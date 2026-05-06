IKONY MUZYKI: Julien's prezentuje aukcję kultowych pamiątek rock and rolla

Ponad 650 rzadkich przedmiotów ze świata muzyki zostanie wystawionych na aukcji na żywo w

Nowym Jorku 29–30 maja

Najsłynniejsza gitara Les Paul-Ace #1 1975 Ace'a Frehleya z zespołu KISS

(szacowana wartość: 400 000 $ - 600 000 $)

Gitara Guild F-412 1969 Steviego Raya Vaughana z występu w programie MTV Unplugged z 1990 r.

(szacowana wartość: 300 000 $ - 500 000 $)

Gitara akustyczna Martin 1954 Johnny'ego Casha, na której zagrał w 1956 r. podczas debiutu w Grand Ole Opry

(szacowana wartość: 100 000 $ - 200 000 $)

Pierwsza gitara "Ouija" ESP Custom Kirka Hammetta, na której grał w studiu i na scenie, z podpisem

(szacowana wartość: 250 000 $ - 350 000 $)

Gitara Eddiego Van Halena z serii Charvel Art z ręcznie wykonanymi pasami, z podpisem, na której grał na scenie podczas ostatniego występu z Sammym Hagarem

(szacowana wartość: 50 000 $ - 70 000 $)

Podpisana przez zespół The Beatles okładka płyty "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"

(szacowana wartość: 20 000 $ - 40 000 $)

Należąca do Gary'ego Buseya gitara akustyczna Gibson Southern Jumbo 1966 "The Buddy Holly Story" , użyta na ekranie, plus DVD

(szacowana wartość: 10 000 $ - 20 000 $)

Adam Clayton z U2 - niezapomniana gitara basowa Vintage Fender Jazz Bass użyta w studiu przy nagrywaniu „Unforgettable Fire" oraz na scenie podczas koncertu Live Aid z 1985 r. (szacowana wartość: 20 000 $ - 40 000 $)

LOS ANGELES, 6 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Julien's Auctions, czołowy światowy dom aukcyjny przedmiotów celebrytów, ogłosił dzisiaj szczegóły niecierpliwie oczekiwanego wydarzenia „Ikony muzyki". Tegoroczna kolekcja, poświęcona niewyczerpanej potędze heavy metalu, obwieszcza 50. rocznicę debiutu zespołu KISS w Londynie oraz objazdową wystawę najważniejszych elementów aukcji. Po Londynie i Tokio wystawę będzie można oglądać w Hard Rock Cafe w Nowym Jorku codziennie od 13 maja. Licytacja pełnej kolekcji ponad 800 przedmiotów jest otwarta i dostępna na juliensauctions.com. Dwudniowa aukcja odbędzie się 29-30 maja na żywo w Hard Rock Cafe na Times Square w Nowym Jorku.

„Zainteresowanie pamiątkami muzycznymi osiąga niespotykany dotąd poziom i jest napędzane przez kolekcjonerów, którzy doceniają nie tylko kulturowe znaczenie tych instrumentów, ale również dorobek artystów, do których należały – co często prowadzi do rekordowych wyników sprzedaży" – powiedział Martin Nolan, współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Julien's Auctions. „Nasza coroczna aukcja „Ikony muzyki", obejmująca wyjątkowe gitary Ace'a Frehley'a, Steviego Raya Vaughana i Kirka Hammetta, zwraca uwagę na dbałość domu aukcyjnego Julien's o udostępnianie na rynku przedmiotów ze świata muzyki i jednocześnie kształtowanie globalnej dyskusji wokół kolekcjonowania muzyki".

Na aukcję „Ikony muzyki" składa się niezwykła kolekcja jednych z najbardziej wpływowych gitar, jakie kiedykolwiek pojawiły się w licytacji, obejmująca instrumenty, na których grały takie legendy rocka jak Ace Frehley (KISS), Eddie Van Halen, Billy Duffy (The Cult), Izzy Stradlin (Guns N' Roses), Kirk Hammett (Metallica), Mick Mars (Mötley Crüe), Dave Mustaine (Megadeth), Scott Ian (Anthrax) i Stevie Ray Vaughan.

Wśród wielu kluczowych elementów kolekcji znalazła się gitara, na której Johnny Cash grał podczas debiutu w Grand Ole Opry w 1956 r. Cash używał gitary akustycznej Martin D-18 1954 w latach 1954–1956 i była to prawdopodobnie pierwsza profesjonalna gitara. W tym okresie Cash nagrał m.in. takie single jak "Hey, Porter", "Folsom Prison Blues", "I Walk the Line" i "There You Go."

