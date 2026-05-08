ÍCONES DA MÚSICA: Julien's apresenta leilão histórico de memorabilia do rock and roll

MAIS DE 650 ARTEFATOS MUSICAIS RAROS SERÃO OFERECIDOS AO VIVO DE

NOVA YORK DE 29 A 30 DE MAIO

Ace Frehley do KISS - A guitarra mais famosa - 1975 Les Paul-Ace #1

(estimativa de US$ 400.000 - US$ 600.000)

Guild F-412 de 1969 de Stevie Ray Vaughan, apresentada no MTV Unplugged de 1990

(estimativa de US$ 300.000 - US$ 500.000)

Guitarra acústica Martin de 1954 de Johnny Cash, tocada em 1956 na estreia no Grand Ole Opry

(estimativa de US$ 100.000 - US$ 200.000)

ESP Custom "Ouija" autografada por Kirk Hammett, usada em shows e em estúdio

(estimativa de US$ 250.000 - US$ 350.000)

Guitarra Charvel Art Series usada e autografada por Eddie Van Halen, com listras personalizadas, da última apresentação com Sammy Hagar (estimativa: US$ 50.000 - US$ 70.000))

Capa do disco "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" autografada pelos Beatles (estimativa de US$ 20.000 - US$ 40.000)

Guitarra acústica Gibson Southern Jumbo de 1966, pertencente a Gary Busey e usada nas filmagens de "The Buddy Holly Story", com um DVD incluso (estimativa de US$ 10.000 a US$ 20.000)

Adam Clayton, do U2 – Fender Jazz Bass vintage de 1985, usado em estúdio e em shows, incluindo o Live Aid (estimativa US$ 20.000 – US$ 40.000)

LOS ANGELES, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions, a principal casa de leilões de celebridades do mundo, anunciou hoje todos os detalhes do tão aguardado evento "Music Icons". A coleção deste ano celebra o poder duradouro do heavy metal e marca o 50º aniversário da estreia do KISS em Londres, com uma exposição itinerante dos destaques da venda. Após paradas em Londres e Tóquio, a exposição estará em exibição no Hard Rock Cafe New York em 13 de maio e aberta ao público diariamente. A licitação pela coleção completa de mais de 800 itens está aberta no juliensauctions.com. O leilão de dois dias acontecerá de 29 a 30 de maio, ao vivo do Hard Rock Cafe Times Square, em Nova York.

Ícones da música 2026 - ao vivo do Hard Rock Cafe em Nova York. Speed Speed

"O interesse em memorabilia musical está atingindo níveis sem precedentes, alimentado por colecionadores que apreciam tanto o significado cultural desses instrumentos quanto o legado dos artistas por trás deles — muitas vezes resultando em vendas recordes", disse Martin Nolan, cofundador e diretor executivo da Julien's Auctions. "Nosso leilão anual 'Music Icons', que apresenta guitarras extraordinárias de Ace Frehley, Stevie Ray Vaughan e Kirk Hammett, reforça o compromisso contínuo da Julien's em trazer ao mercado peças com qualidade de museu, ao mesmo tempo em que molda o debate global sobre o colecionismo musical."

O leilão "Ícones da Música" apresenta uma coleção extraordinária de algumas das guitarras mais poderosas e influentes já oferecidas, incluindo instrumentos tocados por lendas do rock como Ace Frehley (KISS), Eddie Van Halen, Billy Duffy (The Cult), Izzy Stradlin (Guns N' Roses), Kirk Hammett (Metallica), Mick Mars (Mötley Crüe), Dave Mustaine (Megadeth), Scott Ian (Anthrax) e Stevie Ray Vaughan.

Entre os muitos destaques está a guitarra que Johnny Cash tocou em sua estreia no Grand Ole Opry em 1956. A guitarra acústica Martin D-18 de 1954 de Cash foi usada entre 1954 e 1956, possivelmente se tornando seu primeiro instrumento profissional. Durante esse período, Cash gravou singles como "Hey, Porter", "Folsom Prison Blues", "I Walk the Line" e "There You Go".

Para os fãs do KISS, a venda inclui dezenas de itens exclusivos, desde figurinos usados no palco até objetos pessoais. A peça central é a Gibson Les Paul de Ace Frehley, de 1975, uma das guitarras mais historicamente significativas do rock and roll. Frehley confiou no instrumento ao longo de sua carreira, usando-o no palco e no estúdio com o KISS mais do que qualquer outra guitarra em seu arsenal. Sua longa associação com a Gibson Les Paul lhe rendeu um lugar em quase todas as listas de "Top 10 Players Les Paul de Todos os Tempos".

