L'ICANN lance un programme d'études sur l'acceptation universelle et promeut l'émergence d'un internet multilingue

Des institutions universitaires au Bahreïn, en Inde et au Mexique proposeront le programme d'études AU

LOS ANGELES, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) annonce aujourd'hui le lancement de son programme d'études sur l'acceptation universelle (AU). L'AU est une nécessité technique pour un internet multilingue, garantissant que tous les noms de domaine valides et les adresses électroniques correspondantes puissent être utilisés par toutes les applications, tous les appareils et tous les systèmes compatibles avec l'internet, indépendamment de l'écriture, de la langue ou de la longueur des caractères.

Le programme Curriculum AU permet aux établissements universitaires d'intégrer gratuitement des sujets tels que les noms de domaine internationalisés (IDN), l'internationalisation des adresses électroniques (EAI) et l'AU dans leurs programmes d'études. L'ICANN collabore avec les universités pour assurer la formation du corps enseignant et intégrer ces thèmes dans des cours nouveaux ou existants. Trois institutions universitaires ont signé des accords avec l'ICANN et intègrent actuellement le programme d'études AU dans leurs cours.

Université américaine de Bahreïn (AUBH) : « Nous sommes fiers de signer cet accord avec l'ICANN, qui représente une étape importante dans le renforcement de notre statut d'institution académique de premier plan dans les domaines de l'informatique et des technologies numériques avancées », déclare Marwan Hameed, doyen du collège d'ingénierie et d'informatique de l'Université américaine de Bahreïn. « L'intégration du programme d'études Acceptation Universelle dans nos programmes permet à nos diplômés d'être mieux préparés à suivre le rythme des transformations rapides de l'internet et du paysage technologique, tout en leur offrant de plus grandes possibilités de contribuer au développement ».





: « Nous sommes fiers de signer cet accord avec l'ICANN, qui représente une étape importante dans le renforcement de notre statut d'institution académique de premier plan dans les domaines de l'informatique et des technologies numériques avancées », déclare Marwan Hameed, doyen du collège d'ingénierie et d'informatique de l'Université américaine de Bahreïn. « L'intégration du programme d'études Acceptation Universelle dans nos programmes permet à nos diplômés d'être mieux préparés à suivre le rythme des transformations rapides de l'internet et du paysage technologique, tout en leur offrant de plus grandes possibilités de contribuer au développement ». Universidad Modelo : « À l'université Modelo, nous partageons l'idée d'intégrer tout le monde, et l'internet a fourni l'occasion de concrétiser cette vision et de participer au mouvement », déclare Jorge Carlos Canto Esquivel, coordinateur académique du centre de recherche Silvio Zavala de l'université Modelo. Notre devise est « Para Si, Para Todos » (Pour vous, pour tout le monde) conformément à la vision de l'ICANN d'un internet unique et interopérable à l'échelle mondiale pour tous.





: « À l'université Modelo, nous partageons l'idée d'intégrer tout le monde, et l'internet a fourni l'occasion de concrétiser cette vision et de participer au mouvement », déclare Jorge Carlos Canto Esquivel, coordinateur académique du centre de recherche Silvio Zavala de l'université Modelo. Notre devise est « Para Si, Para Todos » (Pour vous, pour tout le monde) conformément à la vision de l'ICANN d'un internet unique et interopérable à l'échelle mondiale pour tous. Sri Ramakrishna Institute of Technology (SRIT) : « Cette collaboration est un pas en avant vers l'engagement de l'institution dans l'avenir de la gouvernance de l'internet », déclare J. David Rathnaraj, directeur du Sri Ramakrishna Institute of Technology.

L'ICANN travaille également avec l'Association des universités africaines pour intégrer le programme dans les universités d'Afrique.

À propos du programme d'études AU

Le programme d'études AU comprend 12 modules sur l'acceptation universelle et des sujets connexes, notamment l'internationalisation des applications logicielles, les IDN et l'EAI, qui sont essentiels à la mise en place d'un internet multilingue et d'un système de noms de domaine.

L'importance de l'AU

L'AU est essentielle pour garantir que les noms de domaine, y compris les domaines de premier niveau plus récents et plus longs et ceux dans différentes langues (dans leurs scripts), comme l'arabe, le chinois, l'hindi, le tamoul et le thaï, fonctionnent comme prévu dans le système de noms de domaine (DNS). Ces noms de domaine offrent aux utilisateurs un choix plus large d'identités numériques et permettent aux internautes de mieux embrasser et faire proliférer les traditions culturelles en ligne.

Les organisations des secteurs public et privé du monde entier préparent leurs systèmes à l'utilisation de l'AU afin de mieux servir leurs communautés en prenant en charge les noms de domaine et les adresses électroniques correspondantes dans les langues et les écritures locales. Les entités qui sont prêtes pour l'utilisation de l'AU ont toutes les cartes en main pour atteindre un plus grand nombre d'utilisateurs actuels de l'internet, ainsi que le prochain milliard d'utilisateurs qui seront en ligne.

La connaissance et la compréhension de l'internationalisation, des IDN, de l'EAI et de l'AU peuvent donner aux étudiants qui envisagent une carrière de développeur de logiciels ou un domaine technique connexe un avantage concurrentiel, en particulier au sein des entités qui veulent être à la pointe de leur secteur et suivre l'évolution rapide de la technologie multilingue et des DNS.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.icann.org/ua .

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de contribuer à garantir un Internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur l'internet, vous devez saisir une adresse, un nom ou un numéro sur votre ordinateur ou un autre appareil. Cette adresse doit être unique pour que les ordinateurs sachent où la trouver. L'ICANN contribue à coordonner et à soutenir ces identificateurs uniques dans le monde entier. Créée en 1998, l'ICANN est une société d'utilité publique à but non lucratif réunissant une communauté mondiale de participants. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.icann.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg