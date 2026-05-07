مزاد أيقونات الموسيقى: تُقدّمJulien's مزادًا تاريخيًا لتذكارات الروك أند رول

أكثر من 650 قطعة نادرة من مقتنيات الموسيقى ستُعرض في مزاد مباشر من

مدينة نيويورك يومي 29 و30 مايو

غيتار Ace Frehley الأشهر من فرقة KISS - واسمه Les Paul-Ace رقم 1# موديل 1975

(القيمة التقديرية: من 400,000 إلى 600,000 دولار أمريكي\)

غيتار Guild F-412 لعام 1969 الخاص بـ Stevie Ray Vaughan المستخدم في عرض MTV Unplugged عام 1990

(القيمة التقديرية: من 300,000 إلى 500,000 دولار أمريكي)

غيتار Martin Acoustic لعام 1954 الخاص بـ Johnny Cash، والذي عُزف عليه خلال ظهوره الأول في Grand Ole Opry عام 1956

(القيمة التقديرية: من 100,000 إلى 200,000 دولار أمريكي)

غيتار "Ouija" ESP Customالأول، المُوقّع والمُستخدم على المسرح وفي الاستوديو من قبل Kirk Hammett (القيمة التقديرية: من 250,000 إلى 350,000 دولار أمريكي)

غيتار Charvel Art Series الخاص بـ Eddie Van Halen، المُستخدم على المسرح والمُوقّع منه شخصيًا، والذي استُخدم في آخر عرض له مع Sammy Hagar (القيمة التقديرية: من 50,000 إلى 70,000 دولار أمريكي)

غلاف أسطوانة "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" المُوقّع من أعضاء فِرقة The Beatles (القيمة التقديرية: من 20,000 إلى 40,000 دولار أمريكي)

غيتار Gibson Southern Jumbo Acoustic لعام 1966 من فيلم "The Buddy Holly Story"، المملوك والمُستخدم في التصوير من قبل Gary Busey، مع قرص DVD (القيمة التقديرية: من 10,000 إلى 20,000 دولار أمريكي)

غيتار Vintage Fender Jazz Bass الخاص بـ Adam Clayton من فرقة U2 والمُستخدم في الاستوديو خلال فترة ألبوم Unforgettable Fire وعلى المسرح في حفل Live Aid عام 1985 (القيمة التقديرية: من 20,000 إلى 40,000 دولار أمريكي)

لوس أنجلوس، 7 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Julien's Auctions، دار المزادات الرائدة عالميًا في مزادات المشاهير، اليوم عن التفاصيل الكاملة لفعالية "أيقونات الموسيقى" المرتقبة بشدة. تحتفي مجموعة هذا العام بالقوة المستمرة لموسيقى الهيفي ميتال، كما تُحيي الذكرى الخمسين لأول ظهور لفرقة KISS في لندن، من خلال معرض متنقل لأهم مقتنيات المزاد. بعد محطات التوقف في لندن وطوكيو، سيُعرض المعرض في مقهى Hard Rock Cafe New York في 13 مايو، وسيكون مفتوحًا يوميًا للجمهور. باب المزايدة مفتوحٌ الآن على المجموعة الكاملة التي تضم أكثر من 800 قطعة عبر موقع juliensauctions.com. سيُقام المزاد على مدار يومي 29 و30 مايو، مباشرةً من مقهى Hard Rock Cafe في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك.

قال Martin Nolan، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ Julien's Auctions: "يشهد الاهتمام بتذكارات الموسيقى مستويات غير مسبوقة، مدفوعًا بهواة جمع المقتنيات الذين يقدّرون الأهمية الثقافية لهذه الآلات والإرث الفني للفنانين الذين ارتبطت بهم — مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل مبيعات قياسية". "إن مزادنا السنوي أيقونات الموسيقى، الذي يضم غيتارات استثنائية لفنانين مثل Ace Frehley وStevie Ray Vaughan وKirk Hammett، يؤكد التزام Julien's المستمر بطرح قِطع بمستوى المتاحف في السوق، مع المساهمة في تشكيل الحوار العالمي حول جمع مقتنيات الموسيقى".

يضم مزاد "أيقونات الموسيقى" مجموعة استثنائية من أكثر الغيتارات قوةً وتأثيرًا عُرضت في المزادات على الإطلاق، بما في ذلك آلات موسيقية عزف عليها أساطير الروك مثل Ace Frehley (فرقة KISS)، وEddie Van Halen، وBilly Duffy (فرقة The Cult)، وIzzy Stradlin (فرقة Guns N' Roses)، وKirk Hammett (فرقة Metallica)، وMick Mars (فرقة Mötley Crüe)، وDave Mustaine (فرقة Megadeth)، وScott Ian (فرقة Anthrax)، وStevie Ray Vaughan.

ومن بين أبرز القِطع المعروضة الغيتار الذي عزف عليه Johnny Cash خلال ظهوره الأول في Grand Ole Opry عام 1956. وقد استُخدم غيتار Cash الصوتي Martin D-18 لعام 1954 بين عامي 1954 و1956، ما قد يجعله أول غيتار احترافي استخدمه في مسيرته. وخلال تلك الفترة، سجّل Cash عددًا من الأغاني المنفردة، من بينها "Hey, Porter" و"Folsom Prison Blues" و"I Walk the Line" و"There You Go".

