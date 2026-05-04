HUMAIN ONE, propulsé par AWS, sera le premier système d'exploitation d'entreprise pour la création, le déploiement et la gestion d'agents d'IA autonomes à grande échelle.

Cette collaboration permet à HUMAIN ONE d'être présent sur les marchés mondiaux et d'offrir aux organisations du monde entier des modèles d'exploitation basés sur l'intelligence artificielle générative.

RIYADH, Arabie saoudite, 4 mai 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN, une société PIF qui fournit des capacités d'intelligence artificielle (IA) complètes à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui une expansion de sa collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) par le biais de HUMAIN ONE, une nouvelle initiative visant à accélérer l'adoption de l'IA par les entreprises à l'échelle mondiale. Le premier système d'exploitation d'entreprise à base d'IA générative redéfinira le mode de fonctionnement des organisations.

HUMAIN ONE, Powered by AWS, Will Be the Industry's First Enterprise-Grade Operating System for Building, Deploying, and Governing Autonomous AI Agents at Scale

Cette collaboration bénéficiera du lancement prochain de la région AWS dans le Royaume d'Arabie saoudite. Comme toutes les régions AWS, la région saoudienne AWS sera un cluster de centres de données, architecturé pour répondre aux plus hauts niveaux de disponibilité, de sécurité, de conformité et de protection des données, où les organisations de toutes tailles peuvent exécuter des charges de travail de cloud et d'IA générative. Avec une approche souveraine par conception, il soutiendra les déploiements d'IA générative souveraine pour les industries réglementées à travers le Royaume.

HUMAIN ONE sera également disponible sur AWS Marketplace dans le monde entier, offrant aux clients du monde entier un accès facile au système d'exploitation.

Cette collaboration associe l'innovation en matière d'IA de HUMAIN à l'infrastructure cloud mondiale d'AWS et aux capacités avancées d'IA générative. Ensemble, HUMAIN et AWS permettront aux entreprises et aux administrations publiques du monde entier de passer d'écosystèmes fragmentés, axés sur les applications, à des modèles agentiques opérationnels, unifiés, génératifs et pilotés par l'IA.

Tareq Amin, PDG de HUMAIN, a déclaré : « L'IA d'entreprise a atteint un point d'inflexion où les organisations ne recherchent plus l'expérimentation, mais une valeur mesurable à l'échelle. Cela nécessite un système d'exploitation fondamentalement nouveau pour la manière dont le travail est effectué. Notre partenariat avec AWS donne à HUMAIN ONE la portée mondiale nécessaire pour tenir cette promesse. Ensemble, nous permettons aux entreprises de passer des projets pilotes à l'IA générative à grande échelle et de niveau de production, où elle est intégrée dans chaque application et flux de travail et produit des résultats réels et tangibles à l'échelle mondiale. »

Tanuja Randery, directrice générale et vice-présidente pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) chez AWS, a déclaré : « La prochaine génération de technologies d'entreprise reposera sur des partenariats étroits alliant l'innovation en matière d'IA et une infrastructure cloud mondiale. C'est ce que représente notre collaboration élargie avec HUMAIN. Des innovateurs comme HUMAIN façonnent l'avenir du développement et du déploiement de l'IA, et nous sommes fiers de nous associer à eux pour mettre les outils d'intelligence artificielle générative les plus avancés entre les mains des constructeurs et des chefs d'entreprise du Moyen-Orient et d'ailleurs, en les aidant à transformer leur ambition en résultats concrets pour l'entreprise. »

Construit avec une sécurité de niveau entreprise, la souveraineté des données et la conformité réglementaire à son cœur, HUMAIN ONE sur AWS permet aux organisations d'adopter l'IA générative agentique à travers leur organisation sans compromettre la gouvernance ou le contrôle. Le système d'exploitation de l'IA générative intègre le développement, les données, l'orchestration et la gouvernance dans un système unique et cohérent.

Les principaux éléments sont les suivants

HUMAIN Code - Un espace de développement pour concevoir, construire et déployer des produits d'IA générative

- Un espace de développement pour concevoir, construire et déployer des produits d'IA générative HUMAIN Guardian - Un moteur d'assurance qualité garantissant la performance, la fiabilité et la validation continue.

- Un moteur d'assurance qualité garantissant la performance, la fiabilité et la validation continue. HUMAIN Eye - Un moteur de sécurité automatisé conçu pour détecter, surveiller et atténuer les risques dans les systèmes d'IA générative.

- Un moteur de sécurité automatisé conçu pour détecter, surveiller et atténuer les risques dans les systèmes d'IA générative. H2O Platform + SDK - Une boîte à outils pour développeurs permettant la création et l'orchestration d'agents intelligents dans HUMAIN Code

- Une boîte à outils pour développeurs permettant la création et l'orchestration d'agents intelligents dans HUMAIN Code HUMAIN Fabric - Une infrastructure de données évolutive permettant l'ingestion, le traitement et la gouvernance des données dans l'ensemble de l'entreprise.

Grâce à AWS, HUMAIN ONE tirera parti d'un calcul évolutif, et d'une infrastructure d'IA générative avancée, à travers 39 régions mondiales et 123 zones de disponibilité pour prendre en charge les déploiements dans tous les secteurs d'activité et toutes les zones géographiques.

S'appuyant sur la place de marché éprouvée d'AWS, HUMAIN ONE sera disponible pour les entreprises du monde entier, ce qui permettra aux clients de déployer et d'intégrer plus rapidement et plus facilement le système d'exploitation dans leurs environnements AWS actuels.

L'annonce d'aujourd'hui fait progresser le partenariat stratégique entre les deux entreprises et le plan conjoint annoncé en mai 2025 pour investir plus de 5 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA, les services AWS, la formation à l'IA et le développement des talents en Arabie saoudite.

À propos d'HUMAIN

HUMAIN, une société du FIP, est une entreprise internationale d'intelligence artificielle qui offre des capacités d'IA complètes dans quatre domaines principaux : des centres de données de nouvelle génération ; des infrastructures et des plateformes cloud hyperperformantes ; des modèles d'IA avancés, y compris certains des modèles de langue arabe les plus avancés au monde, développés dans le monde arabe ; et des solutions d'IA révolutionnaires qui combinent une connaissance approfondie du secteur avec une exécution dans le monde réel.

Le modèle de bout en bout de HUMAIN sert les organisations des secteurs public et privé, libérant de la valeur dans tous les secteurs, favorisant la transformation numérique et renforçant les capacités par le biais de la collaboration entre l'homme et l'IA. Avec un portefeuille croissant de produits d'IA spécifiques à certains secteurs et une mission centrale axée sur le développement de la propriété intellectuelle et le leadership mondial en matière de talents, HUMAIN est conçu pour la compétitivité internationale et l'excellence technologique.

Déclaration prospective :

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives fondées sur des attentes et des hypothèses actuelles. Les résultats réels pourraient différer matériellement en raison de divers risques et incertitudes. HUMAIN ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations.

CONTACT :

Hana Nemec, responsable de la communication et des relations publiques

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