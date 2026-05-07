MUSIC ICONS: Julien's представляет знаковый рок-н-ролльный аукцион сувениров

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 7 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Julien's Auctions, ведущий мировой аукционный дом знаменитостей, сегодня объявил все подробности своего долгожданного мероприятия Music Icons. В этом году коллекция отмечает непреходящую силу хэви-метала и отмечает 50-летие дебюта KISS в Лондоне гастролирующей выставкой основных моментов распродажи. После остановок в Лондоне и Токио выставка будет представлена в Hard Rock Cafe New York 13 мая и будет открыта для публики ежедневно. Торги на полную коллекцию из более чем 800 предметов теперь открыты на juliensauctions.com. Двухдневный аукцион состоится 29–30 мая в прямом эфире из Hard Rock Cafe Times Square в Нью-Йорке.

«Интерес к музыкальным памятным вещам достигает беспрецедентного уровня, чему способствуют коллекционеры, которые ценят как культурное значение этих инструментов, так и наследие артистов, стоящих за ними, что часто приводит к рекордным продажам, — сказал Мартин Нолан (Martin Nolan), соучредитель и исполнительный директор Julien's Auctions. — Наш ежегодный аукцион Music Icons, на котором представлены невероятные гитары Эйса Фрейли, Стиви Рэя Вона и Кирка Хэмметта подчеркивает неизменную приверженность Julien's выводить на рынок произведения музейного качества, одновременно формируя глобальный разговор о коллекционировании музыки».

На мероприятии Music Icons представлена необыкновенная коллекция самых мощных и влиятельных гитар, когда-либо появлявшихся на аукционе, включая инструменты, на которых играют такие легенды рока, как Эйс Фрейли (KISS), Эдди Ван Хален, Билли Даффи (The Cult), Иззи Стрэдлин (Guns N' Roses), Кирк Хэмметт (Metallica), Мик Марс (Mötley Crüe), Дэйв Мастейн (Megadeth), Скотт Иэн (Anthrax) и Стиви Рэй Вон.

Среди многих ярких моментов — гитара, на которой Джонни Кэш играл во время своего дебюта в Grand Ole Opry в 1956 году. Акустическая гитара Кэша 1954 Martin D-18 использовалась с 1954 по 1956 год, что потенциально делает ее его самой ранней профессиональной гитарой. В этот период Кэш записал такие синглы, как Hey, Porter, Folsom Prison Blues, I Walk the Line и There You Go.

Для поклонников KISS распродажа включает в себя десятки уникальных предметов, от сценических костюмов до личных вещей. Центральным элементом является 1975 Gibson Les Paul Эйса Фрейли, одна из самых исторически значимых гитар в рок-н-ролле. Фрейли полагался на этот инструмент на протяжении всей своей карьеры, используя его на сцене и в студии с KISS больше, чем на любую другую гитару в своем арсенале. Его давняя связь с Gibson Les Paul принесла ему место почти в каждом списке «10 лучших игроков Les Paul всех времен».

Основные предложения:

Эйс Фрейли:

1975 Gibson Les Paul Ace #1 в отделке Sunburst (оценка 400 000 — 600 000 долларов)

Гитара, используемая во время выступления на Супербоул XXXIII с подтверждением артиста #007 1997 Gibson Signature Les Paul Custom, Cherry Sunburst| (оценка 40 000 — 60 000 долларов)

Гитара Эйса Фрейли во время выступления на 1996 KISS Reunion Tour Light Show, Sanchez Custom Gibson Les Paul Jr, Silver Sparkle Metallic (оценка 10 000 — 15 000 долларов)

Куртка для тура 1977 года — тур Эйса Фрейли Rock & Roll Over 1977 года. Всем участникам Kiss легендарный японский промоутер Mr. Udo лично подарил одну из этих курток во время японского тура группы. На куртке есть пятно от макияжа, которое, как подтвердил Эйс, появилось там после шоу (оценка 4000 — 6000 долларов)

Кимоно — полноразмерное черное кимоно с красной подкладкой, вышитое золотым драконом из тура Rock & Roll Over (оценка 4000 — 6000 долларов)

Сценический комбинезон Эйса Фрейли и Артура Кейна — фиолетовый велюровый цельный комбинезон с асимметричной молнией на груди и черными повязками. Комбинезон изначально был серебристо-белым, его носил на сцене Артур Кейн из The New York Dolls. Кейн отдал комбинезон Фрейли, который покрасил его в фиолетовый цвет, прежде чем надеть на сцену (оценка 3000 — 5000 долларов)

