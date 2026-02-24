ICANN 推出通用可及性課程計劃，促進多語言互聯網發展

巴林、印度及墨西哥學術機構開辦通用可及性課程

洛杉磯2026年2月25日 /美通社/ -- The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 今日宣佈推出通用可及性 (UA) 課程計劃。 通用可及性 (UA) 是實現多語言互聯網的必備技術，能夠確保切有效的域名和相關電郵地址，不論是採用哪種文字、語言或字元長度，皆能暢通無阻地應用於所有聯網應用程式、裝置及系統之中。

通用可及性課程計劃允許學術機構將國際化域名 (IDN)、電郵地址國際化 (EAI) 和通用可及性等主題免費納入相關的學位課程中。 ICANN 與大學合作，提供師資培訓，將這些主題融入新課程或現有課程中。 三間學術機構已與 ICANN 簽署協議，目前正將通用可及性課程納入其課程體系。

ICANN 也正在與 Association of African Universities（非洲大學聯盟）合作，將該課程納入非洲的大學中。

關於通用可及性 (UA) 課程

通用可及性課程設有 12 個單元，探討通用可及性及相關主題，包括軟件應用程式國際化、IDN 和 EAI，這些均是建構多語言互聯網及域名系統的核心要素。

通用可及性的重要性

通用可及性技術不可或缺，有助確保各種域名在域名系統 (DNS) 中正常運作，包括新穎且較長的頂級域名，以至以不同語言文字（例如阿拉伯文、中文、印地文、泰米爾文和泰文）書寫的域名。 此等域名不僅為用戶提供更多元的數碼身份選擇，亦讓互聯網用戶在網上更進一步傳承和弘揚自身的文化傳統。

全球各地公私營機構正積極讓其系統達到通用可及性標準，以支援本地語言及文字的域名和電郵地址，從而為所屬社群提供更貼心的服務。 率先作好通用可及性準備的實體機構，將能佔據先機，不僅可以觸及更廣大的現有互聯網用戶群，更能迎接即將上網的下一個十億用戶。

對國際化、IDN、EAI 和通用可及性的認知及理解，能為有志投身軟件開發或相關技術領域的學生增添競爭優勢，在那些力爭行業龍頭、緊貼多語言技術及 DNS 快速發展步伐的機構之中尤其珍貴。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.icann.org/ua 。

關於 ICANN

ICANN 的使命是協助確保全球互聯網保持穩定、安全和統一。 要在互聯網上聯繫另一個人，你需要在電腦或其他裝置中輸入一個地址，它可以是名稱或數字。 該地址必須是獨一無二，電腦才能準確辨識並互相找到對方。 ICANN 負責在全球協調及支援這些獨有的識別碼。 ICANN 於 1998 年成立，為一間非牟利的公共利益公司，並匯聚來自全球各地的參與社群。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.icann.org。