Dla fanów KISS przewidziano dziesiątki unikatowych przedmiotów, od kostiumów scenicznych po rzeczy osobiste. Kluczowym z nich jest gitara Gibson Les Paul 1975 Ace'a Frehleya, jedna z najważniejszych gitar w historii rock and rolla. Frehley używał instrumentu w ciągu całej swojej kariery, na scenie i w studiu podczas nagrywania albumów KISS częściej niż innych gitar ze swojej kolekcji. Długa historia gry na gitarze Gibson Les Paul zapewniła mu miejsce w niemal każdym rankingu 10 najlepszych gitarzystów wszech czasów grających na Les Paul.

Wybór najważniejszych przedmiotów ze zdjęciami i szczegółowymi opisami można znaleźć na stronie internetowej Julien's Auctions.

Należą do nich:

Ace Frehley:

Gitara Gibson Les Paul Ace #1 z wykończeniem sunburst 1975 (szacowana wartość: 400 000 $ - 600 000 $)

Gibson Signature Les Paul Custom Artist Proof #007 z 1997 r., wykończenie Cherry Sunburst, używana na scenie podczas Super Bowl XXXIII (szacowana wartość: 40 000 $ - 60 000 $)

Używana na scenie gitara Ace'a Frehleya – Sanchez Custom Gibson Les Paul Jr z trasy KISS Reunion Tour 1996, wykończenie Silver Sparkle Metallic (szacowana wartość: 10 000 $ - 15 000 $)

Kurtka z trasy koncertowej 1977 – osobista kurtka Ace'a Frehleya z trasy „1977 Rock & Roll Over". Wszyscy członkowie Kiss otrzymali jedną z tych kurtek osobiście od legendarnego japońskiego promotora koncertów, pana Udo, podczas trasy zespołu po Japonii. Na kurtce znajduje się ślad makijażu – Ace potwierdził po koncercie, że ślad pochodzi z jego makijażu. (szacowana wartość: 4000 $ - 6000 $)

Kimono – długie czarne kimono z czerwoną podszewką z haftowanym złotym smokiem, z trasy „Rock & Roll Over" (szacowana wartość: 4000 $ – 6000 $)

Kombinezon sceniczny Ace'a Frehleya / Arthura Kane'a – jednoczęściowy kombinezon z fioletowego weluru z asymetrycznym zamkiem na klatce piersiowej i czarnymi opaskami na ramionach. Kombinezon był pierwotnie srebrno-biały i był noszony na scenie przez Arthura Kane'a z The New York Dolls. Kane przekazał kombinezon Frehleyowi, który przefarbował go na fioletowo, zanim pojawił się w nim na scenie. (szacowana wartość: 3000 $ - 5000 $)

Gitary i gitary basowe

Stevie Ray Vaughan | Guild F-412 1969, gitara dwunastostrunowa. Stevie grał na tej gitarze podczas występu w programie MTV Unplugged 30 stycznia 1990 r. (szacowana wartość: 300 000 $ - 500 000 $)

Metallica | Kirk Hammett – używana na scenie i w studiu, podpisana pierwsza elektryczna gitara ESP Custom Ouija Glow In The Dark – z dedykacją Hammetta: „Pierwsza gitara Ouija – 0001! To była jedna z moich głównych gitar używanych w trasie i podczas nagrywania płyt w latach 90". (250 000 $ - 350 000 $)

Johnny Cash | używana na scenie podczas debiutu w Grand Ole Opry w 1956 r. gitara akustyczna Martin D18 1954 (szacowana wartość: 80 000 $ - 100 000 $)

Gitara Eddiego Van Halena z serii Charvel Art z ręcznie wykonanymi pasami, z podpisem, na której grał na scenie podczas ostatniego występu z Sammym Hagarem (szacowana wartość: 50 000 $ - 70 000 $)

Izzy Stradlin | Gibson HR Fusion 1 Izzy 1987. Firma Gibson przekazała gitarę Stradlinowi w 1987 r., gdy zespół nagrywał „Appetite For Destruction". Można ją oglądać w teledysku „Welcome To The Jungle" (szacowana wartość: 30 000 $ - 50 000 $)

Adam Clayton | niezapomniana gitara basowa Vintage Fender Jazz Bass z wykończeniem naturalnym, użyta w studiu przy nagrywaniu „Unforgettable Fire" oraz na scenie podczas koncertu Live Aid z 1985 r. (szacowana wartość: 20 000 $ - 40 000 $)

Mick Mars | Gibson Explorer Mick Mars Theater 1984. Będąca własnością i używana przez Micka Marsa z Motley Crue (szacowana wartość: 20 000 $ - 30 000 $)

