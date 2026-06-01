JA Solar Dahului Pasaran PV Pasca-Kitaran dengan Terobosan Dwi-Teknologi dan Penyelesaian Bersepadu

BEIJING, 2 Jun 2026 /PRNewswire/ -- JA Solar baru-baru ini menggariskan pelan hala tuju strategiknya bagi pasaran fotovolta (PV) pascakitaran, sekali gus menegaskan semula kedudukan kepimpinannya dalam teknologi TOPCon dan BC sambil mara ke arah model penyelesaian tenaga bersepadu sepenuhnya.

Ketika industri PV global mencapai kestabilan selepas melalui kemerosotan kitaran, JA Solar menunjukkan pemulihan operasi yang jelas. Pada suku pertama 2026, syarikat berjaya mengurangkan kerugian dengan ketara tahun demi tahun, sekali gus menandakan asas ekonomi yang diperkukuh dan momentum diperbaharui.

JA Solar, a Trusted Global Partner in Green Energy (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

Pada peringkat teknologi, JA Solar terus menerajui landasan inovasi arus perdana dan juga generasi akan datang. Modul TOPCon utamanya, DeepBlue 5.0, baru-baru ini mencapai kecekapan pengeluaran besar-besaran tertinggi di peringkat global, sekali gus memperkukuh kedudukannya sebagai penanda aras bagi loji kuasa dwimuka berskala utiliti yang mana prestasi kos tenaga teraras (LCOE) adalah sangat penting. Pada masa sama, platform BC generasi akan datang syarikat meraih pencapaian penting apabila sel HyperGen memberikan kecekapan penukaran sebanyak 28.2%, satu rekod dunia baharu yang diperakui oleh TÜV Rheinland.

Dibangunkan berasaskan seni bina BC termaju, HyperGen mengintegrasikan operasi pempasifan yang dipertingkat serta pengumpulan arus yang dioptimumkan bagi mencapai potensi kecekapan yang lebih tinggi sambil mengekalkan output kuasa bahagian hadapan yang kukuh. Ini menjadikan teknologi BC amat sesuai untuk aplikasi teragih berprestasi tinggi yang mana kecekapan ruang dan estetika memacu nilai pelanggan.

JA Solar menegaskan bahawa TOPCon dan BC memainkan peranan yang tersendiri namun saling melengkapi. TOPCon kekal sebagai pilihan optimum bagi pemasangan dwimuka berskala besar yang mendominasi penggunaan global, manakala BC memainkan peranan untuk senario kediaman, komersial dan perindustrian premium. Pendekatan dwiteknologi ini membolehkan pemilihan produk tepat yang dipacu senario serta memperluas pasaran yang boleh disasarkan oleh syarikat merentas segmen skala utiliti dan juga segmen teragih.

Selain teknologi modul, JA Solar mempercepat peralihannya daripada pengeluar produk kepada penyedia penyelesaian tenaga bersepadu. Syarikat sedang memperluas keupayaannya merentas modul PV, storan tenaga, elektronik kuasa dan operasi pintar, dengan menawarkan sistem hujung-ke-hujung yang menggabungkan perkakasan, integrasi dan pengurusan dipacu kecerdasan buatan (AI).

Model "modul + storan + operasi dan penyelenggaraan (O&M) pintar" ini sudahpun digunakan dalam pelbagai pasaran antarabangsa, mengubah pendekatan jualan peralatan tradisional kepada perjanjian perkhidmatan tenaga jangka panjang. Dengan mengintegrasikan penjanaan PV, storan dan platform operasi pintar, JA Solar meningkatkan prestasi sistem, kebolehpercayaan serta nilai kitar hayat untuk pelanggan global.

Ketika industri PV memasuki fasa baharu persaingan berstruktur, kepimpinan dwiteknologi dan strategi tenaga bersepadu JA Solar meletakkan syarikat pada kedudukan yang membolehkannya kekal berada di barisan hadapan inovasi serta menyokong peralihan global ke arah sistem tenaga bersih dan berdaya tahan.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.