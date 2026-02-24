ICANN, 범용 승인 교육과정 프로그램 출범… 다국어 인터넷 구현 촉진

바레인, 인도, 멕시코 소재 대학, UA 교육과정 도입

로스앤젤레스, 2026년 2월 24일 /PRNewswire/ -- 인터넷 주소 및 번호 관리를 담당하는 국제기구인 인터넷주소관리기구(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN)이 2월 24일 범용 승인(Universal Acceptance, UA) 교육과정 프로그램 출범을 발표했다. UA는 다국어 인터넷 구현을 위한 기술적 필수 요소로, 모든 유효한 도메인 이름과 관련 이메일 주소가 문자 체계, 언어, 글자 수와 관계없이 모든 인터넷 기반 애플리케이션, 기기 및 시스템에서 사용될 수 있도록 보장한다.

UA 교육과정 프로그램은 고등교육기관이 국제화 도메인 이름(Internationalized Domain Names, IDNs), 이메일 주소 국제화(Email Address Internationalization, EAI), UA 등 관련 주제를 학위 과정에 무상으로 통합할 수 있도록 지원한다. ICANN은 대학과 협력해 교수진 연수를 실시하고, 신규 또는 기존 강의에 해당 주제를 반영하도록 지원한다. 현재 3개 대학이 ICANN과 협약을 체결하고 UA 교육과정을 정규 강의에 통합하고 있다.

바레인 아메리칸 대학교(AUBH): 마르완 하미드(Marwan Hameed) 공학 및 컴퓨팅 대학 학장은 "컴퓨팅 및 첨단 디지털 기술 분야에서 선도적 교육기관으로서 위상을 강화하는 우리 대학 여정의 중요한 이정표가 될 ICANN과의 이번 협약을 체결하게 되어 자랑스럽다"라고 말했다. 이어 "범용 승인 교육과정을 프로그램에 통합함으로써, 급변하는 인터넷 및 기술 환경에 발맞출 수 있는 졸업생의 역량을 강화하고, 개발에 기여할 수 있는 더 넓은 기회를 열어줄 것"이라고 밝혔다.

모델로 대학교: 모델로 대학교 실비오 사발라 연구센터의 호르헤 카를로스 칸토 에스키벨(Jorge Carlos Canto Esquivel) 학술 코디네이터는 "모델로 대학교는 모두를 통합한다는 가치를 공유하고 있으며, 인터넷은 이러한 비전을 실현하고 참여할 기회를 제공했다"고 말했다. 이어 "우리의 모토는 '자신을 위해, 모두를 위해(Para Si, Para Todos)'로, 이는 모두를 위한 단일하고 상호운용 가능한 글로벌 인터넷이라는 ICANN의 비전과 맥을 같이한다"고 덧붙였다.

스리 라마크리슈나 공과대학교(SRIT): J. 데이비드 라트나라지(J. David Rathnaraj) 총장은 "이번 협력은 인터넷 거버넌스의 미래에 대한 기관의 책무를 실현하는 디딤돌이 될 것"이라고 밝혔다.

ICANN은 또한 아프리카 대학 협회(Association of African Universities)와 협력해 아프리카 지역 대학에도 해당 교육과정을 통합하기 위해 협의 중이다.

UA 교육과정 소개

UA 교육과정은 소프트웨어 애플리케이션 국제화, IDNs, EAI 등 다국어 인터넷 및 도메인 네임 시스템 구현에 핵심적인 주제를 포함한 총 12개 모듈로 구성된다.

UA의 중요성

UA는 아랍어, 중국어, 힌디어, 타밀어, 태국어 등 다양한 언어와 문자 체계로 된 도메인 이름을 포함해 신규 및 장문 최상위 도메인까지 도메인 네임 시스템(DNS)에서 정상적으로 작동하도록 보장하는 데 필수적이다. 이러한 도메인 이름은 사용자에게 더 폭넓은 디지털 정체성 선택권을 제공하고, 온라인상에서 문화적 전통을 더욱 적극적으로 수용•확산할 수 있도록 한다.

전 세계 공공 및 민간 부문 기관들은 현지 언어 및 문자 기반 도메인 이름과 관련 이메일 주소를 지원함으로써 공동체에 더 나은 서비스를 제공하기 위해 시스템을 UA 대응 체계로 전환하고 있다. UA 대응 역량을 갖춘 기관은 현재 인터넷 이용자뿐 아니라 향후 온라인에 접속하게 될 다음 10억 명의 이용자까지 폭넓게 도달할 수 있는 기반을 확보하게 된다.

국제화, IDNs, EAI 및 UA에 대한 인식과 이해는 소프트웨어 개발자 또는 관련 기술 분야 진출을 고려하는 학생들에게 경쟁 우위를 제공할 수 있다. 특히 다국어 기술과 DNS의 급속한 진화에 발맞추고, 업계 선도 지위를 유지하고자 하는 기관에서 그 중요성이 더 부각된다.

자세한 내용은 https://www.icann.org/ua 에서 확인할 수 있다.

ICANN 소개

ICANN의 사명은 안정적이고 안전하며 통합된 글로벌 인터넷을 보장하는 데 기여하는 것이다. 인터넷에서 다른 사람과 연결되기 위해서는 컴퓨터나 기타 기기에 이름 또는 숫자로 된 주소를 입력해야 한다. 컴퓨터가 서로를 정확히 인식하고 연결할 수 있게 하기 위해서 해당 주소는 고유해야 한다. ICANN은 이러한 고유 식별자가 전 세계에서 원활히 작동하도록 조정•지원한다. ICANN은 1998년 전 세계 다양한 이해관계자가 참여하는 비영리 공익법인으로 설립됐다. 더 자세한 정보는 https://www.icann.org에서 확인할 수 있다.

