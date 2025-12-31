GUANGZHOU, China, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Informe del Sur:

Shenzhen celebró de forma reciente la Reunión Informal de Altos Funcionarios de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y ya se ha confirmado que será la sede de la Reunión de Líderes Económicos de la APEC 2026.

Speed Speed

Kishore Mahbubani, exembajador de Singapur ante las Naciones Unidas y quien asistiera a la primera Reunión de Líderes Económicos de la APEC en 1993, regresó recientemente a la ciudad. Llegó a Shenzhen, ciudad que describió como la "de más rápido crecimiento en la historia mundial", con una curiosidad analítica.

"Cuando los líderes de la APEC lleguen aquí, quedarán muy impresionados", afirmó Mahbubani. "Lo que ha conseguido Shenzhen puede servir de genuina inspiración para el mundo".

Esa inspiración, comenta, yace en la transformación industrial de la ciudad. Desde lo alto de un rascacielos con vistas a la Bahía de Shenzhen, Mahbubani recordó haber observado la ciudad desde Hong Kong hace algunas décadas. "No existía nada aquí, solo campos de arroz", comentó. "En la actualidad, el paisaje urbano está a la par de las principales ciudades del mundo".

En BYD, fabricante de vehículos eléctricos con sede en Shenzhen, Mahbubani probó los nuevos modelos y observó demostraciones de seguridad de su tecnología de baterías blade o de cuchillas.

Ahora, luego de tres décadas de haber sido fundada, BYD opera en 116 países y regiones. Para Mahbubani, su ascenso refleja la transformación más amplia de Shenzhen de la fabricación básica a la tecnología avanzada.

Este año se celebra el aniversario 45 de la designación de Shenzhen como zona económica especial. Durante este período la ciudad ha crecido para convertirse en una de las economías urbanas más grandes de la China continental, y ser ampliamente considerada una zona de pruebas para las políticas de desarrollo de China.

Las fortalezas de Shenzhen también son institucionales, señaló Mahbubani. En el Centro de Innovación y Emprendimiento Juvenil Qianhai Shenzhen-Hong Kong, sostuvo encuentros con emprendimientos y firmas financiadas por Hong Kong que se benefician de servicios y apoyo normativo gubernamentales integrados, un enfoque que describió como efectivo y replicable.

Según Mahbubani, el desarrollo de 45 años de Shenzhen es también la historia de cómo han cambiado las relaciones con Hong Kong: de un impacto unidireccional a un refuerzo mutuo.

Con una población joven y un denso ecosistema de innovación, Shenzhen continúa atrayendo industrias emergentes, que incluyen desde vehículos eléctricos hasta realidad aumentada. En un momento en el que el crecimiento mundial disminuye, Mahbubani expresó que la ciudad frece una forma distinta de pensar el desarrollo.

"Lo que ha conseguido Shenzhen puede ser una verdadera fuente de inspiración para que los países vean cuánto se puede progresar en un corto período de tiempo", afirmó Mahbubani.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=7iFfwGYh0DY

FUENTE South