بالنسبة لمعجبي فرقة KISS، يضم المزاد عشرات القِطع الفريدة، بدءًا من الأزياء التي استُخدمت على المسرح وصولًا إلى المقتنيات الشخصية. إن القطعة الرئيسية هي غيتار Gibson Les Paul لعام 1975 الخاص بـ Ace Frehley، والذي يُعتبر أحد أكثر الغيتارات أهميةً من الناحية التاريخية في عالم الروك أند رول. لقد اعتمد Frehley على هذه الآلة طوال مسيرته الفنية، حيث استخدمها على المسرح وفي الاستوديو مع فِرقة KISS أكثر من أي غيتار آخر في ترسانته. كما أن ارتباطه الطويل بغيتار Gibson Les Paul منحه مكانةً ضمن معظم قوائم "أفضل 10 عازفي Les Paul على مرّ العصور".

يمكن الاطلاع على المزيد من أبرز القطع، مع الصور والأوصاف التفصيلية، عبر الموقع الإلكتروني لـ Julien's Auctions.

تشمل أبرز المعروضات:

Ace Frehley:

غيتار Gibson Les Paul Ace رقم 1# لعام 1975 بلمسة Sunburst (القيمة التقديرية: من 400,000 إلى 600,000 دولار أمريكي)

غيتار Gibson Signature Les Paul Custom لعام 1997 بلمسة Cherry Sunburst ، نسخة Artist Proof رقم #007، استُخدم على المسرح خلال Super Bowl XXXIII | (القيمة التقديرية: من 40,000 إلى 60,000 دولار أمريكي)

غيتار Sanchez Custom Gibson Les Paul Jr بلمسة Silver Sparkle Metallic ، استُخدم على المسرح من قبل Ace Frehley خلال عرض الأضواء الخاص بجولة لمّ شمل فِرقة KISS عام 1996 (القيمة التقديرية: من 10,000 إلى 15,000 دولار أمريكي)

سترة جولة 1977 الخاصة بـ Ace Frehley من جولة " Rock & Roll Over " لعام 1977. قُدمت واحدة من هذه السترات شخصيًا إلى كل عضو من أعضاء فرقة KISS من قبل المروج الياباني الأسطوري السيد Udo خلال جولة الفرقة في اليابان. تحمل السترة بقعة من المكياج أكد Ace أنها ناتجة مباشرةً عن مكياجه بعد انتهاء العرض. (القيمة التقديرية: من 4,000 إلى 6,000 دولار أمريكي)

كيمونو أسود طويل بالكامل ببطانة حمراء، مطرّز بتنين ذهبي، من حقبة جولة " Rock & Roll Over " (القيمة التقديرية: من 4,000 إلى 6,000 دولار أمريكي)

بدلة قفز ارتداها Ace Frehley و Arthur Kane على المسرح، مصنوعة من المخمل البنفسجي، قطعة واحدة، بسحاب غير متماثل على الصدر وأشرطة سوداء على الذراعين. كانت البدلة أصلًا باللونين الفضي والأبيض، وارتداها Arthur Kane من فرقة The New York Dolls على المسرح. ثم أهداها Kane إلى Frehley الذي قام بصبغها باللون الأرجواني قبل أن يرتديها في عروضه. (القيمة التقديرية: من 3,000 إلى 5,000 دولار أمريكي)

الغيتارات وآلات الباس

Stevie Ray Vaughan | غيتار Guild F-412 ذو 12 وترًا لعام 1969. استخدم Stevie هذا الغيتار خلال أدائه في برنامج MTV Unplugged بتاريخ 30 يناير 1990 (القيمة التقديرية: من 300,000 إلى 500,000 دولار أمريكي)

فِرقة Metallica | أول غيتار كهربائي Ouija Glow In The Dark ESP Custom استخدمه Kirk Hammett على المسرح وفي الاستوديو ووقّعه — وكتب عليه Hammett : "أول غيتار Ouija على الإطلاق – 0001! كان أحد غيتاراتي الرئيسية في الجولات والتسجيلات طوال التسعينيات". (القيمة التقديرية: من 250,000 إلى 350,000 دولار أمريكي)

Johnny Cash | غيتار Martin D18 Acoustic لعام 1954، المُستخدم على المسرح خلال الظهور الأول للفنان في Grand Ole Opry عام 1956 (القيمة التقديرية: من 80,000 إلى 100,000 دولار أمريكي)

Eddie Van Halen | غيتار Charvel Art Series 076 موقّع ومستخدم على المسرح، بخطوطه المرسومة شخصيًا، من آخر عرض له مع Sammy Hagar (القيمة التقديرية: من 50,000 إلى 70,000 دولار أمريكي)