Encontre uma seleção de mais destaques com fotos e descrições detalhadas através do site da Julien's Auctions.

Os destaques incluem:

Ace Frehley:

Gibson Les Paul Ace #1 de 1975, acabamento Sunburst (estimativa de US$ 400.000 – US$ 600.000)

Gibson Signature Les Paul Custom Artist Proof #007 de 1997, Cherry Sunburst, tocada no palco do Super Bowl XXXIII (estimativa de US$ 40.000 – US$ 60.000)

Gibson Les Paul Jr. personalizada por Sanchez de Ace Frehley, prata metálico brilhante, com show de luzes, tocada na turnê de reunião do KISS em 1996 (estimativa de US$ 10.000 – US$ 15.000)

Jaqueta da turnê de 1977 – peça pessoal de Ace Frehley da turnê "1977 Rock & Roll Over". Todos os membros do Kiss foram pessoalmente presenteados com uma dessas jaquetas pelo lendário promotor japonês Mr. Udo durante a turnê japonesa da banda. A jaqueta traz uma mancha de maquiagem que Ace confirmou ser diretamente de sua maquiagem após o show. (Estimativa em US$ 4.000 - US$ 6.000)

Quimono – quimono preto longo com forro vermelho, bordado com dragão dourado da era da turnê "Rock & Roll Over" (estimativa de US$ 4.000 – US$ 6.000)

Macacão usado no palco por Ace Frehley/Arthur Kane – peça única em veludo roxo, com zíper assimétrico no peito e braçadeiras pretas. O macacão era originalmente prata/branco, usado no palco por Arthur Kane, do The New York Dolls. Kane deu o macacão para Frehley, que o tingiu de roxo antes de usá-lo no palco. (Estimativa de US$ 3.000 - US$ 5.000)

Guitarras e baixo

Stevie Ray Vaughan | 1969 Guild F-412 de 12 cordas. Stevie tocou essa guitarra durante sua apresentação em 30 de janeiro de 1990 no MTV Unplugged (estimativa de US$ 300.000 - US$ 500.000)

Metallica | Kirk Hammett - guitarra elétrica personalizada Ouija Glow In The Dark da ESP, a primeira de todas, tocada em palco e em estúdio, assinada por Hammett: "A primeira guitarra Ouija – 0001! Esta foi uma das minhas principais guitarras de turnê + gravação ao longo dos anos 90." (US$ 250.000 - US$ 350.000)

Johnny Cash | guitarra acústica Martin D18 de 1954, tocada em sua estreia no Grand Ole Opry em 1956 (estimativa de US$ 80.000 – US$ 100.000)

Eddie Van Halen | guitarra Charvel Art Series 076, pessoalmente listrada, tocada em palco e assinada, da última apresentação com Sammy Hagar (estimativa de US$ 50.000 – US$ 70.000)

Izzy Stradlin | Gibson HR Fusion 1 de 1987, modelo Izzy. Gibson deu a guitarra para Stradlin em 1987, quando a banda estava gravando "Appetite For Destruction". Foi usado com destaque no videoclipe de "Welcome To The Jungle" (estimativa de US$ 30.000 - US$ 50.000)

Adam Clayton | Fender Jazz Bass vintage, acabamento natural, usado em estúdio durante Unforgettable Fire e tocado no palco no Live Aid de 1985 (estimativa de US$ 20.000 – US$ 40.000)

Mick Mars | Gibson Explorer de 1984, modelo Mick Mars Theater. De propriedade e tocada por Mick Mars, do Mötley Crüe (estimativa de US$ 20.000 – US$ 30.000)

The Cult | guitarra personalizada Gibson Les Paul de 1976, topo natural, usada por Billy Duffy em palco, estúdio e vídeos. Esta guitarra foi usada para a imagem da capa do quarto álbum de estúdio do The Cult, "Sonic Temple", de 1989 (estimativa de US$ 20.000 - US$ 30.000)

Guitarra acústica Gibson Southern Jumbo de 1966, pertencente a Gary Busey e usado nas filmagens de "The Buddy Holly Story", com DVD incluso (estimativa de US$ 10.000 a US$ 20.000)

Dave Mustaine | Guitarra elétrica Dean Blood Lust Double Neck Mustaine V de 2007, usada em palco pelo Megadeth e assinada por Dave (estimativa de US$ 5.000 – US$ 7.000)

Black Sabbath | Gong Zildjian usado em palco por Bill Ward (estimativa de US$ 3.000 – US$ 5.000)

Tesouros pessoais e muito mais:

The Beatles | Capa do disco "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" assinada pela banda (estimativa de US$ 20.000 – US$ 40.000)

