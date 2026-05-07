LÉGENDES DE LA MUSIQUE : Julien's présente une vente aux enchères historique de mémorabilia rock and roll

PLUS DE 650 OBJETS MUSICAUX RARES SERONT MIS AUX ENCHÈRES À

NEW YORK CITY LES 29 ET 30 MAI

Ace Frehley de KISS - Guitare la plus célèbre - Les Paul-Ace #1 1975

(estimation 400 000 - 600 000 $)

Stevie Ray Vaughan, 1969 Guild F-412 du concert acoustique MTV 1990

(estimation 300 000 - 500 000 $)

Johnny Cash 1954 Martin Acoustic, utilisée en 1956 à ses débuts au Grand Ole Opry

(estimation 100 000 - $200,000)

Guitare ESP Custom « Ouija » — jouée sur scène et en studio par Kirk Hammett, signée, premier exemplaire

(estimation 250 000 - 350 000 $)

Guitare Charvel Art Series à bandes personnalisées par Eddie Van Halen, jouée sur scène et signée, provenant de sa dernière performance avec Sammy Hagar (estimation 50 000 - 70 000 $)

Pochette du disque « Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band » signée par les Beatles (estimation 20 000 - 40 000 $)

Guitare acoustique Gibson Southern Jumbo de 1966, ayant appartenu à Gary Busey et utilisée à l'écran dans « The Buddy Holly Story », avec DVD (estimation 10 000 - 20 000 $)

Fender Jazz Bass vintage utilisée en studio pour The Unforgettable Fire et jouée sur scène à Live Aid en 1985 par Adam Clayton (U2) (estimation 20 000 - 40 000 $)

LOS ANGELES, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions, la première maison de vente aux enchères de célébrités au monde, a annoncé aujourd'hui tous les détails de son événement très attendu « Music Icons ». La collection de cette année célèbre la puissance durable du heavy metal et marque le 50ᵉ anniversaire des débuts de KISS à Londres, avec une exposition itinérante présentant les pièces phares de la vente Après des étapes à Londres et à Tokyo, l'exposition sera présentée à Hard Rock Cafe New York à partir du 13 mai et ouverte tous les jours au public. Les enchères pour l'ensemble de la collection de plus de 800 objets sont désormais ouvertes à l'adresse juliensauctions.com. La vente aux enchères de deux jours aura lieu les 29 et 30 mai, en direct du Hard Rock Cafe Times Square à New York.

Music Icons 2026 - Live From Hard Rock Cafe New York. Speed Speed

« L'intérêt pour la mémorabilia musicale atteint des niveaux sans précédent, alimenté par des collectionneurs qui apprécient à la fois l'importance culturelle de ces instruments et l'héritage des artistes qui les ont créés, ce qui se traduit souvent par des ventes record », a déclaré Martin Nolan, cofondateur et directeur exécutif de Julien's Auctions. « Notre vente aux enchères annuelle Music Icons inclut des guitares légendaires d'Ace Frehley, Stevie Ray Vaughan et Kirk Hammett et illustre la détermination de Julien à proposer des objets historiques tout en façonnant la conversation mondiale autour de la collection de musique ».

La vente « Music Icons » présente une collection extraordinaire de guitares parmi les extraordinaires jamais mises aux enchères, y compris des instruments joués par des légendes du rock telles que Ace Frehley (KISS), Eddie Van Halen, Billy Duffy (The Cult), Izzy Stradlin (Guns N' Roses), Kirk Hammett (Metallica), Mick Mars (Mötley Crüe), Dave Mustaine (Megadeth), Scott Ian (Anthrax), et Stevie Ray Vaughan.

Parmi les nombreux points forts, citons la guitare utilisée par Johnny Cash lors de ses débuts au Grand Ole Opry en 1956. La Martin D-18 acoustique de 1954 de Cash a été utilisée de 1954 à 1956, ce qui en fait potentiellement sa toute première guitare professionnelle. Au cours de cette période, Cash a enregistré des titres tels que « Hey, Porter », « Folsom Prison Blues », « I Walk the Line » et « There You Go ».

Pour les fans de KISS, la vente propose des dizaines d'articles uniques, qu'il s'agisse de costumes portés sur scène ou d'effets personnels. La pièce maîtresse est la Gibson Les Paul 1975 d'Ace Frehley, l'une des guitares les plus significatives sur le plan historique dans le domaine du rock and roll. A. Frehley a utilisé cet instrument tout au long de sa carrière, sur scène et en studio avec KISS plus que n'importe quelle autre guitare de son arsenal. Sa longue association avec la Gibson Les Paul lui a valu une place dans presque toutes les listes « Top 10 Les Paul Players of All Time ».

Retrouvez une sélection d'autres pièces maîtresses avec photos et descriptions détaillées sur le site Internet de Julien's Auctions.

Les points forts sont les suivants :

Ace Frehley :

Gibson Les Paul Ace #1 1975 en finition Sunburst (estimation 400 000 - 600 000 $)

Gibson Les Paul Custom Signature 1997, Artist Proof no 007, jouée au Super Bowl XXXIII, finition Cherry Sunburst | (estimation 40 000 - 60 000 $)

Gibson Les Paul Jr Sanchez Custom, finition Silver Sparkle Metallic, jouée sur scène par Ace Frehley lors de la tournée de réunion de KISS en 1996, avec système lumineux intégré (estimation 10 000 - 15 000 $)

1977 Tour Jacket - Tournée personnelle d'Ace Frehley « 1977 Rock & Roll Over ». Tous les membres de Kiss ont reçu personnellement une de ces vestes de la part du légendaire promoteur japonais M. Udo lors de la tournée japonaise du groupe. La veste porte une tache de maquillage dont Ace a confirmé qu'elle provenait directement de son maquillage après le spectacle. (Estimation 4 000 - 6 000 $)

Kimono - Kimono noir avec doublure rouge brodée d'un dragon doré de l'époque de la tournée « Rock & Roll Over » (estimation 4 000 - 6 000 $).

Combinaison portée sur scène par Ace Frehley / Arthur Kane — combinaison une-pièce en velours violet, fermeture éclair asymétrique sur la poitrine et brassards noirs. La combinaison était à l'origine couleur argent/blanche, portée sur scène par Arthur Kane des New York Dolls. A. Kane a donné la combinaison à A. Frehley, qui l'a teinte en violet avant de la porter sur scène. (Estimation 3 000 - 5 000 $)

Guitares et basses

Stevie Ray Vaughan | 1969 Guild F-412 douze cordes. Stevie a joué de cette guitare lors de son concert du 30 janvier 1990 à l'émission MTV Unplugged (estimation 300 000 - 500 000 $).

Metallica | Première guitare électrique ESP Custom Ouija phosphorescente — jouée sur scène et en studio par Kirk Hammett, signée et dédicacée : « The very first Ouija guitar – 0001! This was one of my main touring + recording guitars throughout the '90s. » (250 000 - 350 000 $)

Johnny Cash | Guitare acoustique Martin D18 de 1954, jouée sur scène lors des débuts au Grand Ole Opry en 1956 (estimation 80 000 - 100 000 $)

Eddie Van Halen - Guitare Charvel Art Series à bandes personnalisées par Eddie Van Halen, jouée sur scène et signée, provenant de sa dernière performance avec Sammy Hagar (estimation 50 000 - 70 000 $)

Izzy Stradlin | 1987 Gibson HR Fusion 1 Izzy. Gibson a offert la guitare à I. Stradlin en 1987 lorsque le groupe enregistrait « Appetite For Destruction ». Elle a été utilisée dans le clip vidéo « Welcome To The Jungle » (estimation 30 000 - 50 000 $).

Adam Clayton | Fender Jazz Bass vintage utilisée en studio pour The Unforgettable Fire et jouée sur scène à Live Aid en 1985, finition naturelle (estimation 20 000 - 40 000 $)

Mick Mars | Gibson Explorer 1984, modèle Mick Mars Theater. Propriété de Mick Mars de Motley Crue et joué par lui (estimation 20 000 - 30 000 $)

The Cult | Gibson Les Paul Custom de 1976, jouée sur scène, en studio et en vidéo par Billy Duffy, finition Natural Top. Cette guitare a été utilisée sur la pochette du quatrième album studio de The Cult, « Sonic Temple », sorti en 1989 (estimation 20 000 - 30 000 $).

Guitare acoustique Gibson Southern Jumbo de 1966, ayant appartenu à Gary Busey et utilisée à l'écran dans « The Buddy Holly Story », avec DVD (estimation 10 000 - 20 000 $)

Dave Mustaine | « Guitare électrique Dean Blood Lust Double Neck Mustaine V de 2007, jouée sur scène par Megadeth et signée (estimation 5 000 - 7 000 $)

Black Sabbath | Gong Zildjian utilisé sur scène par Bill Ward (estimation 3 000 - 5 000 $)

Trésors personnels et autres :

Pochette du disque « Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band » signée par les Beatles (estimation 20 000 - 40 000 $)

Documents signés relatifs à la caution imposée à Jim Morrisson lors de sa célèbre arrestation pour attentat à la pudeur lors d'un spectacle à Miami, le 1er mars 1969 (estimation 20 000 - 30 000 $)

