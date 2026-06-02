JA Solar lidera el mercado de la energía fotovoltaica postciclo con avances en dos tecnologías y soluciones integradas

BEIJING, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En fecha reciente, JA Solar presentó su plan estratégico para el mercado de la energía fotovoltaica postciclo y reafirmó su liderazgo en las tecnologías TOPCon y BC mientras avanza hacia un modelo de soluciones energéticas completamente integradas.

JA Solar, un socio de confianza a nivel mundial en el ámbito de las energías renovables (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

A medida que el sector de la energía fotovoltaica se estabiliza tras una recesión cíclica, JA Solar demuestra una evidente recuperación operativa. Durante el primer trimestre de 2026, la empresa logró reducir considerablemente las pérdidas respecto al año anterior, lo que indica el fortalecimiento de sus bases y un impulso renovado.

A nivel de tecnología, JA Solar sigue liderando las líneas de innovación, tanto convencionales como de última generación. DeepBlue 5.0, su emblemático módulo TOPCon, recientemente alcanzó la máxima eficiencia en la producción en serie a nivel mundial, lo que consolida su posición como referente para las centrales eléctricas bifaciales a gran escala donde el rendimiento del costo nivelado de la energía (LCOE, por sus siglas en inglés) es vital. A su vez, la plataforma BC de última generación de la empresa logró un importante hito con la celda HyperGen que mostró una eficiencia de conversión de energía del 28,2 %, un nuevo récord mundial certificado por TÜV Rheinland.

La celda Hypergent se basa en la arquitectura BC avanzada, que integra la pasivación mejorada y la captación optimizada de corriente para aprovechar un mayor potencial de eficiencia y mantener a la vez una gran potencia de salida por la parte delantera. Esto permite que la tecnología BC sea especialmente indicada para aplicaciones de energía distribuida de alto rendimiento, donde la eficiencia del espacio y la estética aumentan el valor para el cliente.

JA Solar destaca que TOPCon y BC desempeñan funciones distintas pero complementarias. La tecnología TOPCon sigue siendo la opción óptima para instalaciones bifaciales a gran escala que dominan la implementación a nivel mundial, mientras que la tecnología BC es mejor para escenarios residenciales, comerciales e industriales. Este enfoque de dos tecnologías favorece una selección del producto precisa y basada en el contexto, así como amplía el mercado potencial de la empresa tanto en los segmentos a gran escala como en el de la energía distribuida.

Además de la tecnología de los módulos, JA Solar está acelerando su transición para dejar de ser exclusivamente un fabricante de productos y convertirse en un proveedor de soluciones energéticas integradas. La empresa está ampliando sus capacidades en los ámbitos de módulos fotovoltaicos, almacenamiento energético, electrónica de potencia y operaciones inteligentes con el fin de ofrecer sistemas integrales que combinan hardware, integración y gestión basada en IA.

Este modelo de "módulo + almacenamiento + operación y mantenimiento inteligentes" ya se ha implementado en varios mercados internacionales, lo cual ha transformado las ventas tradicionales de equipos en contratos de servicio energético a largo plazo. Al integrar la generación de energía fotovoltaica, el almacenamiento y las plataformas de operaciones inteligentes, JA Solar aumenta el rendimiento del sistema, la fiabilidad y el valor del ciclo de vida para los clientes a nivel internacional.

Ahora que el sector de la energía fotovoltaica inicia una nueva etapa de competencia estructural, el liderazgo de JA Solar en las dos tecnologías y su estrategia energética integrada permitirán a la empresa mantenerse a la vanguardia de la innovación y respaldar la transición mundial hacia sistemas energéticos limpios y resilientes.

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FUENTE JA Solar Technology Co., Ltd.