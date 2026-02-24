ICANN 推出通用可及性課程計劃，促進多語言互聯網發展

新聞提供者

ICANN

25 2月, 2026, 01:00 CST

巴林、印度及墨西哥學術機構開辦通用可及性課程

洛杉磯2026年2月25日 /美通社/ -- The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 今日宣佈推出通用可及性 (UA) 課程計劃。 通用可及性 (UA) 是實現多語言互聯網的必備技術，能夠確保切有效的域名和相關電郵地址，不論是採用哪種文字、語言或字元長度，皆能暢通無阻地應用於所有聯網應用程式、裝置及系統之中。

通用可及性課程計劃允許學術機構將國際化域名 (IDN)、電郵地址國際化 (EAI) 和通用可及性等主題免費納入相關的學位課程中。 ICANN 與大學合作，提供師資培訓，將這些主題融入新課程或現有課程中。 三間學術機構已與 ICANN 簽署協議，目前正將通用可及性課程納入其課程體系。

  • American University of Bahrain (AUBH)：American University of Bahrain（巴林美國大學）工程與運算學院院長 Marwan Hameed 博士表示：「我們很榮幸能與 ICANN 簽訂此協議，這標誌著本校在鞏固其作為電腦運算與先進數碼科技領域頂尖學府的道路上，立下輝煌的里程碑。 將通用可及性課程納入教學，有助畢業生更好地裝備自己，緊貼互聯網及科技生態的急速變遷，為其開拓更廣闊的機遇，為未來發展作出貢獻。」

  • Universidad Modelo：Universidad Modelo Silvio Zavala 研究中心學術協調員 Jorge Carlos Canto Esquivel 博士說：「Universidad Modelo 始終懷抱共融的信念，而互聯網正好帶來契機，以助實現這個願景、推動積極參與。 我們秉持『為己，為人 (Para Si, Para Todos)』的座右銘，與 ICANN 建構統一、全球互聯、惠及眾人的互聯網之願景，可謂不謀而合。」

  • Sri Ramakrishna Institute of Technology (SRIT)：Sri Ramakrishna Institute of Technology（斯里拉瑪克里希納理工學院）校長 J. David Rathnaraj 博士說：「此次攜手合作，是我們兌現對互聯網管治未來承諾的堅定一步。」

ICANN 也正在與 Association of African Universities（非洲大學聯盟）合作，將該課程納入非洲的大學中。

關於通用可及性 (UA) 課程
通用可及性課程設有 12 個單元，探討通用可及性及相關主題，包括軟件應用程式國際化、IDN 和 EAI，這些均是建構多語言互聯網及域名系統的核心要素。

通用可及性的重要性
通用可及性技術不可或缺，有助確保各種域名在域名系統 (DNS) 中正常運作，包括新穎且較長的頂級域名，以至以不同語言文字（例如阿拉伯文、中文、印地文、泰米爾文和泰文）書寫的域名。 此等域名不僅為用戶提供更多元的數碼身份選擇，亦讓互聯網用戶在網上更進一步傳承和弘揚自身的文化傳統。

全球各地公私營機構正積極讓其系統達到通用可及性標準，以支援本地語言及文字的域名和電郵地址，從而為所屬社群提供更貼心的服務。 率先作好通用可及性準備的實體機構，將能佔據先機，不僅可以觸及更廣大的現有互聯網用戶群，更能迎接即將上網的下一個十億用戶。

對國際化、IDN、EAI 和通用可及性的認知及理解，能為有志投身軟件開發或相關技術領域的學生增添競爭優勢，在那些力爭行業龍頭、緊貼多語言技術及 DNS 快速發展步伐的機構之中尤其珍貴。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.icann.org/ua

關於 ICANN
ICANN 的使命是協助確保全球互聯網保持穩定、安全和統一。 要在互聯網上聯繫另一個人，你需要在電腦或其他裝置中輸入一個地址，它可以是名稱或數字。 該地址必須是獨一無二，電腦才能準確辨識並互相找到對方。 ICANN 負責在全球協調及支援這些獨有的識別碼。 ICANN 於 1998 年成立，為一間非牟利的公共利益公司，並匯聚來自全球各地的參與社群。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.icann.org

SOURCE ICANN

來自同一來源

孟買 ICANN85：致力鞏固單一互通互聯網以普惠全球

孟買 ICANN85：致力鞏固單一互通互聯網以普惠全球

互聯網名稱與數碼地址分配機構 (ICANN) 將於 2026 年 3 月 7 日至 12 日在孟買召開其第 85 屆公眾會議，由印度電子與資訊技術部 (MeitY) 轄下的印度國家互聯網交換中心 (NIXI) 主辦。 印度坐擁逾十億互聯網用戶，數碼經濟蓬勃發展，實乃全球各方代表共聚 ICANN85 ...
ICANN 提名委員會誠邀成就卓越的商界領袖加入ICANN 董事會

ICANN 提名委員會誠邀成就卓越的商界領袖加入ICANN 董事會

互聯網名稱與數字地址分配機構 (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) 提名委員會 (Nominating Committee, NomCom)現正接受 ICANN 董事會的申請。 新任董事的任期將由 ICANN...
此來源更多新聞稿

探索

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

教育

教育

相關題材的新聞稿