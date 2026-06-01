JA Solar ist dank bahnbrechender Dual-Technologie-Entwicklungen und integrierter Lösungen führend auf dem Post-Cycle-PV-Markt

BEIJING, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- JA Solar hat kürzlich seine strategische Roadmap für den Post-Zyklus-Photovoltaikmarkt (PV) vorgestellt und dabei seine Führungsposition bei den TOPCon- und BC-Technologien bekräftigt, während das Unternehmen gleichzeitig auf ein vollständig integriertes Modell für Energielösungen zusteuert.

JA Solar – ein zuverlässiger globaler Partner im Bereich grüner Energie

Während sich die weltweite PV-Branche nach einem konjunkturellen Abschwung wieder stabilisiert, hat JA Solar eine deutliche operative Erholung verzeichnet. Im ersten Quartal 2026 konnte das Unternehmen seine Verluste im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich verringern, was auf gestärkte Fundamentaldaten und neue Dynamik hindeutet.

Auf technologischer Ebene ist JA Solar weiterhin führend sowohl bei Mainstream- als auch bei Innovationen der nächsten Generation. Sein Flaggschiff-TOPCon-Modul, DeepBlue 5.0, erreichte kürzlich den weltweit höchsten Wirkungsgrad in der Serienproduktion und festigte damit seine Position als Maßstab für bifaziale Großkraftwerke, bei denen die LCOE-Leistung entscheidend ist. Parallel dazu erreichte die BC-Plattform der nächsten Generation des Unternehmens einen wichtigen Meilenstein: Die HyperGen-Zelle erzielte einen Umwandlungswirkungsgrad von 28,2 %, ein neuer, vom TÜV Rheinland zertifizierter Weltrekord.

Aufbauend auf einer fortschrittlichen BC-Architektur integriert HyperGen eine verbesserte Passivierung und optimierte Stromsammlung, um ein höheres Effizienzpotenzial zu erschließen und gleichzeitig eine starke Leistungsabgabe auf der Vorderseite aufrechtzuerhalten. Dies macht die BC-Technologie besonders geeignet für leistungsstarke dezentrale Anwendungen, bei denen Raumeffizienz und Ästhetik den Kundennutzen bestimmen.

JA Solar betont, dass TOPCon und BC unterschiedliche, sich jedoch ergänzende Rollen spielen. TOPCon bleibt die optimale Wahl für großflächige, bifaziale Anlagen, die den weltweiten Einsatz dominieren, während BC für Premium-Anwendungen im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich positioniert ist. Dieser Dual-Technologie-Ansatz ermöglicht eine präzise, szenariobasierte Produktauswahl und erweitert den adressierbaren Markt des Unternehmens sowohl im Großkraftwerks- als auch im dezentralen Segment.

Über die Modultechnologie hinaus beschleunigt JA Solar seinen Wandel vom Produkthersteller zum Anbieter integrierter Energielösungen. Das Unternehmen erweitert seine Kompetenzen in den Bereichen PV-Module, Energiespeicher, Leistungselektronik und intelligenter Betrieb und liefert End-to-End-Systeme, die Hardware, Integration und KI-gesteuertes Management kombinieren.

Dieses Modell „Modul + Speicher + intelligenter Betrieb und Wartung" wird bereits in mehreren internationalen Märkten eingesetzt und verlagert den traditionellen Geräteverkauf hin zu langfristigen Energiedienstleistungsverträgen. Durch die Integration von PV-Erzeugung, Speicherung und intelligenten Betriebsplattformen verbessert JA Solar die Systemleistung, Zuverlässigkeit und den Lebenszykluswert für Kunden weltweit.

Da die PV-Branche in eine neue Phase des strukturellen Wettbewerbs eintritt, versetzen die Führungsposition von JA Solar im Bereich der Dual-Technologie und die integrierte Energiestrategie das Unternehmen in die Lage, an der Spitze der Innovation zu bleiben und den globalen Übergang zu sauberen, widerstandsfähigen Energiesystemen zu unterstützen.

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