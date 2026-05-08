ÍCONOS DE LA MÚSICA: Julien's presenta una subasta histórica de recuerdos del rock and roll

MÁS DE 650 ARTEFACTOS MUSICALES RAROS SE OFRECERÁN EN VIVO DESDE LA CIUDAD DE

NUEVA YORK DEL 29 AL 30 DE MAYO

Ace Frehley de KISS - Guitarra más famosa - 1975 Les Paul-Ace n.° 1

(Precio estimado entre $400.000 y $600.000)

Stevie Ray Vaughan 1969 Guild F-412 de 1990 Presentación en MTV Unplugged

(Precio estimado entre $300.000 y $500.000)

Johnny Cash 1954 guitarra acústica Martin, tocada en 1956 en el debut de Grand Ole Opry

(Precio estimado entre $100.000 y $200.000)

Primera guitarra ESP personalizada con la "Ouija" de Kirk Hammett, usada en escenario y en estudio

(Precio estimado entre $250.000 y $350.000)

Guitarra de la serie de arte Charvel con rayas, usada y firmada personalmente por Eddie Van Halen en su última actuación con Sammy Hagar (precio estimado entre $50.000 y $70.000)

Funda del disco "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" firmada por The Beatles (precio estimado entre $20.000 y $40.000)

Guitarra acústica Gibson Southern Jumbo de 1966, propiedad de Gary Busey y utilizada en la película "The Buddy Holly Story", con DVD (precio estimado entre $10.000 y $20.000)

Bajo Fender Jazz Bass vintage del '85 de Adam Clayton de U2 - Unforgettable Fire, usado y tocado en el escenario en Live Aid (precio estimado entre $20.000 y $40.000)

LOS ÁNGELES, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions, la principal casa de subastas de celebridades del mundo, anunció hoy todos los detalles de su muy esperado evento "Music Icons" (Íconos de la música). La colección de este año celebra el poder perdurable del heavy metal y marca el 50.° aniversario del debut de KISS en Londres, con una exposición itinerante de lo más destacado de la venta. Después de las paradas en Londres y Tokio, la exposición se podrá ver en el Hard Rock Cafe de Nueva York el 13 de mayo y estará abierta al público todos los días. La subasta por la colección completa de más de 800 artículos ya está abierta en juliensauctions.com. La subasta de dos días se llevará a cabo del 29 al 30 de mayo, en vivo desde Hard Rock Cafe Times Square en la ciudad de Nueva York.

Íconos de la música 2026: en vivo desde el Hard Rock Cafe de Nueva York. Speed Speed

"El interés en los recuerdos musicales está alcanzando niveles sin precedentes, impulsado por coleccionistas que aprecian tanto la importancia cultural de estos instrumentos como el legado de los artistas detrás de ellos, lo que a menudo resulta en ventas récord", comentó Martin Nolan, cofundador y director ejecutivo de la casa de subastas Julien's Auctions. "Nuestra subasta anual de íconos de la música, con guitarras extraordinarias de Ace Frehley, Stevie Ray Vaughan y Kirk Hammett, destaca el compromiso continuo de Julien de llevar al mercado piezas de calidad de museo mientras da forma a la conversación mundial sobre el coleccionismo en la música".

La venta de "Music Icons" (íconos de la música) presenta una extraordinaria colección de algunas de las guitarras más poderosas e influyentes que hayan aparecido en una subasta, incluidos instrumentos interpretados por leyendas del rock como Ace Frehley (KISS), Eddie Van Halen, Billy Duffy (The Cult), Izzy Stradlin (Guns N' Roses), Kirk Hammett (Metallica), Mick Mars (Mötley Crüe), Dave Mustaine (Megadeth), Scott Ian (Anthrax) y Stevie Ray Vaughan.

Entre los muchos aspectos más destacados se encuentra la guitarra que Johnny Cash tocó en su debut en el Grand Ole Opry de 1956. La guitarra acústica Martin D-18 de Cash de 1954 se usó de 1954 a 1956, lo que potencialmente la convirtió en su primera guitarra profesional. Durante ese período, Cash grabó sencillos como "Hey, Porter", "Folsom Prison Blues", "I Walk the Line" y "There You Go".

Para los fanáticos de KISS, la venta incluye docenas de artículos únicos, desde disfraces usados en el escenario hasta artículos personales. La pieza central es la Gibson Les Paul de Ace Frehley de 1975, una de las guitarras más importantes históricamente del rock and roll. Frehley confió en el instrumento a lo largo de su carrera y lo usó en el escenario y en el estudio con KISS más que cualquier otra guitarra de su arsenal. Su larga asociación con la Gibson Les Paul le ha valido un lugar en casi todas las listas de los "10 mejores músicos de Les Paul de todos los tiempos".

