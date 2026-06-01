JA Solar lidera el mercado fotovoltaico posciclo con avances tecnológicos duales y soluciones integradas

PEKÍN, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- JA Solar ha presentado recientemente su hoja de ruta estratégica para el mercado fotovoltaico (FV) posterior al ciclo, reafirmando su liderazgo en las tecnologías TOPCon y BC, a la vez que avanza hacia un modelo de soluciones energéticas totalmente integrado.

JA Solar, a Trusted Global Partner in Green Energy

Tras la estabilización del sector fotovoltaico mundial después de una recesión cíclica, JA Solar ha demostrado una clara recuperación operativa. En el primer trimestre de 2026, la compañía redujo significativamente sus pérdidas interanuales, lo que indica una mayor solidez de sus fundamentos y un renovado impulso.

En lo que respecta a su nivel tecnológico, JA Solar continúa liderando las innovaciones tanto en el sector convencional como en el de próxima generación. Su módulo insignia TOPCon, DeepBlue 5.0, alcanzó recientemente la mayor eficiencia de producción en masa a nivel mundial, consolidando su posición como referente para centrales eléctricas bifaciales a gran escala, donde el rendimiento del LCOE es fundamental. Paralelamente, la plataforma BC de próxima generación de la compañía alcanzó un hito importante con la celda HyperGen, que logró una eficiencia de conversión del 28,2%, un nuevo récord mundial certificado por TÜV Rheinland.

Construido sobre una arquitectura BC avanzada, HyperGen integra una pasivación mejorada y una recolección de corriente optimizada para liberar un mayor potencial de eficiencia, manteniendo al mismo tiempo una sólida potencia de salida frontal. Esto hace que la tecnología BC sea especialmente adecuada para aplicaciones distribuidas de alto rendimiento, donde la eficiencia del espacio y la estética son factores clave para el valor del cliente.

JA Solar destaca que TOPCon y BC cumplen funciones distintas pero complementarias. TOPCon sigue siendo la opción óptima para instalaciones bifaciales a gran escala, que dominan el despliegue global, mientras que BC se posiciona para escenarios residenciales, comerciales e industriales de alta gama. Este enfoque de doble tecnología permite una selección de productos precisa y adaptada a cada escenario, y amplía el mercado potencial de la empresa tanto en el segmento de servicios públicos como en el de sistemas distribuidos.

Aparte de la tecnología de módulos, JA Solar está acelerando su transición de fabricante de productos a proveedor de soluciones energéticas integradas. La compañía está ampliando sus capacidades en módulos fotovoltaicos, almacenamiento de energía, electrónica de potencia y operaciones inteligentes, ofreciendo sistemas integrales que combinan hardware, integración y gestión basada en IA.

Este modelo de "módulo + almacenamiento + O&M inteligente" ya está implementado en varios mercados internacionales, transformando la venta tradicional de equipos hacia acuerdos de servicio energético a largo plazo. Al integrar plataformas de generación, almacenamiento y operaciones inteligentes de energía fotovoltaica, JA Solar mejora el rendimiento, la fiabilidad y el valor del ciclo de vida de los sistemas para clientes globales.

A medida que la industria fotovoltaica entra en una nueva fase de competencia estructural, el liderazgo tecnológico dual de JA Solar y su estrategia energética integrada posicionan a la compañía para mantenerse a la vanguardia de la innovación y apoyar la transición global hacia sistemas energéticos limpios y resilientes.

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