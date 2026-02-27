Leilão ao vivo: 24 e 25 de março de 2026 - The Peninsula Beverly Hills

Abertura de lances o-nline: 25 de fevereiro de 2026

BEVERLY HILLS, Califórnia, 27 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Julien's Auctions tem o orgulho de anunciar o Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit . Este evento de leilão histórico reúne objetos de moda, móveis e design da coleção pessoal de Gwyneth Paltrow, apresentados ao lado de peças de arquivo excepcionais das casas de design mais prestigiosas do mundo. As inscrições e lances on-line começam na quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026.

Este evento de dois dias apresentará uma coleção incomparável de alta-costura, interiores de luxo e tesouros de lifestyle, cada um refletindo a influência de décadas de Paltrow sobre o estilo contemporâneo.

"Acredito na beleza silenciosa dos objetos que viveram uma vida antes de nós — no significado que se acumula ao longo do tempo e na forma como uma história pode continuar quando algo passa para novas mãos. Com esse espírito de nostalgia e renovação, fiz a curadoria de uma seleção de peças da minha própria vida, esperando que elas levem sua história adiante e assumam um novo significado para quem as recebe", diz Gwyneth Paltrow.

Uma parte da receita da venda da propriedade de Gwyneth Paltrow será doada para World Central Kitchen , uma organização sem fins lucrativos de reconhecimento global que fornece refeições frescas e nutritivas em resposta a crises humanitárias, climáticas e comunitárias. "Estou profundamente honrada por uma parte generosa dos recursos beneficiar esta organização e o trabalho corajoso e significativo que eles fazem", diz Paltrow.

Este é o primeiroleilão daBold Luxury da Julien's Auctions a apresentar peças de casa e móveis. Anteriormente focada exclusivamente em moda e artefatos usados por celebridades, a série agora se expande para interiores de luxo, oferecendo aos colecionadores uma rara oportunidade de adquirir objetos de estilo de vida selecionados ao lado das peças únicas de moda pelas quais a casa de leilões é conhecida. A evolução ressalta uma crescente demanda por coleta liderada por estilo de vida.

"O Bold Luxury é um convite para possuir os marcadores culturais que unem a alta moda e a vida de alto nível. Gwyneth Paltrow define o luxo moderno através de uma lente de design elegante e com curadoria. Do tapete vermelho à sala de estar, sua estética é pura influência", diz o cofundador e diretor executivo de Julien, Martin Nolan. "Ao mesclar alta costura com interiores, a Julien's está atendendo à demanda por coleções voltadas para o estilo de vida, onde cada peça conta uma história."

Desde meados da década de 1990, a estética de Paltrow ajudou a moldar o estilo moderno. Sua afinidade de longa data por Valentino, Versace, John Galliano pela Dior e Giorgio Armani, combinada com sua própria visão contemporânea por meio da marca goop, a consolidou como um ícone do estilo atual.

Os destaques do Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit incluem:

Esboços de design da coleção Ralph Lauren para o Oscar de 1999 (Est. US$ 1.000 - US$ 2.000)

Vestido usado no tapete vermelho do filme Country Strong pelo Atelier Versace em 2010 (Est. US$ 4.000 - US$ 6.000)

Conjunto usado no tapete vermelho de Homem de Ferro 3 da coleção Giorgio Armani Privé em 2013 (Est. US$ 2.000 - US$ 3.000)

Vestido usado em evento da Dior por John Galliano em 1999 (Est. US$ 2.000 - US$ 3.000)

Vestido usado em evento da Ralph & Russo no Oscar de 2015 (Est. US$ 3.000 - US$ 4.000)

Conjunto usado em evento da Gianni Versace em 1999 (Est. US$ 1.000 - US$ 2.000)

Par de cadeiras modernas de urso polar estilo Jean Royere (Est. US$ 6.000 - US$ 8.000)

Mesa lunar do Prefeito Juliano (Est. US$ 2.000 - US$ 4.000)

Lustre Branching Bubble com nove globos de Lindsey Adelman (Est. US$ 8.000 - US$ 10.000)

Itens adicionais de Destaques Arquivísticos da Moda na venda incluem:

Bolsa Birkin de 35 cm em couro Clemence da Hermès | 2005 (Est. US$ 15.000 - US$ 25.000)

Vestido de noite vermelho da coleção de encerramento do outono da Gucci | 2003 (Est. US$ 3.000 - US$ 5.000)

Vestido com suspensórios do desfile de primavera de Jean Paul Gaultier | 1992 (Est. US$ 6.000 - US$ 8.000)

