La ICANN lanza el Programa de Currículo de Aceptación Universal, que facilita un Internet multilingüe

Instituciones académicas de Baréin, India y México ofrecerán el Currículo de Aceptación Universal

LOS ÁNGELES, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) ha anunciado hoy el lanzamiento de su Programa de Currículo de Aceptación Universal (UA). La UA es una necesidad técnica para una Internet multilingüe, ya que garantiza que todos los nombres de dominio válidos y las direcciones de correo electrónico relacionadas puedan ser utilizados por todas las aplicaciones, dispositivos y sistemas con conexión a Internet, independientemente del alfabeto, el idioma o la longitud de los caracteres.

El Programa de Currículo UA permite a las instituciones académicas integrar temas como los nombres de dominio internacionalizados (IDN), la internacionalización de direcciones de correo electrónico (EAI) y la UA en programas de grado relevantes sin coste alguno. La ICANN colabora con las universidades para impartir formación al profesorado e integrar estos temas en cursos nuevos o ya existentes. Tres instituciones académicas han firmado acuerdos con la ICANN y actualmente están integrando el UA Curriculum en su oferta formativa.

Universidad Americana de Baréin (AUBH) : «Estamos orgullosos de firmar este acuerdo con la ICANN, que representa un hito importante en el camino de la universidad hacia el fortalecimiento de su posición como institución académica líder en los campos de la informática y las tecnologías digitales avanzadas», afirmó el doctor Marwan Hameed, decano de la Facultad de Ingeniería e Informática de la Universidad Americana de Baréin. «La integración del plan de estudios de Aceptación Universal en nuestros programas mejora la preparación de nuestros graduados para seguir el ritmo de las rápidas transformaciones en el panorama de Internet y la tecnología, al tiempo que les abre más oportunidades para contribuir al desarrollo».

: «En la Universidad Modelo compartimos la idea de integrar a todos, e Internet nos ha proporcionado la oportunidad de poner en práctica esta visión y participar», explicó el doctor Jorge Carlos Canto Esquivel, coordinador académico del Centro de Investigación Silvio Zavala de la Universidad Modelo. «Nuestro lema es «Para sí, para todos», en consonancia con la visión de la ICANN de una Internet única, globalmente interoperable y para todos». Instituto Tecnológico Sri Ramakrishna (SRIT) : «Esta colaboración es un paso adelante en el compromiso de la institución con el futuro del gobierno de Internet», comentó el doctor J. David Rathnaraj, director del Instituto Tecnológico Sri Ramakrishna.

La ICANN también está trabajando con la Asociación de Universidades Africanas para integrar el plan de estudios en las universidades de África.

Acerca del plan de estudios de UA

El plan de estudios de UA incluye 12 módulos sobre UA y temas relacionados, entre los que se incluyen la internacionalización de las aplicaciones de software, los IDN y la EAI, que son fundamentales para hacer posible un Internet y un sistema de nombres de dominio multilingües.

La importancia de la UA

La UA es esencial para garantizar que los nombres de dominio, incluidos los dominios de nivel superior más nuevos y más largos y los que están en diferentes idiomas (en sus alfabetos), como el árabe, el chino, el hindi, el tamil y el tailandés, funcionen como se espera en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Estos nombres de dominio ofrecen a los usuarios una mayor variedad de identidades digitales y permiten a los usuarios de Internet aceptar y difundir mejor las tradiciones culturales en línea.

Organizaciones del sector público y privado de todo el mundo están preparando sus sistemas para la UA con el fin de prestar un mejor servicio a sus comunidades mediante el soporte de nombres de dominio y direcciones de correo electrónico relacionadas en idiomas y alfabetos locales. Las entidades que están preparadas para la UA se encuentran en una buena posición para llegar a un mayor número de usuarios actuales de Internet, así como a los próximos mil millones que se conectarán a la red.

El conocimiento y la comprensión de la internacionalización, los IDN, la EAI y la UA pueden proporcionar una ventaja competitiva a los estudiantes que estén considerando una carrera como desarrolladores de software o en áreas técnicas relacionadas, especialmente en entidades que desean estar a la vanguardia de su sector y se mantienen al día con la rápida evolución de la tecnología multilingüe y el DNS.

Si desea conocer más visite https://www.icann.org/ua .

Acerca de la ICANN

La misión de la ICANN es ayudar a garantizar un Internet global estable, seguro y unificado. Para comunicarse con otra persona en Internet, es necesario escribir una dirección – un nombre o un número – en su computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras sepan dónde encontrarse entre sí. La ICANN ayuda a coordinar y apoyar estos identificadores únicos en todo el mundo. La ICANN se formó en 1998 como una corporación sin fines de lucro de beneficio público con una comunidad de participantes de todo el mundo. Para más información, visite https://www.icann.org .