Гитары и бас-гитары

Стиви Рэй Вон|1969 Guild F-412 Twelve String. Стиви играл на этой гитаре во время своего выступления 30 января 1990 года на MTV Unplugged (оценка 300 000 — 500 000 долларов)

Metallica | Сценическая и студийная подписанная первая электрогитара Ouija Glow In The Dark ESP Custom Кирка Хэмметта с надписью Хэмметта: «The very first Ouija guitar – 0001! This was one of my main touring + recording guitars throughout the '90s.» (250 000 — 350 000 долларов)

Джонни Кэш | Сценическая гитара 1954 Martin D18 Acoustic, на которой он дебютировал в Grand Ole Opry в 1956 году (оценка 80 000 — 100 000 долларов)

Эдди Ван Хален |Личная полосатая гитара для концертных выступлений Charvel Art Series 076, с подписью, с последнего выступления с Сэмми Хагаром (оценка 50 000 — 70 000 долларов)

Иззи Стрэдлин |1987 Gibson HR Fusion 1 Иззи. Gibson подарил гитару Стрэдлину в 1987 году, когда группа записывала Appetite For Destruction. Она была особо заметна в клипе Welcome To The Jungle (оценка 30 000 — 50 000 долларов)

Адам Клейтон| Vintage Fender Jazz Bass в натуральной отделке, используемая во время записи Unforgettable Fire и во время выступления на Live Aid в 1985 году (оценка 20 000 — 40 000 долларов)

Мик Марс|1984 Gibson Explorer Mick Mars Theater. Гитара Мика Марса из Motley Crue, на которой он играл (оценка 20 000 — 30 000 долларов)

The Cult | 1976 Gibson Les Paul Custom Билли Даффи для сцены, студии и видео, натуральный верх. Эта гитара использовалась для обложки четвертого студийного альбома The Cult 1989 года Sonic Temple (оценка 20 000 — 30 000 долларов)

Акустическая гитара 1966 Gibson Southern Jumbo Гэри Бьюзи со съемки фильма «История Бадди Холли» с DVD (оценка 10 000 — 20 000 долларов)

Дэйв Мастейн | Сценическая гитара Megadeth с подписью 2007 Dean Blood Lust Double Neck Mustaine V (оценка 5000 — 7000 долларов)

Black Sabbath | Сценический гонг Zildjian Билла Уорда (оценка 3000 — 5000 долларов)

Личные вещи и прочее:

The Beatles |Обложка пластинки Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band с подписью группы (оценка 20 000 — 40 000 долларов)

Подписанные документы о залоге после печально известного ареста за непристойное поведение во время шоу в Майами, 1 марта 1969 года (оценка 20 000 — 30 000 долларов)

Джон Бонэм | Бархатный костюм для фото 1976 года, сшитый специально для барабанщика Led Zeppelin (оценка 15 000 — 25 000 долларов)

Пол Кук/Sex Pistols | Сценическая футболка для концерта Sex Pistols 1977 года Anarchy in the U.K. (оценка 10 000 — 15 000 долларов)

Джони Митчелл | Оригинальные рукописные тексты Woodstock (оценка 20 000 — 30 000 долларов)

Сабрина Карпентер | Шорты Bluemarine из видеоклипа Manchild |(оценка 1000 — 2000 долларов)

Lisa/BLACKPINK | Перчатки со съемки с журналом W-Magazine Korea 2025 года (ориентировочно 400 — 600 долларов)

ОНЛАЙН-АУКЦИОН

Music Icons

Hard Rock Cafe New York - 1501 Broadway, New York, NY 10036

Пятница, 29 мая

Сессия: 10:00 EST

Суббота, 30 мая

Сессия: 10:00 EST

Регистрация необходима для участия в этом аукционе и может быть сделана лично в день аукциона или онлайн до продажи на аукционе Julien's Auctions.

По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected] или по телефону 310-836-1818.

Размещение ставок

Есть четыре способа сделать ставку на живых аукционах:

Ставка на Julien's Auctions онлайн. Ставка по телефону через представителя аукционного дома. Личная ставка на наших аукционных мероприятиях. Заблаговременная ставка по заочной заявке. Формы заочных заявок доступны по телефону 310-836-1818

Julien's Auctions принимает платежи криптовалютами, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin, Dogecoin и USD Coin.

