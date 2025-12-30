GUANGZHOU, China, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nachrichtenbericht von South:

Shenzhen richtete kürzlich das informelle Treffen hochrangiger Beamter der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) aus und wurde als Tagungsort für das APEC Economic Leaders' Meeting 2026 bestätigt.

Singapurs ehemaliger Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kishore Mahbubani, der 1993 an der ersten Auflage des APEC Economic Leaders' Meeting teilnahm, kehrte vor kurzem in die Stadt zurück. Er begegnete Shenzhen, das er als „die sich am schnellsten entwickelnde Stadt der Weltgeschichte" bezeichnet hat, mit analytischer Neugier.

„Wenn die Staats- und Regierungschefs der APEC hierher kommen, werden sie sehr beeindruckt sein", so Mahbubani. „Was Shenzhen erreicht hat, kann eine echte Inspiration für die Welt sein."

Diese Inspiration, betont er, liege in der industriellen Transformation der Stadt. Von der Plattform eines Wolkenkratzers mit Sicht auf die Bucht von Shenzhen erinnerte sich Mahbubani an den Blick von Hongkong auf die Metropole vor Jahrzehnten. „Hier gab es nichts – nur Reisfelder", berichtete er. „Heute kann sich die Skyline mit der von großen Weltstädten messen."

Bei BYD, dem in Shenzhen ansässigen Hersteller von Elektrofahrzeugen, unternahm Mahbubani Probefahrten mit neuen Modellen und beobachtete Sicherheitsvorführungen der Blade-Batterietechnologie des Unternehmens.

BYD wurde vor drei Jahrzehnten gegründet und ist heute in 116 Ländern und Regionen tätig. Für Mahbubani spiegelt dieser Aufstieg den Wandel Shenzhens von der einfachen Fertigung hin zu erweiterten Technologien wider.

In diesem Jahr feiert Shenzhen den 45. Jahrestag seiner Ernennung zur Sonderwirtschaftszone. In dieser Zeit hat sich die Stadt zu einer der größten städtischen Wirtschaftshubs auf dem chinesischen Festland entwickelt und gilt weithin als Testlabor für Chinas Entwicklungspolitik.

Die Stärken von Shenzhen, so Mahbubani, sind auch institutioneller Natur. Im Youth Innovation and Entrepreneur Hub von Qianhai Shenzhen-Hongkong traf er Start-ups und von Hongkong finanzierte Unternehmen, die von integrierten staatlichen Dienstleistungen und politischer Unterstützung profitieren – ein Ansatz, den er als effektiv und reproduzierbar bezeichnete.

Nach Ansicht von Mahbubani ist die 45-jährige Entwicklung Shenzhens auch die Geschichte des Wandels der Beziehungen zu Hongkong – von einseitigen Auswirkungen hin zu gegenseitiger Stärkung.

Mit einer jungen Bevölkerung und einem dichten Innovations-Ökosystem zieht Shenzhen weiterhin aufstrebende Branchen an – von Elektrofahrzeugen bis hin zu Augmented Reality. In einer Zeit, in der sich das weltweite Wachstum verlangsamt, verkörpert die Stadt laut Mahbubani eine andere Denkweise in Bezug auf Entwicklung.

„Was Shenzhen erreicht hat, kann für andere Länder eine echte Inspirationsquelle sein, um zu sehen, wie viel Fortschritt in so kurzer Zeit erreicht werden kann", ergänzte Mahbubani.

