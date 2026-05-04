HUMAIN ONE, impulsado por AWS, será el primer sistema operativo empresarial para acelerar la IA

-HUMAIN ONE, impulsado por AWS, será el primer sistema operativo empresarial del sector para la creación, el despliegue y la gestión de agentes de IA autónomos a gran escala

La colaboración permite que HUMAIN ONE llegue a los mercados globales, posibilitando modelos operativos basados en inteligencia artificial generativa para organizaciones de todo el mundo.

RIAD, Arabia Saudita, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN, una empresa de PIF que ofrece soluciones integrales de inteligencia artificial (IA) a nivel mundial, anunció hoy la ampliación de su colaboración estratégica con Amazon Web Services (AWS) a través de HUMAIN ONE, una nueva iniciativa para acelerar la adopción de la IA empresarial en todo el mundo. Este sistema operativo empresarial de IA generativa, pionero en su tipo, redefinirá la forma en que operan las organizaciones.

HUMAIN ONE, Powered by AWS, Will Be the Industry's First Enterprise-Grade Operating System for Building, Deploying, and Governing Autonomous AI Agents at Scale

Esta colaboración se beneficiará del próximo lanzamiento de la región de AWS en el Reino de Arabia Saudita. Al igual que todas las regiones de AWS, la región de AWS en Arabia Saudita será un clúster de centros de datos, diseñado para cumplir con los más altos niveles de disponibilidad, seguridad, cumplimiento normativo y protección de datos, donde organizaciones de todos los tamaños podrán ejecutar cargas de trabajo de IA generativa y en la nube. Con un enfoque de diseño soberano, facilitará soporte a implementaciones soberanas de IA generativa para industrias reguladas en todo el Reino.

HUMAIN ONE también estará disponible en AWS Marketplace a nivel mundial, lo que proporcionará a los clientes de todo el mundo un acceso sin interrupciones al sistema operativo.

Esta colaboración aúna la innovación en IA de HUMAIN con la infraestructura global en la nube de AWS y sus avanzadas capacidades de IA generativa. Juntos, HUMAIN y AWS permitirán a empresas y gobiernos de todo el mundo transitar de ecosistemas fragmentados basados en aplicaciones a modelos operativos unificados, impulsados por IA generativa y basados en agentes.

Tareq Amin, consejero delegado de HUMAIN, comentód: " La IA empresarial ha alcanzado un punto de inflexión en el que las organizaciones ya no buscan la experimentación, sino un valor cuantificable a gran escala. Esto requiere un sistema operativo completamente nuevo para la forma en que se realiza el trabajo. Nuestra alianza con AWS proporciona a HUMAIN ONE el alcance global necesario para cumplir con esta promesa. Juntos, permitimos que las empresas pasen de proyectos piloto a una IA generativa de nivel de producción y totalmente escalada, integrada en cada aplicación y flujo de trabajo, que genera resultados reales y tangibles a escala global".

Tanuja Randery, directora general y vicepresidenta para Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de AWS, afirmó: "La próxima generación de tecnología empresarial se construirá mediante alianzas sólidas que combinen la innovación en IA con la infraestructura global en la nube. Eso es lo que representa nuestra colaboración ampliada con HUMAIN. Innovadores como HUMAIN están dando forma al futuro del desarrollo e implementación de la IA, y nos enorgullece colaborar con ellos para poner las herramientas de inteligencia artificial generativa más avanzadas al alcance de desarrolladores y líderes empresariales en Oriente Medio y más allá, ayudándoles a convertir sus ambiciones en resultados empresariales reales".

HUMAIN ONE en AWS, diseñado con seguridad de nivel empresarial, soberanía de datos y cumplimiento normativo como pilares fundamentales, permite a las organizaciones adoptar IA generativa con agentes en toda su organización sin comprometer la gobernanza ni el control. El sistema operativo de IA generativa integra desarrollo, datos, orquestación y gobernanza en un único sistema cohesivo.

Los componentes principales incluyen:

HUMAIN Code : un espacio de trabajo de desarrollo para diseñar, construir e implementar productos de IA generativa.

: un espacio de trabajo de desarrollo para diseñar, construir e implementar productos de IA generativa. HUMAIN Guardian : un motor de garantía de calidad que asegura el rendimiento, la fiabilidad y la validación continua.

: un motor de garantía de calidad que asegura el rendimiento, la fiabilidad y la validación continua. HUMAIN Eye : un motor de seguridad automatizado diseñado para detectar, monitorear y mitigar riesgos en sistemas de IA generativa.

: un motor de seguridad automatizado diseñado para detectar, monitorear y mitigar riesgos en sistemas de IA generativa. H2O Platform + SDK : un conjunto de herramientas para desarrolladores que permite la creación y orquestación de agentes inteligentes dentro de HUMAIN Code.

: un conjunto de herramientas para desarrolladores que permite la creación y orquestación de agentes inteligentes dentro de HUMAIN Code. HUMAIN Fabric: una infraestructura de datos escalable que permite la ingesta, el procesamiento y la gobernanza de datos en toda la empresa.

A través de AWS, HUMAIN ONE aprovechará la capacidad de procesamiento escalable y la infraestructura avanzada de IA generativa en 39 regiones globales y 123 zonas de disponibilidad para respaldar implementaciones en diversos sectores y geografías.

Gracias al probado Marketplace de AWS, HUMAIN ONE estará disponible para empresas de todo el mundo, lo que facilitará y agilizará la implementación e integración del sistema operativo en los entornos AWS existentes.

El anuncio de hoy consolida la alianza estratégica entre ambas compañías y el plan conjunto anunciado en mayo de 2025 para invertir más de 5.000 millones de dólares en infraestructura de IA, servicios de AWS y formación y desarrollo de talento en IA en Arabia Saudita.

Acerca de HUMAIN

HUMAIN, una empresa de PIF, es una compañía global de inteligencia artificial que ofrece capacidades de IA integrales en cuatro áreas clave: centros de datos de última generación; infraestructura de alto rendimiento y plataformas en la nube; modelos avanzados de IA, incluyendo algunos de los modelos de lenguaje árabe más avanzados del mundo, desarrollados en el mundo árabe; y soluciones de IA transformadoras que combinan un profundo conocimiento del sector con una ejecución práctica.

El modelo integral de HUMAIN atiende tanto a organizaciones del sector público como del privado, generando valor en diversas industrias, impulsando la transformación digital y fortaleciendo las capacidades mediante la colaboración entre humanos e IA. Con una cartera creciente de productos de IA específicos para cada sector y una misión central centrada en el desarrollo de propiedad intelectual y el liderazgo global en talento, HUMAIN está diseñada para la competitividad internacional y la excelencia tecnológica.

Declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas basadas en expectativas y suposiciones actuales. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente debido a diversos riesgos e incertidumbres. HUMAIN no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones.

CONTACTO:

Hana Nemec, responsable de Comunicaciones y RR.PP.

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