The Cult | używana na scenie, w studiu i w teledyskach gitara Billy'ego Duffy'ego – Gibson Les Paul Custom 1976, naturalne wykończenie. Gitara widnieje na okładce czwartego albumu studyjnego zespołu The Cult z 1989 r. „Sonic Temple" (szacowana wartość: 20 000 $ - 30 000 $)

Należąca do Gary'ego Buseya gitara akustyczna Gibson Southern Jumbo 1966 "The Buddy Holly Story", użyta na ekranie, plus DVD (szacowana wartość: 10 000 $ - 20 000 $)

Dave Mustaine | używana na scenie przez Megadeth elektryczna gitara Dean Blood Lust Double Neck Mustaine V z 2007 r., z podpisem (szacowana wartość: 5000 $ - 7000 $)

Black Sabbath | gong Zildjian używany na scenie przez Billa Warda (szacowana wartość: 3000 $ - 5000 $)

Pamiątki osobiste i inne:

Podpisana przez zespół The Beatles okładka płyty "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (szacowana wartość: 20 000 $ - 40 000 $)

Podpisane dokumenty poręczenia majątkowego z głośnego aresztowania artysty za nieprzyzwoite obnażanie się podczas występu w Miami 1 marca 1969 r. (szacowana wartość: 20 000 $ - 30 000 $)

John Bonham | aksamitny garnitur z 1976 r., noszony na zdjęciach, uszyty dla perkusisty Led Zeppelin (szacowana wartość: 15 000 $ - 25 000 $)

Paul Cook / Sex Pistols | koszulka bez rękawów „Anarchy in the U.K." używana na scenie w 1977 r. (szacowana wartość: 10 000 $ - 15 000 $)

Joni Mitchell | oryginalny rękopis tekstu utworu „Woodstock" (czysta wersja) (szacowana wartość: 20 000 $ - 30 000 $)

Sabrina Carpenter | szorty Bluemarine noszone w teledysku „Manchild" (szacowana wartość: 1000 $ - 2000 $)

Lisa / BLACKPINK | rękawiczki używane podczas sesji zdjęciowej dla W Magazine Korea 2025, wraz z magazynem (szacowana wartość: 400 $ - 600 $)

AUKCJA NA ŻYWO I ONLINE

„Ikony muzyki"

Hard Rock Cafe Nowy Jork - 1501 Broadway, Nowy Jork, NY 10036

Piątek, 29 maja

Sesja: 10.00 czasu EST

Sobota, 30 maja

Sesja: 10.00 czasu EST

REJESTRACJA DO LICYTACJI

Aby wziąć udział w licytacji, wymagana jest rejestracja. Można jej dokonać osobiście w dniu aukcji lub online przed sprzedażą za pośrednictwem strony Julien's Auctions.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem [email protected] lub numerem 310-836-1818.

Składanie ofert

Są cztery sposoby udziału w licytacji na żywo:

Licytacja online za pośrednictwem strony Julien's Auctions. Licytacja telefoniczna za pośrednictwem przedstawiciela domu aukcyjnego. Licytacja bezpośrednia na miejscu podczas wydarzenia. Licytacja z wyprzedzeniem poprzez zlecenie pisemne. Formularze zleceń są dostępne pod numerem telefonu 310-836-1818.

Julien's Auctions akceptuje płatności w kryptowalutach, w tym Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin, Dogecoin i USD Coin.

Julien's Auctions

Dla chwil, które naprawdę się liczą. Znasz ten moment, gdy gasną światła przed koncertem twojego ulubionego zespołu? Albo to uczucie tuż przed napisami końcowymi filmu, który w jednej chwili zmienił cały twój świat? Powietrze aż iskrzy od oczekiwania i wiesz, że żadne słowa nie oddadzą tego w pełni – po prostu trzeba było tam być.

Dom aukcyjny Julien's Auctions powstał, aby przybliżać ważne momenty dzięki kultowym rekwizytom i jedynym w swoim rodzaju kolekcjom. Niezależnie od tego, czy współpracujemy bezpośrednio z artystami czy legendarnymi spadkobiercami, czy blisko współdziałamy z wymagającymi kolekcjonerami – nasze aukcje sprawiają, że kultura nabiera blasku dzięki obietnicy odkrywania i odnawiania więzi. Od Elvisa Presleya, Marilyn Monroe i Ringo Starra po Lady Gagę, Banksy'ego i Kurta Cobaina, z Los Angeles do dowolnego miejsca na świecie – za naszym pośrednictwem oryginalne przedmioty znajdują swoich entuzjastów.

