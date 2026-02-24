ICANN startet Universal Acceptance-Lehrplanprogramm und fördert ein mehrsprachiges Internet

Akademische Einrichtungen in Bahrain, Indien und Mexiko bieten UA-Lehrplan an

LOS ANGELES, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) gab heute den Start ihres Universal Acceptance (UA)-Curriculum-Programms bekannt. UA ist eine technische Notwendigkeit für ein mehrsprachiges Internet und stellt sicher, dass alle gültigen Domänennamen und zugehörigen E-Mail-Adressen von allen internetfähigen Anwendungen, Geräten und Systemen unabhängig von Schrift, Sprache oder Zeichenlänge verwendet werden können.

Das UA-Curriculum-Programm ermöglicht es akademischen Einrichtungen, Themen wie Internationalized Domain Names (IDNs), Email Address Internationalization (EAI) und UA kostenlos in relevante Studiengänge zu integrieren. ICANN arbeitet mit den Universitäten zusammen, um Schulungen für die Lehrkräfte durchzuführen und diese Themen in neue oder bestehende Kurse zu integrieren. Drei akademische Einrichtungen haben Vereinbarungen mit ICANN unterzeichnet und integrieren derzeit den UA-Lehrplan in ihr Lehrangebot.

American University of Bahrain (AUBH) : „Wir sind stolz darauf, diese Vereinbarung mit ICANN zu unterzeichnen, da sie einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Universität zur Stärkung ihrer Position als führende akademische Einrichtung in den Bereichen Informatik und fortschrittliche digitale Technologien darstellt", sagte Dr. Marwan Hameed, Dekan des College of Engineering and Computing an der American University of Bahrain. „Die Integration des Universal Acceptance-Lehrplans in unsere Studiengänge erhöht die Bereitschaft unserer Absolventen, mit den raschen Veränderungen in der Internet- und Technologielandschaft Schritt zu halten, und eröffnet ihnen gleichzeitig breitere Möglichkeiten, zur Entwicklung beizutragen."





Universidad Modelo : „An der Universidad Modelo teilen wir die Idee der Integration aller, und das Internet hat uns die Möglichkeit gegeben, diese Vision zu verwirklichen und daran teilzuhaben", sagte Dr. Jorge Carlos Canto Esquivel, akademischer Koordinator des Silvio Zavala Forschungszentrums an der Universität Modelo. „Unser Motto lautet ‚Para Si, Para Todos', ganz im Sinne der ICANN-Vision eines einzigen, weltweit interoperablen Internets für alle."





Sri Ramakrishna Institute of Technology (SRIT) : „Diese Zusammenarbeit ist ein Meilenstein im Rahmen des Engagements der Institution für die Zukunft der Internet-Governance", erklärte Dr. J. David Rathnaraj, Direktor des Sri Ramakrishna Institute of Technology.

ICANN arbeitet auch mit der Association of African Universities zusammen, um den Lehrplan in die Universitäten in Afrika zu integrieren.

Informationen zum UA-Lehrplan

Der UA-Lehrplan umfasst 12 Module zu UA und verwandten Themen, einschließlich der Internationalisierung von Softwareanwendungen, IDNs und EAI, die der Schlüssel zu einem mehrsprachigen Internet und Domänennamensystem sind.

Die Bedeutung von UA

UA ist wichtig, um sicherzustellen, dass Domänennamen, einschließlich neuerer, längerer Domänen oberster Stufe und solcher in verschiedenen Sprachen (in ihren Schriften), wie Arabisch, Chinesisch, Hindi, Tamil und Thai, im Domänennamensystem (DNS) wie erwartet funktionieren. Diese Domänennamen bieten den Nutzern eine größere Auswahl an digitalen Identitäten und ermöglichen es den Internetnutzern, kulturelle Traditionen online besser zu berücksichtigen und zu verbreiten.

Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors auf der ganzen Welt machen ihre Systeme UA-fähig, um ihre Gemeinschaften besser bedienen zu können, indem sie Domänennamen und zugehörige E-Mail-Adressen in lokalen Sprachen und Schriften unterstützen. Unternehmen, die UA-fähig sind, sind gut positioniert, um ein breiteres Spektrum an aktuellen Internetnutzern sowie die nächste Milliarde, die online gehen wird, zu erreichen.

Das Bewusstsein und das Verständnis für Internationalisierung, IDNs, EAI und UA kann Studenten, die eine Karriere als Softwareentwickler oder einen verwandten technischen Schwerpunkt anstreben, einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, insbesondere bei Unternehmen, die in ihrer Branche an der Spitze stehen und mit der sich schnell entwickelnden mehrsprachigen Technologie und DNS Schritt halten wollen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.icann.org/ua .

Informationen zur ICANN

Die ICANN hat die Aufgabe, ein stabiles, sicheres sowie einheitliches globales Internet zu gewährleisten. Um eine andere Person im Internet zu erreichen, müssen Sie eine Adresse – einen Namen oder eine Nummer – in Ihren Computer oder ein anderes Gerät eingeben. Diese Adresse muss eindeutig sein, damit Computer wissen, wo sie einander finden können. ICANN hilft bei der Koordinierung und Unterstützung dieser eindeutigen Identifikatoren in der ganzen Welt. Die ICANN wurde 1998 als gemeinnützige Gesellschaft mit einer Gemeinschaft von Teilnehmern aus der ganzen Welt gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.icann.org.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg