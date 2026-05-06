HUDEBNÍ IKONY: Julien's pořádá významnou aukci rock'n'rollových památečných předmětů
May 06, 2026, 11:29 ET
VÍCE NEŽ 650 VZÁCNÝCH HUDEBNÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE NABÍZENO NAŽIVO Z
NEW YORKU VE DNECH 29.–30. KVĚTNA
Ace Frehley z kapely KISS – nejslavnější kytara – Les Paul-Ace #1 z roku 1975
(odhadovaná cena 400 000–600 000 USD)
Stevie Ray Vaughan 1969 Guild F-412 z vystoupení v pořadu MTV Unplugged z roku 1990
(odhadovaná cena 300 000–500 000 USD)
Johnny Cash 1954 Martin Acoustic, na kterou hrál v roce 1956 při svém debutu v Grand Ole Opry
(odhadovaná cena 100 000–200 000 USD)
Kirk Hammett, na kterou hrál na pódiu i ve studiu, podepsaná, první „Ouija" ESP Custom
(odhadovaná cena 250 000–350 000 USD)
Eddie Van Halen, použitá na pódiu a podepsaná, kytara Charvel Art Series z posledního vystoupení se Sammym Hagarem, kterou si osobně přizpůsobil
(odhadovaná cena 50 000–70 000 USD)
Obálka desky „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" podepsaná členy skupiny The Beatles (odhadovaná cena 20 000–40 000 USD)
Akustická kytara Gibson „The Buddy Holly Story" Southern Jumbo z roku 1966, která patřila Garymu Buseymu a byla použita ve filmu, s DVD
(odhadovaná cena 10 000–20 000 USD)
Adam Clayton z U2 – vintage baskytara Fender Jazz z roku 1985, použitá ve studiu při nahrávání alba „Unforgettable Fire" a na pódiu při koncertu Live Aid
(odhadovaná cena 20 000–40 000 USD)
LOS ANGELES, 6. května 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions, přední světová aukční síň specializující se na předměty celebrit, dnes zveřejnila všechny podrobnosti o své velmi očekávané akci „Hudební ikony". Letošní kolekce oslavuje neutuchající sílu heavy metalu a připomíná 50. výročí debutu skupiny KISS v Londýně, a to prostřednictvím putovní výstavy nejzajímavějších položek z této aukce. Po zastávkách v Londýně a Tokiu bude výstava k vidění v Hard Rock Cafe New York od 13. května a bude otevřena pro veřejnost každý den. Dražba celé kolekce více než 800 položek je nyní otevřena na juliensauctions.com. Dvoudenní aukce se uskuteční 29.–30. května naživo z Hard Rock Cafe Times Square v New Yorku.
„Zájem o hudební památeční předměty dosahuje bezprecedentní úrovně, poháněn sběrateli, kteří oceňují jak kulturní význam těchto nástrojů, tak odkaz umělců, kteří za nimi stojí – což často vede k rekordním prodejům," řekl Martin Nolan, spoluzakladatel a výkonný ředitel Julien's Auctions. „Naše každoroční aukce Hudební ikony, na které se objeví mimořádné kytary od Ace Frehleyho, Stevie Ray Vaughana a Kirka Hammetta, podtrhuje trvalé odhodlání společnosti Julien's přinášet na trh kousky v muzejní kvalitě a zároveň formovat globální diskuzi o sbírání hudebních předmětů."
Aukce „Hudební ikony" nabízí mimořádnou sbírku některých z nejvýznamnějších a nejvlivnějších kytar, jaké se kdy na aukci objevily, včetně nástrojů, na které hrály rockové legendy jako Ace Frehley (KISS), Eddie Van Halen, Billy Duffy (The Cult), Izzy Stradlin (Guns N' Roses), Kirk Hammett (Metallica), Mick Mars (Mötley Crüe), Dave Mustaine (Megadeth), Scott Ian (Anthrax) a Stevie Ray Vaughan.
Mezi mnoha zajímavými kousky vyniká kytara, na kterou Johnny Cash hrál při svém debutu v Grand Ole Opry v roce 1956. Cashova akustická kytara Martin D-18 z roku 1954 byla v provozu v letech 1954 až 1956, což z ní pravděpodobně činí jeho nejranější profesionální kytaru. Během tohoto období Cash nahrál singly jako „Hey, Porter", „Folsom Prison Blues", „I Walk the Line" a „There You Go".
Pro fanoušky skupiny KISS zahrnuje aukce desítky unikátních předmětů, od kostýmů nošených na pódiu až po osobní věci. Středobodem je kytara Gibson Les Paul z roku 1975, která patřila Ace Frehleyovi a je jednou z historicky nejvýznamnějších kytar v rock'n'rollu. Frehley se na tento nástroj spoléhal po celou svou kariéru a používal ho na pódiu i ve studiu s kapelou KISS častěji než jakoukoli jinou kytaru ze svého arzenálu. Díky svému dlouholetému vztahu ke kytaře Gibson Les Paul si vysloužil místo téměř na každém seznamu „10 nejlepších hráčů na Les Paul všech dob".
Výběr dalších zajímavých položek s fotografiemi a podrobným popisem najdete na webových stránkách Julien's Auctions.
Mezi nejzajímavější položky patří:
Ace Frehley:
- Gibson Les Paul Ace #1 z roku 1975 v provedení Sunburst (odhadovaná cena 400 000–600 000 USD)
- Gibson Signature Les Paul Custom z roku 1997, Cherry Sunburst, Artist Proof #007, použitý na pódiu během Super Bowlu XXXIII (odhadovaná cena 40 000–60 000 USD)
- Gibson Les Paul Jr. Sanchez Custom z roku 1996, na kterém Ace Frehley hrál během KISS Reunion Tour Light Show, v provedení Silver Sparkle Metallic (odhadovaná cena 10 000–15 000 USD)
- Bunda z turné z roku 1977 – osobní bunda Ace Frehleyho z turné „1977 Rock & Roll Over". Všichni členové skupiny Kiss obdrželi jednu z těchto bund osobně od legendárního japonského promotéra pana Udo během japonského turné kapely. Na bundě je skvrna od make-upu, o které Ace potvrdil, že pochází z jeho make-upu přímo pro koncert (odhadovaná cena 4 000–6 000 USD)
- Kimono – dlouhé černé kimono s červenou podšívkou a výšivkou zlatého draka z období turné „Rock & Roll Over" (odhadovaná cena 4 000–6 000 USD)
- Kombinéza Ace Frehleyho/Arthura Kanea nošená na pódiu – fialová velurová kombinéza s asymetrickým zipem na hrudi a černými náramky. Kombinéza byla původně stříbrno-bílá a na pódiu ji nosil Arthur Kane z kapely The New York Dolls. Kane dal kombinézu Frehleyovi, který ji před nošením na pódiu obarvil na fialovo (odhadovaná cena 3 000–5 000 USD)
Kytary a baskytary
- Stevie Ray Vaughan | dvanáctistrunná kytara Guild F-412 z roku 1969. Stevie na tuto kytaru hrál během svého vystoupení v pořadu MTV Unplugged dne 30. ledna 1990 (odhadovaná cena 300 000–500 000 USD)
- Metallica | Kirk Hammett – na pódiu i ve studiu hraná a podepsaná úplně první elektrická kytara ESP Custom Ouija Glow In The Dark – s Hammettovým věnováním: „Úplně první kytara Ouija – 0001! Byla to jedna z mých hlavních kytar na turné a při nahrávání v 90. letech." (250 000–350 000 USD)
- Johnny Cash | akustická kytara Martin D18 z roku 1954, na kterou hrál při svém debutu v Grand Ole Opry v roce 1956 (odhadovaná cena 80 000–100 000 USD)
- Eddie Van Halen | kytara Charvel Art Series 076, kterou si osobně přizpůsobil, na které hrál a kterou podepsal při svém posledním vystoupení se Sammym Hagarem (odhadovaná cena 50 000–70 000 USD)