Encuentre una selección de más aspectos destacados con fotos y descripciones detalladas en el sitio web de Julien's Auctions.

Los aspectos más destacados incluyen:

Ace Frehley:

1975 Gibson Les Paul Ace n.° 1 en Sunburst Finish (precio estimado entre $400.000 y $600.000)

Guitarra Gibson Les Paul Custom Signature de 1997, color Cherry Sunburst, usada en el escenario del Super Bowl XXXIII (Prueba de artista n.° 007) | (Precio estimado entre $40.000 y $60.000)

Guitarra Gibson Les Paul Jr. Sanchez Custom, color plata brillante metalizado, utilizada por Ace Frehley en el espectáculo de luces de la gira de la reunión de KISS de 1996 (Precio estimado entre $10.000 y $15.000).

Chaqueta de la gira de 1977 - La gira personal de Ace Frehley 'Rock & Roll Over 1977. Todos los miembros de Kiss recibieron personalmente una de estas chaquetas del legendario promotor japonés Mr. Udo durante la gira de la banda en Japón. La chaqueta tiene una mancha de maquillaje que Ace confirmó que era directamente de su maquillaje después del espectáculo. (Precio estimado entre $4.000 y $6.000)

Kimono - Kimono negro largo con forro rojo bordado con un dragón dorado de la época de la gira 'Rock & Roll Over' (Precio estimado entre $4000 y $6.000)

Mono usado en el escenario por Ace Frehley/Arthur Kane: mono de terciopelo morado de una sola pieza con cremallera asimétrica en el pecho y brazaletes negros. El mono fue originalmente plateado/blanco, usado en el escenario por Arthur Kane de The New York Dolls. Kane le dio el mono a Frehley, quien lo tiñó de púrpura antes de usarlo en el escenario. (Precio estimado entre $3.000 y $5.000)

Guitarras y bajos

Stevie Ray Vaughan| Guitarra 1969 Guild F-412 de doce cuerdas. Stevie tocó esta guitarra durante su actuación del 30 de enero de 1990 en MTV Unplugged (precio estimado entre $300.000 y $500.000)

Metallica | Primera guitarra eléctrica personalizada Ouija que brilla en la oscuridad y tocada en el escenario y en estudio y firmada por Kirk Hammett de Metallica — tiene grabado por Hammett, "¡La primera guitarra Ouija – 0001! Esta fue una de mis principales guitarras para ir de gira y grabar a lo largo de los años 90". ($250.000 - $350.000)

Johnny Cash | Guitarra acústica Martin D18 de 1954 tocada en el escenario en el debut de Johnny Cash con Grand Ole Opry 1956 (Precio estimado entre $80.000 y $100.000)

Eddie Van Halen |Guitarra Charvel Art Series 076 de Eddie Van Halen, usada en el escenario y firmada personalmente, con franjas personalizadas, de su última actuación con Sammy Hagar (precio estimado entre $50.000 y $70.000)

Izzy Stradlin |Guitarra 1987 Gibson HR Fusion 1 Izzy de Izzy Stradlin. Gibson le dio la guitarra a Stradlin en 1987 cuando la banda estaba grabando "Appetite For Destruction". Se usó de manera destacada en el video musical "Welcome To The Jungle" (precio estimado entre $30.000 y $50.000)

Adam Clayton| Bajo Fender Jazz Bass vintage de 1985 de Adam Clayton, usado en estudio y en el escenario en Live Aid, con acabado natural (precio estimado entre $20.000 y $40.000)

Mick Mars|Guitarra 1984 Gibson Explorer de Mick Mars. Perteneció a y fue tocada por Mick Mars de Mötley Crüe (precio estimado entre $20.000 y $30.000)

The Cult |Guitarra Gibson Les Paul Custom de 1976 de The Cult con tapa natural, utilizada por Billy Duffy en escenarios, estudios y videos. Esta guitarra se usó para la imagen de portada del cuarto álbum de estudio de The Cult de 1989 "Sonic Temple" (precio estimado entre $20.000 y $30.000)

Guitarra acústica Gibson Southern Jumbo de 1966, propiedad de Gary Busey y utilizada en la película "The Buddy Holly Story", con DVD (precio estimado entre $10.000 y $20.000).

