JA Solar domine le marché du photovoltaïque post-cycle grâce à des percées en matière de solutions à double technologie et intégrées

PEKIN, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- JA Solar a récemment présenté ses axes stratégiques pour le marché photovoltaïque (PV) post-cycle, réaffirmant son leadership dans les technologies TOPCon et BC tout en progressant vers un modèle de solutions énergétiques entièrement intégrées.

JA Solar, partenaire mondial de confiance en matière d'énergie verte

Alors que l'industrie photovoltaïque mondiale se stabilise après un repli conjoncturel, JA Solar a fait preuve d'un net redressement opérationnel. Au premier trimestre 2026, l'entreprise a considérablement réduit ses pertes par rapport à l'année précédente, ce qui témoigne d'une meilleure maîtrise des fondamentaux et d'un nouvel élan.

Sur le plan technologique, JA Solar continue d'être à la pointe de l'innovation tant courante que nouvelle génération. Son module TOPCon phare, DeepBlue 5.0, a récemment atteint le rendement de production de masse le plus élevé au monde, renforçant ainsi sa position de référence en matière de centrales électriques bifaces à grande échelle pour lesquelles la performance en termes de coût d'exploitation est cruciale. Parallèlement, la plateforme BC nouvelle génération de l'entreprise a franchi une étape importante avec la cellule HyperGen qui affiche un rendement de conversion de 28,2 %, un nouveau record mondial certifié par le TÜV Rheinland.

Reposant sur une architecture BC avancée, HyperGen intègre une passivation améliorée et un captage de courant optimisé pour libérer un potentiel d'efficacité plus élevé tout en maintenant une puissance de sortie frontale élevée. La technologie BC est donc particulièrement adaptée aux applications distribuées de haute performance où l'efficacité de l'espace et l'esthétique sont des facteurs importants pour le client.

JA Solar souligne que TOPCon et BC jouent des rôles distincts mais complémentaires. TOPCon reste le choix optimal pour les installations bifaciales à grande échelle qui dominent le déploiement mondial, tandis que BC se positionne pour les scénarios résidentiels, commerciaux et industriels haut de gamme. Cette double approche technologique permet de sélectionner précisément les produits en fonction des scénarios et d'élargir le marché accessible à l'entreprise dans les segments de l'électricité à grande échelle et de l'électricité distribuée.

Au-delà de la technologie des modules, JA Solar accélère sa transition de fabricant de produits à fournisseur de solutions énergétiques intégrées. L'entreprise étend ses capacités aux modules photovoltaïques, au stockage de l'énergie, à l'électronique de puissance et aux opérations intelligentes, en fournissant des systèmes de bout en bout qui combinent le matériel, l'intégration et la gestion pilotée par l'IA.

Ce modèle « module + stockage + O&M intelligent » est déjà déployé sur de nombreux marchés internationaux, faisant évoluer les ventes traditionnelles d'équipements vers des contrats de services énergétiques à long terme. En intégrant la production photovoltaïque, le stockage et les plateformes d'exploitation intelligentes, JA Solar améliore la performance, la fiabilité et la valeur du cycle de vie des systèmes pour les clients du monde entier.

Alors que le secteur photovoltaïque entre dans une nouvelle phase de concurrence structurelle, la double technologie de JA Solar et sa stratégie énergétique intégrée permettent à l'entreprise de rester à la pointe de l'innovation et de soutenir la transition mondiale vers des systèmes énergétiques propres et résilients.

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