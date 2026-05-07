MUSIC ICONS: Julien's Mempersembahkan Lelang Memorabilia Rock and Roll Terkemuka

LEBIH DARI 650 ARTEFAK MUSIK LANGKA AKAN DITAWARKAN SECARA LANGSUNG DARI

KOTA NEW YORK PADA TANGGAL 29-30 MEI

Gitar Paling Terkenal - 1975 Les Paul-Ace #1 milik Ace Frehley dari KISS

(Estimasi $400.000 - $600.000)

Gitar Guild F-412 tahun 1969 milik Stevie Ray Vaughan dari MTV Unplugged Performance tahun 1990

(Estimasi $300.000 - $500.000)

Gitar Martin Akustik tahun 1954 milik Johnny Cash, Dimainkan pada tahun 1956 di Grand Ole Opry Debut

(Estimasi $100.000 - $200.000)

Gitar "Ouija" ESP Custom Pertama yang Dimainkan Kirk Hammett di atas Panggung dan Studio, Ditandatangani,

(Estimasi $250.000 - $350.000)

Gitar Charvel Art Series yang Dimainkan dan Ditandatangani Secara Pribadi oleh Eddie Van Halen dari Penampilan Terakhir Bersama Sammy Hagar (Estimasi $50.000 - $70.000)

Cover Piringan Hitam "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" Bertanda Tangan Band The Beatles (Estimasi $20.000 - $40.000)

Gitar Akustik Southern Jumbo Gibson "The Buddy Holly Story" dengan DVD tahun 1966 milik dan pernah dimainkan di film oleh Gary Busey (Estimasi $10.000 - $20.000)

Unforgettable Fire Bekas Pakai di Studio dan Dimainkan di Panggung oleh Adam Clayton dari U2 di Live Aid Vintage Fender Jazz Bass tahun '85 (Estimasi $20.000 - $40.000)

LOS ANGELES, 7 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions, rumah lelang selebritas terkemuka di dunia, hari ini mengumumkan rincian lengkap acara "Music Icons" yang sangat dinanti-nantikan. Koleksi tahun ini merayakan kekuatan heavy metal yang abadi dan menandai ulang tahun ke-50 debut KISS di London, dengan pameran tur yang menampilkan sorotan dari penjualan tersebut. Setelah singgah di London dan Tokyo, pameran ini akan berlangsung di Hard Rock Cafe New York pada tanggal 13 Mei dan terbuka untuk umum setiap hari. Penawaran untuk koleksi lengkap yang terdiri dari lebih dari 800 item kini dibuka di juliensauctions.com. Lelang selama dua hari ini akan berlangsung di pada tanggal 29-30 Mei, secara langsung dari Hard Rock Cafe Times Square di Kota New York.

Music Icons 2026 - Live From Hard Rock Cafe New York. Speed Speed

"Ketertarikan terhadap memorabilia musik mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, didorong oleh para kolektor yang menghargai signifikansi budaya dari instrumen ini dan warisan dari para seniman di baliknya - yang sering kali menghasilkan penjualan yang memecahkan rekor," ujar Martin Nolan, salah satu Pendiri dan Direktur Eksekutif Julien's Auctions. "Lelang tahunan Music Icons kami, yang menampilkan gitar-gitar luar biasa dari Ace Frehley, Stevie Ray Vaughan, dan Kirk Hammett, menggarisbawahi komitmen berkelanjutan Julien dalam menghadirkan karya-karya berkualitas museum ke pasar sekaligus membentuk perbincangan global seputar koleksi musik."

Penjualan "Music Icons" menampilkan koleksi luar biasa dari beberapa gitar paling kuat dan berpengaruh yang pernah ada dalam pelelangan, termasuk instrumen yang dimainkan oleh legenda-legenda rock seperti Ace Frehley (KISS), Eddie Van Halen, Billy Duffy (The Cult), Izzy Stradlin (Guns N' Roses), Kirk Hammett (Metallica), Mick Mars (Mötley Crüe), Dave Mustaine (Megadeth), Scott Ian (Anthrax), dan Stevie Ray Vaughan.

