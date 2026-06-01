JA Solar ผู้นำตลาดโซลาร์ตลาดแผงโซลาร์เซลล์หลังสิ้นสุดอายุการใช้งานด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยีคู่ขนาน และโซลูชันแบบบูรณาการ
News provided byJA Solar Technology Co., Ltd.
01 Jun, 2026, 21:23 CST
ปักกิ่ง 1 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- JA Solar ได้เปิดเผยแนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับตลาดแผงโซลาร์เซลล์ (PV) หลังสิ้นสุดอายุการใช้งานเมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำทั้งในด้านเทคโนโลยี TOPCon และ BC พร้อมทั้งเดินหน้าสู่โมเดลโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการอย่างเต็มตัว
ในขณะที่อุตสาหกรรม PV ระดับโลกเริ่มเข้าสู่สภาวะทรงตัวหลังจากช่วงขาลงตามวัฏจักร JA Solar ได้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของการดำเนินงานที่ชัดเจน ในไตรมาสแรกของปี 2569 บริษัทสามารถลดผลขาดทุนลงได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นสัญญาณของรากฐานที่แข็งแกร่งขึ้นและแรงขับเคลื่อนใหม่
ในส่วนของเทคโนโลยีนั้น JA Solar ยังคงเป็นผู้นำทั้งในด้านนวัตกรรมหลักและนวัตกรรมรุ่นถัดไป โดยมีโมดูล TOPCon รุ่นเรือธงอย่าง DeepBlue 5.0 ที่เพิ่งบรรลุประสิทธิภาพการผลิตจำนวนมากที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งตอกย้ำถึงตำแหน่งของบริษัทในฐานะเกณฑ์มาตรฐานสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบสองหน้าขนาดใหญ่ ที่ซึ่งประสิทธิภาพด้านต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย (LCOE) เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์ม BC รุ่นถัดไปของบริษัทก็ได้บรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยเซลล์ HyperGen ที่ให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงถึง 28.2% และเป็นสถิติใหม่ระดับโลกที่ได้รับการรับรองจาก TÜV Rheinland
HyperGen ที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม BC ขั้นสูง ได้ผสานรวมการทำพาสซิเวชันที่ดียิ่งขึ้น และการเก็บกระแสไฟฟ้าที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดเพื่อปลดล็อกศักยภาพด้านประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาเอาต์พุตพลังงานด้านหน้าไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เทคโนโลยี BC มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบกระจายศูนย์ประสิทธิภาพสูง ที่ซึ่งประสิทธิภาพของพื้นที่และความสวยงามเป็นปัจจัยขับเคลื่อนคุณค่าให้กับลูกค้า
JA Solar เน้นย้ำว่า TOPCon และ BC มีบทบาทที่แตกต่างกันแต่ส่งเสริมกัน TOPCon ยังคงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งแบบสองหน้าขนาดใหญ่ ซึ่งครองส่วนแบ่งการใช้งานทั่วโลก ในขณะที่ BC ถูกวางตำแหน่งสำหรับกลุ่มที่พักอาศัยระดับพรีเมียม เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม แนวทางเทคโนโลยีแบบคู่ขนานนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ และขยายตลาดที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้ ทั้งในระดับสาธารณูปโภค และแบบกระจายศูนย์
นอกเหนือจากเทคโนโลยีโมดูลแล้ว JA Solar กำลังเร่งการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการอีกด้วย โดยบริษัทกำลังขยายขีดความสามารถครอบคลุมทั้งโมดูล PV, การจัดเก็บพลังงาน, อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และการดำเนินงานอัจฉริยะเพื่อส่งมอบระบบแบบครบวงจรที่ผสานรวมฮาร์ดแวร์ การบูรณาการ และการจัดการที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้าไว้ด้วยกัน
โมเดล "โมดูล + การจัดเก็บ + การดำเนินงานและการบำรุงรักษาอัจฉริยะ" นี้ได้ถูกนำไปใช้ในตลาดต่างประเทศหลายแห่งแล้ว ซึ่งเปลี่ยนจากการขายอุปกรณ์แบบดั้งเดิมไปสู่ข้อตกลงบริการพลังงานระยะยาว โดย JA Solar จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ความน่าเชื่อถือ และคุณค่าตลอดอายุการใช้งานสำหรับลูกค้าทั่วโลกผ่านการบูรณาการแพลตฟอร์มการผลิต PV, การจัดเก็บ และการดำเนินงานอัจฉริยะ
ในขณะที่อุตสาหกรรม PV เข้าสู่ระยะใหม่ของการแข่งขันเชิงโครงสร้าง ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีคู่ขนานและกลยุทธ์พลังงานแบบบูรณาการของ JA Solar ยังคงช่วยให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งผู้นำด้านนวัตกรรมและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านระดับโลกไปสู่ระบบพลังงานที่สะอาดและยืดหยุ่น
SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.
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