Dave Mustaine | Guitarra eléctrica Dean Blood Lust de doble mástil Mustine V de Dave Mustaine de Megadeth, usada y firmada en 2007 (precio estimado entre $5.000 y $7.000)

Black Sabbath | Gong Zildjian usado en el escenario de Bill Ward de Black Sabbath (precio estimado entre $3.000 y $5.000)

Tesoros personales y más:

The Beatles | Funda del disco "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" firmada por la banda (precio estimado entre $20.000 y $40.000)

Firma de documentos de fianza de su infame arresto por exposición indecente durante un espectáculo en Miami, 1 de marzo de 1969 (precio estimado entre $20.000 y $30.000)

John Bonham |1976 Traje de terciopelo usado en una fotografía, confeccionado a medida para el baterista de Led Zeppelin (precio estimado entre $15.000 y $25.000)

Paul Cook/Sex Pistols | 1977 Camiseta sin mangas de los Sex Pistols "Anarchy in the U.K." usada en el escenario (precio estimado entre $10.000 y $15.000)

Joni Mitchell | Letra original manuscrita de "Woodstock" (precio estimado entre $20.000 y $30.000)

Sabrina Carpenter | Pantalones cortos Bluemarine usados en el video musical "Manchild" |(Precio estimado entre $1.000 y $2.000)

Lisa/BLACKPINK | Guantes usados en la sesión de fotos para la revista W-Magazine Corea 2025 (precio estimado entre $400 y $600)

SUBASTA EN VIVO Y EN LÍNEA

"Íconos de la música"

Hard Rock Cafe Nueva York - 1501 Broadway, Nueva York, NY 10036

Viernes, 29 de mayo

Sesión: 10:00 a. m. EST

Sábado, 30 de mayo

Sesión: 10:00 a.m. EST

REGISTRO PARA LA SUBASTA

Se debe registrar para pujar en esta subasta y lo puede hacer en persona el día de la subasta, o en línea antes de la venta en Julien's Auctions.

Para consultas, envíe un correo electrónico a [email protected] o llame al 310-836-1818.

Cómo hacer una ofertas

Hay cuatro formas de ofertar en las subastas en vivo:

Ofertar con Julien's Auctions en línea. Ofertar por teléfono a través de un representante de la casa de subastas. Ofertar en persona en la sala en nuestros eventos de subasta. Ofertar por adelantado con una orden de comprar para ofertar en ausencia. Los formularios de oferta en ausencia están disponibles llamando al 310-836-1818

Julien's Auctions acepta pagos con criptomonedas como Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin, Dogecoin y USD Coin.

Contacto para la prensa/RSVP de Julien's Auctions:

Norteamérica

Michelle Gutenstein Hinz ([email protected])

Michelle Steele ([email protected])

Michael Krumper ([email protected])

de Missing Piece Group

Europa

Mozell Miley-Bailey/Homage PR ([email protected])

Julien's Auctions

Para los momentos que son importantes.

¿Conoce ese momento en que las luces se atenúan, justo antes de que su banda favorita comience a tocar? ¿O esa sensación justo antes de que aparezcan los créditos de una película que cambió su mundo por completo en un instante? El aire se llena de expectativas y las palabras nunca le harán justicia, porque realmente tenía que estar allí.

En Julien's, existimos para devolver esos momentos a tu vida mediante artefactos icónicos y colecciones únicas. Ya sea colaborando directamente con artistas, asociándonos con patrimonios legendarios o trabajando en estrecha colaboración con coleccionistas exigentes, nuestras subastas hacen que la cultura cobre vida con la promesa del descubrimiento y la reconexión. Desde Elvis Presley, Marilyn Monroe y Ringo Starr hasta Lady Gaga, Banksy y Kurt Cobain, de Los Ángeles para el mundo, estamos donde los originales encuentran a personas como ellos.

Acerca de Hard Rock®:

Hard Rock International HRI) es una de las compañías más reconocidas a nivel mundial con sedes en casi 80 países que abarcan más de 300 sedes, incluidos hoteles, casinos, Rock Shops®, ubicaciones de espectáculos en vivo y cafeterías de propiedad o con licencia o administrados. Comenzando con una guitarra Eric Clapton, Hard Rock posee la colección más grande y valiosa del mundo de recuerdos musicales auténticos y exhibe más de 88.000 piezas en distintos lugares de todo el mundo. El programa de lealtad global Unity™ by Hard Rock recompensa a los miembros por hacer las cosas que aman en las propiedades participantes. Además, Hard Rock Digital destaca la experiencia de apuestas deportivas e iGaming con productos remezclados en el espíritu de Hard Rock para jugadores de todo el mundo.

HRI ha recibido numerosos premios de la industria, el destino y el lugar de trabajo en los sectores de viajes, hospitalidad, juegos, entretenimiento y alimentos y bebidas. Actualmente, HRI cuenta con calificaciones de grado de inversión otorgadas por las principales agencias de calificación crediticia: S&P Global Ratings (BBB), Moody's Investors Service (Baa2) y Fitch Ratings (BBB). Para obtener más información sobre Hard Rock International, visite www.hardrock.com o shop.hardrock.com.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=4jNpoauApQQ

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2920023/5955861/Juliens_Logo.jpg

FUENTE Julien's Auctions