Di antara banyak hal yang menarik adalah gitar yang dimainkan Johnny Cash pada debutnya di Grand Ole Opry pada tahun 1956. Gitar akustik Martin D-18 tahun 1954 milik Cash digunakan dari tahun 1954 hingga 1956, yang berpotensi menjadikannya sebagai gitar profesionalnya yang paling awal. Selama periode tersebut, Cash merekam beberapa single termasuk "Hey, Porter", "Folsom Prison Blues", "I Walk the Line", dan "There You Go".

Bagi para penggemar KISS, penjualan ini mencakup lusinan item unik, dari kostum yang dikenakan di panggung hingga barang-barang pribadi. Yang menjadi pusat perhatian adalah Gibson Les Paul tahun 1975 milik Ace Frehley, salah satu gitar yang paling penting secara historis dalam musik rock and roll. Frehley mengandalkan instrumen ini sepanjang kariernya, memainkannya di atas panggung dan di studio bersama KISS lebih sering dari gitarnya yang lain. Kecintaannya yang lama terhadap Gibson Les Paul telah membuatnya mendapatkan tempat di hampir semua daftar "10 Pemain Les Paul Terbaik Sepanjang Masa".

Temukan pilihan yang lebih menarik dengan foto dan deskripsi terperinci melalui situs web Julien's Auctions.

Sorotan Termasuk:

Ace Frehley:

Gibson Les Paul Ace # 1 tahun 1975 dengan Sunburst Finish (Estimasi $400.000 - $600.000)

Gibson Signature Les Paul Custom Artist Proof #007 tahun 1997 yang dimainkan pada ajang Super Bowl XXXIII, Cherry Sunburst| (Estimasi $40.000 - $60.000)

Light Show Sanchez Custom Gibson Les Paul Jr, Silver Sparkle Metallic yang dimainkan Ace Frehley di atas panggung saat Tur Reuni KISS tahun 1996 (Estimasi $10,000 - $15,000)

Jaket Tur tahun 1977 - Tur Pribadi Ace Frehley '1977 Rock & Roll Over'. Semua anggota Kiss secara pribadi dihadiahi salah satu dari jaket ini oleh promotor legendaris Jepang, Mr. Udo, selama tur Jepang mereka. Jaket tersebut memiliki noda riasan yang dikonfirmasi oleh Ace berasal dari riasan setelah pertunjukan (Estimasi $4.000 - $6.000)

Kimono - Kimono Hitam Panjang Penuh dengan Lapisan Merah Bersulam Naga Emas dari Era Tur 'Rock & Roll Over' (Estimasi $4.000 - $6.000)

Jumpsuit yang Dipakai di Panggung oleh Ace Frehley/Arthur Kane - Jumpsuit One Piece Velour Ungu dengan Ritsleting Dada Asimetris dan Ban Lengan Hitam. Jumpsuit awalnya berwarna Silver/Putih, dikenakan di atas panggung oleh Arthur Kane dari The New York Dolls. Kane memberikan Jumpsuit tersebut kepada Frehley, yang kemudian mewarnainya dengan warna ungu sebelum memakainya di atas panggung. (Estimasi $3.000 - $5.000)

Gitar & Bass

Stevie Ray Vaughan|1969 Guild F-412 Twelve String. Stevie memainkan gitar ini selama penampilannya pada tanggal 30 Januari 1990 di MTV Unplugged (Estimasi $300.000 - $500.000)

Metallica | Gitar Listrik Kustom Ouija Glow In The Dark ESP Pertama yang Dimainkan di atas Panggung dan Studio, Ditandatangani oleh Kirk Hammett, "Gitar Ouija keluaran pertama - 0001! Ini adalah salah satu gitar tur + rekaman utama saya sepanjang tahun 90-an." ($250,000 - $350,000)