- Izzy Stradlin | Gibson HR Fusion 1 Izzy z roku 1987. Gibson daroval tuto kytaru Stradlinovi v roce 1987, když kapela nahrávala album „Appetite For Destruction". Byla prominentně použita v hudebním videu „Welcome To The Jungle" (odhadovaná cena 30 000–50 000 USD)
- Adam Clayton | vintage Fender Jazz Bass z roku 1985 v přírodním provedení, použitá ve studiu při nahrávání alba „Unforgettable Fire" a na pódiu při koncertu Live Aid (odhadovaná cena 20 000–40 000 USD)
- Mick Mars | Gibson Explorer Mick Mars Theater z roku 1984. Vlastnil ji a hrál na ni Mick Mars z kapely Mötley Crüe (odhadovaná cena 20 000–30 000 USD)
- The Cult | Gibson Les Paul Custom z roku 1976 s přírodním povrchem, na kterou Billy Duffy hrál na pódiu, ve studiu a ve videoklipech. Tato kytara byla použita na obalu čtvrtého studiového alba skupiny The Cult z roku 1989 s názvem „Sonic Temple" (odhadovaná cena 20 000–30 000 USD)
- Akustická kytara Gibson „The Buddy Holly Story" Southern Jumbo z roku 1966, která patřila Garymu Buseymu a byla použita ve filmu, včetně DVD (odhadovaná cena 10 000–20 000 USD)
- Dave Mustaine | Megadeth – elektrická kytara Dean Blood Lust Double Neck Mustaine V z roku 2007, použitá na pódiu a podepsaná (odhadovaná cena 5 000–7 000 USD)
- Black Sabbath | Gong Zildjian, kterou na pódiu používal Bill Ward (odhadovaná cena 3 000–5000 USD)
Osobní poklady a další:
- The Beatles | obal desky „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" s podpisy členů kapely (odhadovaná cena 20 000–40 000 USD)
- Podepsané dokumenty o kauci z jeho nechvalně známého zatčení za obscénní chování během koncertu v Miami 1. března 1969 (odhadovaná cena 20 000–30 000 USD)
- John Bonham | sametový oblek z roku 1976, ušitý pro bubeníka skupiny Led Zeppelin (odhadovaná cena 15 000–25 000 USD)
- Paul Cook/Sex Pistols | tričko bez rukávu Sex Pistols „Anarchy in the U.K.", nošené na pódiu v roce 1977 (odhadovaná cena 10 000–15 000 USD)
- Joni Mitchell | originální rukopis textu písně „Woodstock" (odhadovaná cena 20 000–30 000 USD)
- Sabrina Carpenter | modré šortky, které měla na sobě ve videoklipu k písni „Manchild" | (odhadovaná cena 1 000–2 000 USD)
- Lisa/BLACKPINK | rukavice, které měla zpěvačka na sobě při focení pro korejský časopis W-Magazine v roce 2025, včetně časopisu (odhadovaná cena 400–600 USD)
AUKCE NAŽIVO A ONLINE
„Hudební ikony"
Hard Rock Cafe New York – 1501 Broadway, New York, NY 10036
Pátek 29. května
Čas: 10:00 východního času
Sobota 30. května
Čas: 10:00 východního času
REGISTRACE K DRAŽBĚ
Pro účast v této aukci je nutná registrace, kterou lze provést osobně v den aukce nebo online před prodejem na stránkách Julien's Auctions.
V případě dotazů prosím pište na e-mail [email protected] nebo volejte na číslo 310-836-1818.
Podávání nabídek
V živých aukcích existují čtyři způsoby podávání nabídek:
- Nabídka online přes Julien's Auctions.
- Dražte telefonicky prostřednictvím zástupce aukční síně.
- Dražte osobně v sále během našich aukčních akcí.
- Dražte předem prostřednictvím nepřítomné nabídky. Formuláře pro nepřítomné nabídky jsou k dispozici na telefonním čísle 310-836-1818.
Julien's Auctions přijímá platby v kryptoměnách, včetně Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin, Dogecoin a USD Coin.