Izzy Stradlin | غيتار Gibson HR Fusion 1 Izzy لعام 1987. قدّمت شركة Gibson الغيتار إلى Izzy Stradlin عام 1987 أثناء تسجيل فرقة Guns N' Roses لألبوم " Appetite For Destruction ". كما استُخدم بشكل بارز في فيديو أغنية " Welcome To The Jungle " (القيمة التقديرية: من 30,000 إلى 50,000 دولار أمريكي)

Adam Clayton | غيتار Vintage Fender Jazz Bass بلمسة Natural ، استُخدم في الاستوديو وعلى المسرح خلال حفل Live Aid عام 1985، وفي فترة ألبوم Unforgettable Fire (القيمة التقديرية: من 20,000 إلى 40,000 دولار أمريكي)

Mick Mars | غيتار Gibson Explorer Mick Mars Theater لعام 1984. مملوك ومستخدم من قبل Mick Mars عضو فرقة Motley Crue (القيمة التقديرية: من 20,000 إلى 30,000 دولار أمريكي)

فرقة The Cult | غيتار Gibson Les Paul Custom لعام 1976، بسطح Natural Top ، استخدمه Billy Duffy على المسرح وفي الاستوديو وفي تصوير الفيديوهات الموسيقية. استُخدم هذا الغيتار في صورة غلاف ألبوم فرقة The Cult الرابع " Sonic Temple " الصادر عام 1989 (القيمة التقديرية: من 20,000 إلى 30,000 دولار أمريكي)

غيتار Gibson Southern Jumbo Acoustic لعام 1966 من فيلم " The Buddy Holly Story "، المملوك والمُستخدم في التصوير من قبل Gary Busey ، مع قرص DVD (القيمة التقديرية: من 10,000 إلى 20,000 دولار أمريكي)

Dave Mustaine | غيتار كهربائي Dean Blood Lust Double Neck Mustaine V لعام 2007، المُوقّع والمُستخدم على المسرح من قبل فرقة Megadeth (القيمة التقديرية: من 5,000 إلى 7,000 دولار أمريكي)

Black Sabbath | غونغ Zildjian استُخدم على المسرح من قبل Bill Ward (القيمة التقديرية: من 3,000 إلى 5,000 دولار أمريكي)

مقتنيات شخصية وقطع أخرى:

فِرقة The Beatles | غلاف أسطوانة " Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band " المُوقّع من أعضاء الفرقة (القيمة التقديرية: من 20,000 إلى 40,000 دولار أمريكي)

وثائق كفالة مُوقّعة تتعلق باعتقاله الشهير بتهمة التعري الفاضح خلال عرض في ميامي بتاريخ 1 مارس 1969 (القيمة التقديرية: من 20,000 إلى 30,000 دولار أمريكي)

John Bonham | بدلة مخملية ارتداها في صورة عام 1976، صُممت خصيصًا لعازف الدرامز في فرقة Led Zeppelin (القيمة التقديرية: من 15,000 إلى 25,000 دولار أمريكي)

Paul Cook من فِرقة Sex Pistols | قميص فرقة Sex Pistols بلا أكمام ارتُدي على المسرح عام 1977 يحمل عبارة " Anarchy in the U.K " (القيمة التقديرية: من 10,000 إلى 15,000 دولار أمريكي)

Joni Mitchell | النسخة الأصلية المكتوبة بخط اليد لكلمات أغنية " Woodstock " (القيمة التقديرية: من 20,000 إلى 30,000 دولار أمريكي)

Sabrina Carpenter | شورت من علامة Bluemarine استُخدم في فيديو أغنية " Manchild " (القيمة التقديرية: من 1,000 إلى 2,000 دولار أمريكي)

Lisa من فِرقة BLACKPINK | قفازات استُخدمت في جلسة تصوير مجلة W Korea لعام 2025 (القيمة التقديرية: من 400 إلى 600 دولار أمريكي)

المزاد المباشر وعبر الإنترنت

"أيقونات الموسيقى"

في مقهى Hard Rock Cafe New York - العنوان: 1501 شارع برودواي، مدينة نيويورك، ولاية نيويورك، ص.ب 10036

الجمعة يوم 29 مايو

الجلسة: الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (EST)

السبت يوم 30 مايو

الجلسة: الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (EST)

التسجيل للمزايدة

يُشترط التسجيل للمزايدة في هذا المزاد، ويمكن إتمام التسجيل حضوريًا يوم المزاد أو عبر الإنترنت مسبقًا من خلال Julien's Auctions.

للاستفسارات، يُرجى مراسلة [email protected] أو الاتصال على 1818-836-310.

تقديم المزايدات

توجد أربع طرق للمشاركة في المزادات المباشرة:

المزايدة عبر الإنترنت من خلال Julien's Auctions . المزايدة هاتفيًا عبر أحد ممثلي دار المزادات. المزايدة حضوريًا داخل قاعة المزاد. المزايدة المُسبقة عبر طلب مزايدة غيابية. تتوفر نماذج المزايدة الغيابية عبر الاتصال على الرقم: 1818-836-310

كما تقبل Julien's Auctions المدفوعات بالعملات المشفرة، بما في ذلك: البيتكوين، وبيتكوين كاش، وعملة داي، وإثيريوم، ولايتكوين، ودوج كوين، ويو اس دي كوين.