Johnny Cash | Gitar Akustik Martin D18 tahun 1954 yang Dimainkan di atas Panggung debut Grand Ole Opry pada tahun 1956 (Estimasi $80.000 - $100.000)

Eddie Van Halen |Dimainkan di atas Panggung dan Ditandatangani, Gitar Charvel Art Series 076 Bergaris Pribadi dari Pertunjukan Terakhir dengan Sammy Hagar (Estimasi $50.000 - $70.000)

Izzy Stradlin |Gibson HR Fusion 1 Izzy tahun 1987. Gibson memberikan gitar tersebut kepada Stradlin pada tahun 1987 saat band ini merekam "Appetite For Destruction." Gitar ini secara menonjol digunakan dalam video musik "Welcome To The Jungle" (Estimasi $30.000 - $50.000)

Adam Clayton| Vintage Fender Jazz Bass dengan sentuhan akhir alami yang dipakai di Unforgettable Fire Studio dan di atas panggung Live Aid tahun '85 (Estimasi $20.000 - $40.000)

Mick Mars|Gibson Explorer Mick Mars Theater tahun 1984. Dimiliki oleh dan dimainkan oleh Mick Mars dari Motley Crue (Estimasi $20.000 - $30.000)

The Cult | Gibson Les Paul Custom tahun 1976, Natural Top, yang dimainkan di Panggung, Studio, dan Video oleh Billy Duffy. Gitar ini digunakan untuk gambar sampul album studio keempat The Cult, "Sonic Temple", pada tahun 1989 (Estimasi $20.000 - $30.000)

Gitar Akustik Southern Jumbo Gibson "The Buddy Holly Story" dengan DVD tahun 1996 yang Dimiliki dan Dipakai di Film oleh Gary Bussy (Estimasi $10.000 - $20.000)

Dave Mustaine | Gitar Listrik Dean Blood Lust Double Neck Mustaine V yang Dimainkan di Panggung dan Ditandatangani oleh Megadeth pada tahun 2007 (Estimasi $5.000 - $7.000)

Black Sabbath | Zildjian Gong yang dimainkan di Panggung oleh Bill Ward (Estimasi $3.000 - $5.000)

Koleksi Berharga Pribadi & Lainnya:

The Beatles | Piringan Hitam Bertanda Tangan Band "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (Estimasi $20.000 - $40.000)

Dokumen yang Ditandatangani Terkait Jaminan Penahanan yang Terkenal Akibat Tindakan Tidak Senonoh Selama Pertunjukannya di Miami, 1 Maret 1969 (Estimasi $20.000 - $30.000)

John Bonham |Jas Beludru Bekas Foto Tahun 1976 yang disesuaikan untuk Drummer Led Zeppelin (Estimasi $15.000 - $25.000)

Paul Cook/Sex Pistols | Kaos Kutung "Anarchy in the U.K." Sex Pistols yang Dikenakan di Panggung pada Tahun 1977 (Estimasi $10.000 - $15.000)

Joni Mitchell | Salinan Bersih Asli Lirik Tulisan Tangan "Woodstock" (Estimasi $20.000 - $30.000)

Sabrina Carpenter |Celana Pendek Bluemarine yang Dipakai di Video Musik "Manchild" |(Estimasi $1.000 - $2.000)

Lisa/BLACKPINK | Sarung Tangan yang Dipakai saat Pemotretan dengan Majalah W-Magazine Korea Tahun 2025 (Estimasi $400 - $600)

LELANG LANGSUNG DAN DARING

"Music Icons"

Hard Rock Cafe New York - 1501 Broadway, New York, NY 10036

Jumat, 29 Mei

Sesi: 10:00 pagi EST

Sabtu, 30 Mei

Sesi: 10:00 pagi EST

PENDAFTARAN PENAWARAN

Pendaftaran wajib dilakukan untuk menawar dalam lelang ini dan dapat dilakukan secara langsung pada hari lelang, atau secara daring sebelum lelang dimulai di Julien's Auctions.