John Bonham |Costume en velours de 1976, porté lors de séances photo, confectionné pour le batteur de Led Zeppelin (estimation 15 000 - 25 000 $)

Paul Cook/Sex Pistols | T-shirt sans manches Anarchy in the U.K. des Sex Pistols, porté sur scène en 1977 (estimation 10 000 - 15 000 $)

Joni Mitchell | Paroles manuscrites originales « fair copy » de Woodstock (estimation 20 000 - 30 000 $)

Sabrina Carpenter | Short bleu marine porté dans le clip Manchild | (estimation 1 000 - 2 000 $)

Lisa/BLACKPINK | Gants portés lors du photoshoot pour W-Magazine Korea en 2025, avec le magazine inclus (estimation 400 - 600 $)

VENTE AUX ENCHÈRES EN LIGNE ET EN DIRECT

« Music Icons »

Hard Rock Cafe New York - 1501 Broadway, New York, NY 10036

Vendredi 29 mai :

10h00 heure de la côte Est des États-Unis

Samedi 30 mai :

10h00 heure de la côte Est des États-Unis

ENREGISTREMENT POUR PARTICIPER

L'enregistrement est nécessaire pour participer dans cette vente aux enchères et peut être fait en personne le jour de la vente aux enchères, ou en ligne avant la vente sur le site Julien's Auctions.

Pour toute demande de renseignements, veuillez envoyer un e-mail à [email protected] ou appeler le 310-836-1818.

Enchérir

Quatres méthodes sont disponibles pour enchérir :

Enchérissez en ligne auprès de Julien's Auctions. Enchérissez par téléphone par l'intermédiaire d'un représentant de la maison de vente aux enchères. Enchérissez en personne dans la salle lors de nos ventes aux enchères. Enchérissez à l'avance en faisant une offre par correspondance. Les formulaires d'offre par correspondance sont disponibles en appelant le 310-836-1818.

Julien's Auctions accepte les paiements avec des crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin, Dogecoin et USD Coin.

Julien's Auctions Contact presse/RSVP :

Amérique du Nord

Michelle Gutenstein Hinz ([email protected])

Michelle Steele ([email protected])

Michael Krumper ([email protected])

at Missing Piece Group

Europe

Mozell Miley-Bailey/Homage PR ([email protected])

Julien's Auctions

Pour les moments qui comptent.

Vous connaissez ce moment où les lumières s'atténuent, juste avant que ton groupe préféré commence à jouer ? Ou ce sentiment juste avant le générique d'un film qui a bouleversé tout votre monde en un instant ? L'air est chargé d'anticipation et les mots ne rendront jamais justice à cette expérience, car il faut vraiment y être.

Chez Julien's, nous sommes là pour vous faire revivre ces moments grâce à des objets emblématiques et des collections uniques. Qu'il s'agisse de collaborer directement avec les artistes, de s'associer à des successions collections ou de travailler en étroite collaboration avec des collectionneurs exigeants, nos ventes aux enchères font la part belle à la culture en promettant découvertes et retrouvailles. D'Elvis Presley, Marilyn Monroe et Ringo Starr à Lady Gaga, Banksy et Kurt Cobain, de Los Angeles au monde entier, nous sommes l'endroit où les originaux trouvent leur place.

À propos de Hard Rock® :

Hard Rock International (HRI) est l'une des entreprises les plus mondialement reconnues. Elle est présente dans près de 80 pays et compte plus de 300 établissements, dont des hôtels, des casinos, des Rock Shops®, des lieux de spectacle et des cafés, qu'elle possède, qu'elle exploite ou dont elle détient la licence. En commençant avec une guitare d'Eric Clapton, Hard Rock a bâti la plus grande et la plus précieuse collection de souvenirs musicaux authentiques au monde, avec plus de 88 000 pièces exposées dans le monde entier. Le programme de fidélité mondial Unity™ by Hard Rock récompense les membres qui font ce qu'ils aiment dans les établissements participants. En outre, Hard Rock Digital propose des paris sportifs et l'expérience iGaming avec des produits remixés dans l'esprit de Hard Rock pour les joueurs du monde entier.

HRI a reçu de nombreuses récompenses pour l'industrie, les destinations et les lieux de travail dans les secteurs du voyage, de l'hôtellerie, du jeu, du divertissement et de la restauration. HRI détient actuellement des notes d'investissement de la part des principales agences de notation : S&P Global Ratings (BBB), Moody's Investors Service (Baa2) et Fitch Ratings (BBB). Pour plus d'informations sur Hard Rock International, visitez www.hardrock.com ou shop.hardrock.com.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=4jNpoauApQQ

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