareq Aminは次のように述べています。「エンタープライズAIは、組織がもはや実験ではなく、スケールの大きな測定可能な価値を求める変曲点に達しています。そのためには、仕事の進め方に関する根本的に新しいオペレーティング・システムが必要となります。AWSとのパートナーシップにより、HUMAIN ONEはその約束を実現するために必要なグローバルなリーチを得ることができます。私たちは共に、企業がパイロットから完全にスケールアップしたプロダクショングレードの生成AIに移行し、それがあらゆるアプリケーションやワークフローに組み込まれ、世界規模で実際の具体的な成果をもたらすことを可能にします。

AWSのマネージング・ディレクター兼欧州・中東・アフリカ（EMEA）担当バイスプレジデントのTanuja Randery氏は、次のように述べています。「次世代のエンタープライズ・テクノロジーは、AIのイノベーションとグローバルなクラウド・インフラストラクチャを結びつける深いパートナーシップを通じて構築されるでしょう。それこそが、HUMAINとの提携拡大が象徴するものです。HUMAINのようなイノベーターは、AIの開発と展開の未来を切り拓いています。私たちは、中東およびその先にある地域の開発者やビジネスリーダーの皆様に、最先端の生成AIツールを提供し、その野心を確かなビジネス成果へと結びつけるお手伝いができることを誇りに思います。」

エンタープライズグレードのセキュリティ、データ主権、規制コンプライアンスを中核に構築されたHUMAIN ONE on AWSは、組織がガバナンスやコントロールを損なうことなく、エージェント型生成AIを組織全体に導入することを可能にします。生成AIオペレーティングシステムは、開発、データ、オーケストレーション、ガバナンスを単一のシステムに統合します。

コア・コンポーネントは以下の通りです。

HUMAIN Code - 生成AI製品の設計、構築、導入のための開発ワークスペース

- 生成AI製品の設計、構築、導入のための開発ワークスペース HUMAIN Guardian - パフォーマンス、信頼性、継続的な検証を保証する品質保証エンジン

- パフォーマンス、信頼性、継続的な検証を保証する品質保証エンジン HUMAIN Eye - 生成AIシステム全体のリスクを検出、監視、軽減するように設計された自動化セキュリティエンジン

- 生成AIシステム全体のリスクを検出、監視、軽減するように設計された自動化セキュリティエンジン H2O Platform + SDK - HUMAIN Code内でインテリジェントエージェントの作成とオーケストレーションを可能にする開発者向けツールキット

- HUMAIN Code内でインテリジェントエージェントの作成とオーケストレーションを可能にする開発者向けツールキット HUMAIN Fabric - 企業全体のデータの取り込み、処理、およびガバナンスを可能にするスケーラブルなデータインフラストラクチャ

HUMAIN ONEはAWSを通じて、39のグローバルリージョンと123のアベイラビリティゾーンで、スケーラブルなコンピュートと高度な生成AIインフラストラクチャを活用し、業界や地域を超えた展開をサポートします。

AWSの実績あるMarketplaceを活用することで、HUMAIN ONEは世界中の企業が利用できるようになり、顧客は既存のAWS環境にオペレーティングシステムをより迅速かつ容易に導入・統合できるようになります。

本日の発表は、両社の戦略的パートナーシップと、2025年5月に発表された、サウジアラビアにおけるAIインフラストラクチャ、AWSサービス、AIトレーニングと人材育成に50億ドル以上を投資する共同計画を前進させるものです。

HUMAINについて

PIF傘下のHUMAINは、4つの中核領域（次世代データセンター、超高性能インフラとクラウドプラットフォーム、アラブ世界で開発された世界最先端のアラビア語大規模言語モデルを含む高度なAIモデル、業界の知見と実世界の実行を組み合わせた変革的AIソリューション）でフルスタックAI機能を提供するグローバルな人工知能企業です。

HUMAINのエンドツーエンドモデルは、公共部門と民間部門の組織の双方にサービスを提供し、業界横断で価値を引き出すとともに、デジタル変革を推進し、人間とAIの協働を通じて能力強化を図ります。業界特化型AI製品のポートフォリオを拡充しつつ、知的財産の開発とグローバル人材のリーダーシップ育成に注力するという中核ミッションのもと、HUMAINは国際競争力と技術的卓越性を備えるよう設計されています。

将来の見通しに関する記述：

本プレスリリースには、現時点での予想および仮定に基づく将来の見通しに関する記述が含まれている可能性があります。実際の結果は、さまざまなリスクや不確実性により大きく異なることがあります。HUMAINはこれらの記述を更新する義務を負いません。

問い合わせ先：

Hana Nemec、コミュニケーション＆PR部門責任者

[email protected]

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写真：https://mma.prnewswire.com/media/2971831/AWS_HUMAIN_ONE.jpg

ロゴ： https://mma.prnewswire.com/media/2971832/HUMAIN_Logo.jpg

SOURCE HUMAIN