Robe de veludo até o chão da alta-costura de outono de Jean Paul Gaultier | 2004 (Est. US$ 4.000 - US$ 6.000)

Vestido de veludo rosa da coleção de outono de Marc Jacobs | 2005 (Est. US$ 500 - US$ 700)

Conjunto de duas peças do desfile de primavera da Givenchy, por Alexander McQueen | 1998 (Est. US$ 1.000 - US$ 2.000)

Terno Circuit do desfile de outono da Givenchy, por Alexander McQueen | 1999 (Est. US$ 700 - US$ 900)

Top de paetês do desfile de primavera da Givenchy, por Alexander McQueen | 1999 (Est. US$ 1.000 - US$ 2.000)

Chapéu Matador do desfile de outono da Givenchy, por John Galliano | 1996 (Est. US$ 700 - US$ 900)

Vestido baby doll em blocos de cor da coleção primavera da Versace, por Donatella Versace | 2003 (Est. US$ 2.000 - US$ 3.000)

Baú Malle Courier Monogram de Gloria Swanson | Louis Vuitton (Est. US$ 6.000 - US$ 8.000)

Este leilão de dois dias acontece em 24 e 25 de março de 2026, às 10h PT, transmitido ao vivo do The Peninsula Beverly Hills. Colecionadores de todo o mundo podem participar on-line em tempo real, registrando-se e fazendo lances em: www.juliensauctions.com

Sobre a Julien's Auctions:

Para os momentos que importam. Sabe aquele momento em que as luzes se apagam, logo antes de sua banda favorita começar a tocar? Ou aquele sentimento logo antes dos créditos de um filme que mudou todo o seu mundo em um instante? O ar está carregado de expectativa e as palavras nunca farão jus, porque realmente era preciso estar lá.

Na Julien's Auctions, existimos para trazer esses momentos de volta à sua vida através de artefatos icônicos e coleções únicas. Seja colaborando diretamente com artistas, em parceria com patrimônios lendários ou trabalhando de perto com colecionadores exigentes, nossos leilões fazem a cultura vibrar com a promessa de descoberta e reconexão. De lendas de Hollywood a ícones da moda, nossas vendas celebram o luxo, a história e os relatos que definem gerações.

De Elvis Presley, Marilyn Monroe e Ringo Starr a Lady Gaga, Banksy e Kurt Cobain — de Los Angeles para o mundo, é aqui que os originais encontram seu gênero. Para mais informações, acesse: juliensauctions.com

Sobre a goop:

A goop é uma plataforma de estilo de vida dedicada à exploração, curadoria e conversas inovadoras. Da sua premiada linha de beleza e moda à sua ampla lente editorial, a goop convida as mulheres a abraçar o processo de tornar-se e a descobrir a alegria profunda na busca pelo prazer, beleza e crescimento em todas as fases da vida.

A goop Beauty oferece itens essenciais limpos, de alto desempenho e luxuosos para a pele, o cabelo e o corpo. GWYN é definido por clássicos, reinventados para a mulher moderna — moda naturalmente refinada e sutilmente sofisticada. A goop Wellness foi criada para atender às necessidades reais com soluções baseadas em evidências e apoiadas pela ciência. Inclui uma coleção de bem-estar sexual projetada para aumentar o prazer, sem vergonha.

Gwyneth Paltrow começou a goop no outono de 2008 como um boletim semanal. Ele se expandiu para um negócio de beleza, moda e gastronomia, também conhecido por seus produtos, curadoria, podcast, programas de TV, eventos ao vivo e lojas físicas.

Sobre o The Peninsula Beverly Hills:

Como único hotel do sul da Califórnia a receber, por 26 anos consecutivos, a classificação AAA Five Diamond e Forbes Five Star, o The Peninsula Beverly Hills oferece 195 quartos, incluindo 38 suítes e 18 vilas privativas, em meio a exuberantes jardins tropicais no coração de Beverly Hills. O The Peninsula Beverly Hills também possui o The Living Room, onde o The Peninsula Afternoon Tea é servido, o The Peninsula Spa e o The Roof Garden, um oásis de resort refinado com piscina, cabanas privativas e coquetéis e refeições ao ar livre. O The Peninsula Beverly Hills está localizado no cruzamento das avenidas Wilshire e South Santa Monica, a uma curta distância a pé da lendária Rodeo Drive de Beverly Hills. Para mais informações, acesse peninsula.com/beverlyhills .

