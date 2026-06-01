제이에이솔라, 이원화된 기술 혁신과 통합 솔루션으로 포스트 사이클 PV 시장 선도

베이징 2026년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 제이에이솔라(JA Solar)가 최근 포스트 사이클 태양광발전(PV) 시장을 대상으로 하는 전략 로드맵을 발표하며 TOPCon 및 BC 기술 전반에서 리더십을 재확인하는 동시에 완전 통합형 에너지 솔루션 모델로 나아가고 있다고 밝혔다.

글로벌 PV 산업이 경기 순환적 침체 이후 안정화되는 가운데, 제이에이솔라는 뚜렷한 영업 회복세를 보여줬다. 2026년 1분기에는 전년 동기 대비 손실 폭을 크게 줄이며 강화된 펀더멘털과 회복된 성장 모멘텀을 드러냈다.

JA Solar, a Trusted Global Partner in Green Energy (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

기술 측면에서는 주류 기술과 차세대 혁신 트랙 모두에서 업계를 계속해서 선도하고 있다. 주력 TOPCon 모듈인 DeepBlue 5.0은 최근 전 세계 양산 효율 최고치를 달성해, LCOE 성능이 중요한 유틸리티 규모 양면 발전소의 기준 제품으로서 입지를 강화했다. 이와 동시에 회사의 차세대 BC 플랫폼은 HyperGen 셀이 28.2%의 변환 효율을 기록하며 중대한 변곡점에 도달했다. 이는 TÜV Rheinland에게 인증을 받은 세계 신기록이다.

HyperGen은 첨단 BC 아키텍처를 기반으로 구축돼 향상된 패시베이션(passivation)과 최적화된 전류 수집 기술을 통합해 더 높은 효율 잠재력을 실현하는 동시에 강력한 전면 출력 성능을 유지한다. 그 결과 BC 기술은 공간 효율성과 미관이 고객 가치의 핵심인 고성능 분산형 애플리케이션에 특히 적합하다.

제이에이솔라는 TOPCon과 BC가 서로 구별되지만 상호 보완적인 역할을 한다고 강조하고 있다. TOPCon은 글로벌 설치를 주도하는 대규모 양면 설치에 최적의 선택지로 남아 있으며, BC는 프리미엄 주거용, 상업용 및 산업용 시나리오에 맞춰 포지셔닝되어 있다. 이 같은 이원화된 기술 방식 덕분에 시나리오 중심의 정밀한 제품 선택이 가능하고 유틸리티 규모 및 분산형 부문 모두에서 회사가 공략 가능한 시장이 커지고 있다.

제이에이솔라는 모듈 기술을 넘어 제품 제조업체에서 통합 에너지 솔루션 제공업체로 전환 속도를 높이고 있다. PV 모듈, 에너지 저장장치, 전력 전자 및 지능형 운영 전반에서 역량을 확대하며, 하드웨어, 통합, AI 기반 관리를 결합한 엔드 투 엔드 시스템을 제공하고 있다.

이 '모듈 + 저장장치 + 스마트 O&M' 모델은 이미 세계 여러 시장에 도입돼 기존 장비 판매를 장기 에너지 서비스 계약으로 바꿔 놓고 있다. 제이에이솔라는 PV 발전, 저장장치, 지능형 운영 플랫폼을 통합해 전 세계 고객을 대상으로 시스템 성능, 신뢰성 및 수명주기 가치를 높이고 있다.

PV 산업이 구조적 경쟁의 새로운 단계에 진입함에 따라 이원화된 기술 리더십과 통합 에너지 전략은 회사가 계속해서 혁신을 선도하고 전 세계가 청정하고 회복력 있는 에너지 시스템으로 전환하는 데 힘을 보태고 한다.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.