ICANN、多言語インターネットを促進すべくUniversal Acceptance Curriculum Programを開始

バーレーン、インド、メキシコの教育機関が UA Curriculumを提供へ

ロサンゼルス, 2026年2月24日 /PRNewswire/ -- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（ICANN）は、Universal Acceptance (UA) Curriculum programを開始したと発表しました。UAは、多言語インターネットにとって技術的に欠かせないものであり、すべての有効なドメイン名と関連する電子メールアドレスが、文字、言語、文字の長さに関係なく、すべてのインターネット対応アプリケーション、デバイス、システムで使用できることを保証するものです。

UA Curriculum Programにより、教育機関は国際化ドメイン名（IDN）、メールアドレスの国際化（EAI）、UAなどのトピックを関連する学位プログラムに無料で組み込むことができるようになります。ICANNは大学と協力して教員研修を実施し、これらのトピックを新規または既存のコースに組み込んでいます。現在、3つの教育機関がICANNと協定を結び、UA Curriculumを授業に取り入れています。

ICANNはまた、アフリカの大学に本カリキュラムを統合するため、Association of African Universitiesと協力しています。

UA Curriculumについて

UA Curriculumには、多言語インターネットとドメインネームシステムを実現する鍵となる、ソフトウェアアプリケーションの国際化、IDN、EAIを含むUAと関連する12のモジュールが含まれています。

UAの重要性

新しく長いトップレベルドメインや、アラビア語、中国語、ヒンディー語、タミール語、タイ語などの異なる言語（スクリプト） を含むドメイン名が、ドメインネームシステム（DNS）で期待通りに機能するためには、UAが不可欠です。これらのドメイン名は、ユーザーにデジタル・アイデンティティの幅広い選択肢を提供し、インターネット・ユーザーがオンラインで文化的伝統をよりよく受け入れ、広めることを可能にします。

世界中の公共および民間組織は、システムをUA対応にしています。これはドメイン名や関連するメールアドレスを現地の言語やスクリプトでサポートすることによって、彼らのコミュニティにより良いサービスを提供するためです。UAに対応している企業は、現在のインターネットユーザーだけでなく、今後新たにオンラインを利用するであろう10億人のユーザーにも広くリーチすることができます。

国際化、IDN、EAI、UAに関する認識と理解は、ソフトウェア開発者や関連技術職を志す学生に競争優位性をもたらします。特に、業界の最先端を走り続け、急速に進化する多言語技術やDNSに対応している組織においてその価値は大きいといえます。

詳しくは https://www.icann.org/ua をご覧ください。

ICANNについて

ICANNの使命は、安定した、安全な、統一されたグローバル・インターネットの確保を支援することです。インターネット上で人と連絡を取るには、コンピュータやその他のデバイスにアドレス（名前や番号）を入力する必要があります。その場合のアドレスは、コンピュータがお互いを見つけられる場所を認識できるよう、一意でなければなりません。ICANNは、世界中においてこれらの一意の識別子の調整および支援を行っています。ICANNは1998年に非営利の公益法人として設立され、世界中から集まるコミュニティを有しています。詳しくはhttps://www.icann.orgをご覧ください。