Documentos assinados de fiança de sua infame prisão por exposição indecente durante um show em Miami, 1º de março de 1969 (estimativa de US$ 20.000 - US$ 30.000)

John Bonham | Terno de veludo de 1976, com marcas de uso em fotos, feito sob medida para o baterista do Led Zeppelin (estimativa de US$ 15.000 – US$ 25.000)

Paul Cook/Sex Pistols | Roupa usada em palco em 1977 pelos Sex Pistols, referente a "Anarchy in the U.K." Camiseta sem mangas (estimativa de US$ 10.000 - US$ 15.000)

Joni Mitchell | Letra manuscrita original de "Woodstock" em cópia limpa (estimativa de US$ 20.000 – US$ 30.000)

Sabrina Carpenter | Shorts Bluemarine usados no videoclipe de "Manchild" (estimativa de US$ 1.000 – US$ 2.000)

Lisa/BLACKPINK | Luvas usadas por Lisa em ensaio fotográfico para a W-Magazine Korea em 2025, acompanhadas da revista (estimativa de US$ 400 – US$ 600)

LEILÃO AO VIVO E ONLINE

"Ícones da Música"

Hard Rock Cafe New York - 1501 Broadway, New York, NY 10036

Sexta-feira, 29 de maio

Sessão: 10:00 EST

Sábado, 30 de maio

Sessão: 10:00 EST

REGISTRO PARA DAR LANCES

O registro é obrigatório para participar deste leilão e pode ser feito pessoalmente no dia do evento ou online antes da venda em Julien's Auctions.

Para consultas, envie um e-mail para [email protected] ou ligue 310-836-1818.

Fazendo lances

Existem quatro maneiras de dar lances em Leilões ao Vivo:

Faça lances com a Julien's Auctions on-line. Lance por telefone através de um representante da casa de leilões. Dê lances presenciais na sala em nossos eventos de leilão. Dar lances antecipadamente por meio de lance ausente. Formulários de lance ausente estão disponíveis pelo telefone 310-836-1818

A Julien's Auctions aceita pagamentos com criptomoedas, incluindo Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin, Dogecoin e USD Coin.

Contato de imprensa da Julien's Auctions/RSVP:

América do Norte

Michelle Gutenstein Hinz ([email protected])

Michelle Steele ([email protected])

Michael Krumper ([email protected])

no Missing Piece Group

Europa

Mozell Miley-Bailey/Homage PR ([email protected])

Julien's Auctions

Para os momentos que importam.

Sabe aquele momento em que as luzes se apagam, logo antes de sua banda favorita começar a tocar? Ou aquele sentimento logo antes dos créditos de um filme que mudou todo o seu mundo em um instante? O ar está carregado de expectativa e as palavras nunca farão jus, porque realmente era preciso estar lá.

Na Julien's, existimos para trazer esses momentos de volta à sua vida através de artefatos icônicos e coleções únicas. Seja colaborando diretamente com artistas, em parceria com patrimônios lendários ou trabalhando de perto com colecionadores exigentes, nossos leilões fazem a cultura vibrar com a promessa de descoberta e reconexão. De Elvis Presley, Marilyn Monroe e Ringo Starr a Lady Gaga, Banksy e Kurt Cobain - de Los Angeles para o mundo, é aqui que os originais encontram seu gênero.

Sobre a Hard Rock®:

A Hard Rock International (HRI) é uma das empresas mais reconhecidas globalmente, com presença em quase 80 países e mais de 300 locais, incluindo hotéis, cassinos, Rock Shops®, espaços de apresentações ao vivo e cafés, próprios, licenciados ou administrados. Começando com uma guitarra de Eric Clapton, a Hard Rock possui a maior e mais valiosa coleção mundial de memorabilia musical autêntica, com mais de 88.000 peças exibidas em locais ao redor do globo. O programa global de fidelidade Unity™ by Hard Rock recompensa os membros por fazerem as coisas que amam em propriedades participantes. Além disso, a Hard Rock Digital destaca a experiência de apostas esportivas e iGaming com produtos remixados no espírito do Hard Rock para jogadores de todo o mundo.

A HRI recebeu inúmeros prêmios do setor, destino e local de trabalho nos setores de viagens, hospitalidade, jogos, entretenimento e alimentos e bebidas. A HRI atualmente possui classificação de grau de investimento pelas principais agências de rating: S&P Global Ratings (BBB), Moody's Investors Service (Baa2) e Fitch Ratings (BBB). Para obter mais informações sobre a Hard Rock International, acesse www.hardrock.com ou shop.hardrock.com.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=4jNpoauApQQ

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2920023/5955859/Juliens_Logo.jpg

FONTE Julien's Auctions