ICANN、多言語インターネットを促進すべくUniversal Acceptance Curriculum Programを開始
25 2月, 2026, 02:00 JST
バーレーン、インド、メキシコの教育機関が UA Curriculumを提供へ
ロサンゼルス, 2026年2月24日 /PRNewswire/ -- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（ICANN）は、Universal Acceptance (UA) Curriculum programを開始したと発表しました。UAは、多言語インターネットにとって技術的に欠かせないものであり、すべての有効なドメイン名と関連する電子メールアドレスが、文字、言語、文字の長さに関係なく、すべてのインターネット対応アプリケーション、デバイス、システムで使用できることを保証するものです。
UA Curriculum Programにより、教育機関は国際化ドメイン名（IDN）、メールアドレスの国際化（EAI）、UAなどのトピックを関連する学位プログラムに無料で組み込むことができるようになります。ICANNは大学と協力して教員研修を実施し、これらのトピックを新規または既存のコースに組み込んでいます。現在、3つの教育機関がICANNと協定を結び、UA Curriculumを授業に取り入れています。
- American University of Bahrain (AUBH) ：「ICANNと今回協定を締結できたことを誇りに思います。今回の出来事は、コンピューティングおよび先進的デジタル技術分野における主要な学術機関としての地位を強化する取り組みにおいて重要な節目となります」と、 American University of Bahrainの工学・コンピューティング学部長であるMarwan Hameed博士は述べています。「Universal Acceptance curriculumを私たちのプログラムに統合することで、インターネットとテクノロジーを取り巻く急速な変化に遅れを取らないよう、私たちの卒業生の準備を手助けするとともに、彼らが発展に貢献できる機会を広げることができます。」
- Universidad Modelo ：「Universidad Modeloでは、すべての人を統合するという理念を共有しています。インターネットはこのビジョンを実現し、参加する機会を提供してくれました」と、 Modelo UniversityのSilvio Zavala Research Centerの教学調整担当を務めるJorge Carlos Canto Esquivel博士は述べています。「私たちのモットーは 「Para Si, Para Todos」であり、ICANNのビジョンである 「すべての人のための、単一の、世界的に相互運用可能なインターネット」に沿ったものです。」
- Sri Ramakrishna Institute of Technology (SRIT)：「このコラボレーションは、インターネット・ガバナンスの未来に向けた教育機関のコミットメントへの足がかりとなるものです」と、Sri Ramakrishna Institute of Technologyの学長を務めるJ. David Rathnaraj博士は述べています。
ICANNはまた、アフリカの大学に本カリキュラムを統合するため、Association of African Universitiesと協力しています。
UA Curriculumについて
UA Curriculumには、多言語インターネットとドメインネームシステムを実現する鍵となる、ソフトウェアアプリケーションの国際化、IDN、EAIを含むUAと関連する12のモジュールが含まれています。
UAの重要性
新しく長いトップレベルドメインや、アラビア語、中国語、ヒンディー語、タミール語、タイ語などの異なる言語（スクリプト） を含むドメイン名が、ドメインネームシステム（DNS）で期待通りに機能するためには、UAが不可欠です。これらのドメイン名は、ユーザーにデジタル・アイデンティティの幅広い選択肢を提供し、インターネット・ユーザーがオンラインで文化的伝統をよりよく受け入れ、広めることを可能にします。
世界中の公共および民間組織は、システムをUA対応にしています。これはドメイン名や関連するメールアドレスを現地の言語やスクリプトでサポートすることによって、彼らのコミュニティにより良いサービスを提供するためです。UAに対応している企業は、現在のインターネットユーザーだけでなく、今後新たにオンラインを利用するであろう10億人のユーザーにも広くリーチすることができます。
国際化、IDN、EAI、UAに関する認識と理解は、ソフトウェア開発者や関連技術職を志す学生に競争優位性をもたらします。特に、業界の最先端を走り続け、急速に進化する多言語技術やDNSに対応している組織においてその価値は大きいといえます。
ICANNについて
ICANNの使命は、安定した、安全な、統一されたグローバル・インターネットの確保を支援することです。インターネット上で人と連絡を取るには、コンピュータやその他のデバイスにアドレス（名前や番号）を入力する必要があります。その場合のアドレスは、コンピュータがお互いを見つけられる場所を認識できるよう、一意でなければなりません。ICANNは、世界中においてこれらの一意の識別子の調整および支援を行っています。ICANNは1998年に非営利の公益法人として設立され、世界中から集まるコミュニティを有しています。詳しくはhttps://www.icann.orgをご覧ください。