Untuk pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected] atau hubungi 310-836-1818.

Pengajuan Penawaran

Ada empat cara untuk mengajukan penawaran dalam Lelang Langsung:

Ajukan penawaran dengan Julien's Auctions secara daring. Menawar melalui telepon melalui perwakilan rumah lelang. Ajukan penawaran secara langsung di dalam ruangan pada acara lelang kami. Penawaran di muka dengan penawaran tanpa kehadiran. Formulir penawaran tanpa kehadiran tersedia dengan menghubungi 310-836-1818

Julien's Auctions menerima pembayaran dengan mata uang kripto termasuk Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, dan USD Coin.

Kontak Pers Julien's Auctions/RSVP:

Amerika Utara

Michelle Gutenstein Hinz ([email protected])

Michelle Steele ([email protected])

Michael Krumper ([email protected])

di Missing Piece Group

Eropa

Mozell Miley-Bailey/Homage PR ([email protected])

Julien's Auctions

Untuk momen-momen penting.

Anda tahu saat lampu mulai diredupkan, tepat sebelum band favorit Anda akan tampil? Atau perasaan yang muncul tepat sebelum daftar kredit ditampilkan pada film yang mengubah seluruh dunia Anda dalam sekejap? Suasana penuh dengan penantian, dan kata-kata tak pernah mampu menjelaskannya karena Anda harus mengalaminya sendiri.

Julien's hadir untuk menyuguhkan semua momen lama ini ke hidup Anda melalui berbagai artefak ikonik serta koleksi unik. Bekerja sama langsung dengan seniman, bermitra dengan pengelola warisan tokoh legendaris, atau menjalin kerja sama yang erat dengan kolektor yang selektif, lelang kami menghidupkan budaya dengan janji penemuan baru dan kesempatan terhubung kembali. Dari Elvis Presley, Marilyn Monroe, dan Ringo Starr hingga Lady Gaga, Banksy, dan Kurt Cobain-dari LA hingga seluruh dunia, kami adalah tempat para seniman orisinil menemukan jati dirinya.

Tentang Hard Rock®:

Hard Rock International (HRI) adalah salah satu perusahaan yang paling dikenal secara global dengan lokasi di hampir 80 negara yang mencakup lebih dari 300 tempat termasuk Hotel, Kasino, Rock Shops®, Lokasi Pertunjukan Langsung, dan Kafe yang dimiliki/dilisensikan atau dikelola sendiri. Dimulai dengan gitar milik Eric Clapton, Hard Rock memiliki koleksi memorabilia musik otentik terbesar dan paling berharga di dunia dengan lebih dari 88.000 koleksi yang dipajang di berbagai lokasi di seluruh dunia. Program loyalitas global Unity™ by Hard Rock memberikan penghargaan kepada para anggota yang melakukan hal-hal yang mereka sukai di seluruh properti yang berpartisipasi. Selain itu, Hard Rock Digital menyoroti pengalaman taruhan olahraga dan iGaming dengan produk-produk yang diramu dengan semangat Hard Rock untuk para pemain di seluruh dunia.

HRI telah menerima berbagai penghargaan industri, destinasi, dan tempat kerja di seluruh sektor perjalanan, perhotelan, permainan, hiburan, serta makanan & minuman. Saat ini HRI memegang peringkat investasi dari lembaga pemeringkat utama yang memiliki peringkat investasi: S&P Global Ratings (BBB), Moody's Investors Service (Baa2), dan Fitch Ratings (BBB). Untuk informasi lebih lanjut mengenai Hard Rock International, kunjungi www.hardrock.com atau shop.hardrock.com.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=4jNpoauApQQ

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2920023/Juliens_Logo.jpg

SOURCE Julien's Auctions