AWS 기반 HUMAIN ONE, 자율형 AI 에이전트를 대규모로 구축, 배포 및 관리하기 위한 업계 최초의 엔터프라이즈급 운영 체제 제공

이번 협력으로 HUMAIN ONE을 글로벌 시장에 선보이며, 전 세계 조직을 위한 생성형 인공지능 기반 운영 모델 지원

리야드, 사우디아라비아, 2026년 5월 5일 /PRNewswire/ -- 5월 4일 전 세계에 풀스택 인공지능(AI) 역량을 제공하는 PIF 산하 기업 휴메인(HUMAIN)이 전 세계 기업의 AI 도입을 가속하기 위한 신규 이니셔티브인 HUMAIN ONE을 통해 아마존웹서비스(Amazon Web Services, AWS)와의 전략적 협력을 확대한다고 발표했다. 동종 최초의 생성형 AI 엔터프라이즈 운영체제인 HUMAIN ONE은 조직 운영 방식을 새롭게 정의할 예정이다.

이번 협력은 사우디아라비아 왕국 내 AWS 리전(AWS Region)의 향후 출범을 통해 혜택을 받게 된다. 모든 AWS 리전과 마찬가지로 AWS 사우디 리전은 최고 수준의 가용성, 보안, 규정 준수 및 데이터 보호 요건을 충족하도록 설계된 데이터 센터 클러스터로, 모든 규모의 조직이 클라우드 및 생성형 AI 워크로드를 실행할 수 있는 환경을 제공한다. 주권 중심 설계(sovereign-by-design) 접근 방식을 통해 왕국 전역의 규제 산업을 위한 주권적 생성형 AI 배포를 지원할 것이다.

HUMAIN ONE, Powered by AWS, Will Be the Industry's First Enterprise-Grade Operating System for Building, Deploying, and Governing Autonomous AI Agents at Scale

HUMAIN ONE은 또한 전 세계 AWS Marketplace에서 제공되어, 전 세계 고객이 해당 운영체제에 원활하게 접근할 수 있게 된다.

이번 협력은 휴메인의 AI 혁신과 AWS의 글로벌 클라우드 인프라 및 고급 생성형 AI 역량을 결합한다. 양사는 전 세계 기업과 정부가 파편화된 애플리케이션 기반 생태계에서 통합형 생성형 AI 기반 에이전트형 운영 모델로 전환할 수 있도록 지원할 예정이다.

휴메인의 타렉 아민(Tareq Amin) 최고경영자(CEO)는 "엔터프라이즈 AI는 조직이 더 이상 실험이 아니라 대규모의 측정 가능한 가치를 추구하는 변곡점에 도달했다. 이를 위해서는 업무 수행 방식에 대한 근본적으로 새로운 운영 체제가 필요하다. AWS와의 파트너십은 HUMAIN ONE이 이러한 약속을 실현하는 데 필요한 글로벌 도달 범위를 제공한다. 우리는 함께 기업들이 파일럿 단계에서 벗어나 모든 애플리케이션과 워크플로에 내재화되고 전 세계적으로 실질적이고 가시적인 성과를 창출하는 완전한 규모의 프로덕션급 생성형 AI로 나아갈 수 있도록 지원하고 있다"고 말했다.

AWS의 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 총괄인 타누자 랜더리(Tanuja Randery) 부사장은 "차세대 엔터프라이즈 기술은 AI 혁신과 글로벌 클라우드 인프라를 결합하는 긴밀한 파트너십을 통해 구축될 것이다. 이것이 바로 휴메인과의 확대된 협력이 의미하는 바다. 휴메인과 같은 혁신 기업들은 AI 개발과 배포의 미래를 만들어가고 있으며, AWS는 이러한 기업과 협력해 중동 및 그 너머 지역의 개발자와 비즈니스 리더들에게 가장 진보된 생성형 인공지능 도구를 제공하고, 포부를 실질적인 기업 성과로 전환할 수 있도록 지원하게 되어 자랑스럽다"고 말했다.

엔터프라이즈급 보안, 데이터 주권 및 규제 준수를 핵심으로 구축된 AWS 기반 HUMAIN ONE은 조직이 거버넌스나 통제력을 훼손하지 않고 조직 전반에서 에이전틱 생성형 AI를 도입할 수 있도록 지원한다. 이 생성형 AI 운영체제는 개발, 데이터, 오케스트레이션 및 거버넌스를 하나의 일관된 시스템으로 통합한다.

핵심 구성 요소는 다음과 같다.

• HUMAIN Code – 생성형 AI 제품을 설계, 구축 및 배포하기 위한 개발 워크스페이스

• HUMAIN Guardian – 성능, 신뢰성 및 지속적 검증을 보장하는 품질 보증 엔진

• HUMAIN Eye – 생성형 AI 시스템 전반의 위험을 탐지, 모니터링 및 완화하도록 설계된 자동화 보안 엔진

• H2O Platform + SDK – HUMAIN Code 내에서 지능형 에이전트의 생성과 오케스트레이션을 가능하게 하는 개발자 툴킷

• HUMAIN Fabric – 기업 전반의 데이터 수집, 처리 및 거버넌스를 지원하는 확장 가능한 데이터 인프라

HUMAIN ONE은 AWS를 통해 39개의 글로벌 리전과 123개의 가용 영역 전반에서 확장 가능한 컴퓨팅 및 고급 생성형 AI 인프라를 활용해 다양한 산업과 지역 전반의 배포를 지원할 예정이다.

HUMAIN ONE은 검증된 AWS Marketplace를 활용해 전 세계 기업에 제공되며, 고객이 기존 AWS 환경 내에서 해당 운영 체제를 더 빠르고 쉽게 배포하고 통합할 수 있도록 지원한다.

5월 4일 발표는 양사의 전략적 파트너십과, 2025년 5월 발표된 사우디아라비아 내 AI 인프라, AWS 서비스, AI 교육 및 인재 개발에 50억 달러 이상을 투자한다는 공동 계획을 진전시키는 것이다.

휴메인 소개

PIF 산하 기업인 휴메인은 네 가지 핵심 영역에 걸쳐 풀스택 AI 역량을 제공하는 글로벌 인공지능 기업이다. 네 가지 핵심 영역은 차세대 데이터 센터, 초고성능 인프라 및 클라우드 플랫폼, 아랍권에서 개발된 세계 최고 수준의 아랍어 대규모 언어 모델(LLM)을 포함한 고급 AI 모델, 그리고 심층적인 산업 인사이트와 실제 실행 역량을 결합한 혁신적 AI 솔루션이다.

휴메인의 엔드투엔드 모델은 공공 및 민간 부문 조직을 모두 지원하며, 산업 전반에서 가치를 창출하고 디지털 전환을 촉진하며 인간과 AI의 협업을 통해 역량을 강화한다. 산업별 AI 제품 포트폴리오가 확대되는 가운데, 지식재산 개발과 글로벌 인재 리더십에 초점을 둔 핵심 사명을 바탕으로 휴메인은 국제 경쟁력과 기술적 탁월성을 갖추도록 설계됐다.

미래 예측 진술:

이 보도자료에는 현재의 기대와 가정에 근거한 미래 예측 진술이 포함될 수 있다. 실제 결과는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 중대한 차이를 보일 수 있다. 휴메인은 이러한 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.

문의처:

하나 네멕(Hana Nemec), 커뮤니케이션 및 PR 총괄

[email protected]

휴메인 팔로우: X | 링크드인

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2971831/AWS_HUMAIN_ONE.jpg

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2971832/HUMAIN_Logo.jpg

SOURCE HUMAIN