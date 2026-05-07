HUDOBNÉ IKONY: Julien's uvádza významnú aukciu rock'n'rollových memorabílií
News provided by Julien's Auctions
May 07, 2026, 11:59 ET
VIAC AKO 650 VZÁCNYCH HUDOBNÝCH ARTEFAKTOV V PONUKE NAŽIVO Z
NEW YORKU 29. – 30. MÁJA
Ace Frehley z KISS – najslávnejšia gitara – Les Paul-Ace #1 z roku 1975
(odhadovaná cena 400 000 – 600 000 USD)
Stevie Ray Vaughan 1969 Guild F-412 z vystúpenia MTV Unplugged v roku 1990
(odhadovaná cena 300 000 – 500 000 USD)
Johnny Cash 1954 Martin Acoustic, hraná v roku 1956 na debute v Grand Ole Opry
(odhadovaná cena 100 000 – 200 000 USD)
Kirk Hammett, hraná na pódiu a v štúdiu, podpísaný, prvý „Ouija" ESP na mieru
(odhadovaná cena 250 000 – 350 000 USD)
Eddie Van Halen, hraná na pódiu a podpísaná, personalizovaná pruhovaná gitara Charvel Art Series z posledného vystúpenia so Sammym Hagarom (odhadovaná cena 50 000 – 70 000 USD)
Obal platne „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" s podpisom skupiny Beatles (odhadovaná cena 20 000 – 40 000 USD)
Gary Busey, vlastnená a hraná vo filme, akustická gitara Gibson „The Buddy Holly Story" Southern Jumbo z roku 1966 s DVD (odhadovaná cena 10 000 – 20 000 USD).
Adam Clayton z U2 – Unforgettable Fire, použitá v štúdiu a hraná na pódiu Live Aid Vintage Fender Jazz Bass v roku 1985 (odhadovaná cena 20 000 – 40 000 USD)
LOS ANGELES, 7. máj 2026 /PRNewswire/ – Julien's Auctions, popredný svetový prominentný aukčný dom, dnes oznámil všetky podrobnosti svojho vysoko očakávaného podujatia s názvom „Hudobné ikony". Tohtoročná kolekcia oslavuje neutíchajúcu silu heavy metalu a pripomína 50. výročie debutu skupiny KISS v Londýne putovnou výstavou najzaujímavejších položiek aukcie. Po zastávkach v Londýne a Tokiu bude výstava sprístupnená od 13. mája v Hard Rock Cafe New York a bude otvorená pre verejnosť denne. Dražba celej kolekcie s viac ako 800 položkami je teraz otvorená na stránke juliensauctions.com. Dvojdňová aukcia sa bude konať 29. – 30. mája naživo z Hard Rock Cafe Times Square v New Yorku.
„Záujem o hudobné memorabílie dosahuje nebývalú úroveň. Poháňajú ju zberatelia, ktorí oceňujú kultúrny význam týchto nástrojov aj odkaz umelcov, ktorí za nimi stoja – čo často vedie k rekordnému predaju," povedal Martin Nolan, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ aukčnej spoločnosti Julien's Auctions. „Naša každoročná aukcia Hudobné ikony, na ktorej sú vystavené mimoriadne gitary od umelcov ako je Ace Frehley, Stevie Ray Vaughan či Kirk Hammett, podčiarkuje trvalý záväzok Julien's prinášať na trh kúsky muzeálnej kvality a zároveň formovať globálnu diskusiu o zberateľstve hudby."
Aukcia „Hudobné ikony" predstavuje mimoriadnu zbierku niektorých z najsilnejších a najvplyvnejších gitár, aké sa kedy objavili v aukcii, vrátane nástrojov, na ktorých hrali rockové legendy ako Ace Frehley (KISS), Eddie Van Halen, Billy Duffy (The Cult), Izzy Stradlin (Guns N' Roses), Kirk Hammett (Metallica), Mick Mars (Mötley Crüe), Dave Mustaine (Megadeth), Scott Ian (Anthrax) či Stevie Ray Vaughan.
Medzi mnohými zaujímavými kúskami je gitara, na ktorú hral Johnny Cash na svojom debute v Grand Ole Opry v roku 1956. Cashova akustická gitara Martin D-18 z roku 1954 sa používala v rokoch 1954 až 1956, je teda pravdepodobne jeho najstaršou profesionálnou gitarou. Počas tohto obdobia Cash nahral single vrátane „Hey, Porter", „Folsom Prison Blues", „I Walk the Line" a „There You Go".
Pre fanúšikov kapely KISS sú v ponuke desiatky unikátnych predmetov, od divadelných kostýmov až po osobné predmety. Ústredným prvkom je Gibson Les Paul z roku 1975 od Acea Frehleyho, jedna z historicky najvýznamnejších gitár v rock'n'rolle. Frehley sa na tento nástroj spoliehal počas celej svojej kariéry a hral na ňom na pódiu aj v štúdiu s KISS viac ako na ktorúkoľvek inú gitaru vo svojom arzenáli. Jeho dlhoročná spolupráca s Gibson Les Paul mu vyniesla miesto takmer v každom zozname „10 najlepších hráčov na Les Paul všetkých čias".
Výber ďalších zaujímavých exponátov s fotografiami a podrobnými popismi si môžete pozrieť na webovej stránke Julien's Auctions.
Medzi najdôležitejšie patria:
Ace Frehley:
- Gibson Les Paul Ace #1 z roku 1975 s povrchovou úpravou Sunburst (odhadovaná cena 400 000 – 600 000 USD)
- Gibson Signature Les Paul Custom z roku 1997, Cherry Sunburst, Artist Proof #007, hraná na pódiu počas Super Bowlu XXXIII (odhadovaná cena 40 000 – 60 000 USD)
- Gibson Les Paul Jr. Sanchez Custom z roku 1996, Silver Sparkle Metallic na ktorom hral Ace Frehley počas KISS Reunion Tour Light Show, (odhadovaná cena 10 000 – 15 000 USD)
- Bunda z turné 1977 – osobné turné Acea Frehleyho s názvom „Rock & Roll Over 1977". Všetkým členom skupiny Kiss osobne daroval jednu z týchto búnd legendárny japonský promotér pán Udo počas japonského turné kapely. Na saku je škvrna od mejkapu, o ktorej Ace potvrdil, že pochádza priamo z jeho líčenia po koncerte (odhadovaná cena 4 000 – 6 000 USD)
- Kimono – dlhé čierne kimono s červenou podšívkou vyšívanou zlatým drakom z éry turné „Rock & Roll Over" (odhadovaná cena 4 000 – 6 000 USD)
- Kombinéza Ace Frehley/Arthur Kane nosená na pódiu – fialová velúrová jednodielna kombinéza s asymetrickým zipsom na hrudi a čiernymi náramkami. Kombinéza bola pôvodne strieborno-biela a na pódiu ju nosil Arthur Kane z The New York Dolls. Kane dal kombinézu Frehleymu, ktorý si ho pred nosením na pódiu zafarbil na fialovo (odhadovaná cena 3 000 – 5 000 USD)
Gitary a basgitary
- Stevie Ray Vaughan | Guild F-412 dvanásťstrunová gitara z roku 1969. Stevie hral na tejto gitare počas svojho vystúpenia 30. januára 1990 na MTV Unplugged (odhadovaná cena 300 000 – 500 000 USD)
- Metallica | Kirk Hammett – elektrická gitara ESP Custom Úplne prvá Ouija Glow In The Dark, hraná na pódiu a v štúdiu, podpísaná – s nápisom Hammetta: „Úplne prvá Ouija gitara – 0001! Toto bola jedna z mojich hlavných gitár na turné a nahrávanie počas 90. rokov." (odhadovaná cena 250 000 – 350 000 USD)
- Johnny Cash | Akustická gitara Martin D18 z roku 1954, debut na pódiu Grand Ole Opry 1956 (odhadovaná cena 80 000 – 100 000 USD)
- Eddie Van Halen, hraná na pódiu a podpísaná, personalizovaná pruhovaná gitara Charvel Art Series 076 z posledného vystúpenia so Sammym Hagarom (odhadovaná cena 50 000 – 70 000 USD)
- Izzy Stradlin | Gibson HR Fusion 1 Izzy z roku 1987. Značka Gibson dala gitaru Stradlinovi v roku 1987, keď kapela nahrávala skladbu „Appetite For Destruction". Bola prominentne použitá v hudobnom videoklipe „Welcome To The Jungle" (odhadovaná cena 30 000 – 50 000 USD)
- Adam Clayton – Unforgettable Fire, použitá v štúdiu a hraná na pódiu Live Aid Vintage Fender Jazz Bass v roku 1985 (odhadovaná cena 20 000 – 40 000 USD)
- Mick Mars | Gibson Explorer Mick Mars Theater z roku 1984. Vlastníkom a hráčom je Mick Mars z Motley Crue (odhadovaná cena 20 000 – 30 000 USD)
- The Cult | Gibson Les Paul Custom z roku 1976 s prírodním povrchem, na ktorú hral Billy Duffy na pódiu, v štúdiu aj videoklipoch. Táto gitara bola použitá na obale štvrtého štúdiového albumu skupiny The Cult z roku 1989 s názvom „Sonic Temple" (odhadovaná cena 20 000 – 30 000 USD)
- Gary Busey, vlastnená a hraná vo filme, akustická gitara Gibson „The Buddy Holly Story" Southern Jumbo z roku 1966 s DVD (odhadovaná cena 10 000 – 20 000 USD)
- Dave Mustaine | Megadeth – elektrická gitara Dean Blood Lust Double Neck Mustaine V z roku 2007, použitá na pódiu a podpísaná (odhadovaná cena 5 000 – 7 000 USD)
- Black Sabbath | Zildjian Gong – na pódiu používal Bill Ward (odhadovaná cena 3 000 – 5 000 USD)
Osobné poklady a iné:
- The Beatles | Obal platne „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" s podpisom skupiny (odhadovaná cena 20 000 – 40 000 USD)
- Jim Morrison | Podpísané dokumenty o kaucii z neslávne známeho zatknutia za obscénne odhalenie počas predstavenia v Miami 1. marca 1969 (odhadovaná cena 20 000 – 30 000 USD)
- John Bonham | Zamatový oblek z roku 1976, vyrobený na mieru pre bubeníka Led Zeppelin (odhadovaná cena 15 000 – 25 000 USD)
- Paul Cook/Sex Pistols | tričko bez rukávov nosené na pódiu Sex Pistols „Anarchy in the U.K." z roku 1977 (odhadovaná cena 10 000 – 15 000 USD)
- Joni Mitchell | „Woodstock" – ručne písaný originálny text piesne (odhadovaná cena 20 000 – 30 000 USD)
- Sabrina Carpenter | modré šortky z hudobného videa „Manchild" | (Odhadovaná cena 1 000 – 2 000 USD)
- Lisa/BLACKPINK | rukavice nosené na fotenie pre W-Magazine Korea 2025 – (odhadovaná cena 400 – 600 USD)
AUKCIA NAŽIVO A ONLINE
„Hudobné ikony"
Hard Rock Cafe New York – 1501 Broadway, New York, NY 10036
Piatok, 29. mája
Čas: 10:00 hod. EST
Sobota, 30. mája
Čas: 10:00 hod. EST
REGISTRÁCIA NA AUKCIU
Na účasť v tejto aukcii je potrebná registrácia, ktorú je možné vykonať osobne v deň aukcie alebo online pred predajom na stránkach Julien's Auctions.
Ak máte otázky, môžete napísať e-mail na adresu [email protected] alebo zavolať na číslo 310-836-1818.
Zadávanie ponúk
V živých aukciách môžete zadávať ponuky štyrmi spôsobmi:
- Prihadzujte online na stránke Julien's Auctions .
- Prihadzujte telefonicky prostredníctvom zástupcu aukčnej siene.
- Prihadzujte osobne v miestnosti na našich aukčných podujatiach.
- Prihadzujte vopred prostredníctvom ponúk v neprítomnosti. Formuláre ponúk v neprítomnosti sú k dispozícii na telefónnom čísle 310-836-1818.
Julien's Auctions akceptuje platby v kryptomenách vrátane Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin, Dogecoin a USD Coin.
