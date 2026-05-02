조 말론 런던, Cypress & Grapevine 컬렉션에 새로운 헤어 앤 바디 워시 출시

런던, 2026년 5월 2일 /PRNewswire/ -- 하나의 향, 다채로운 표현. 조 말론 런던(Jo Malone London)이 베스트셀러 Cypress & Grapevine 컬렉션을 확장한다. 이번 라인업에는 세련되고 독창적이며 대담한 코롱의 30ml 에디션과 함께 다용도로 사용할 수 있는 헤어 앤 바디 워시가 새롭게 합류한다.

사이프러스 나무의 아로마틱한 노트가 포도나무의 온기, 앰버의 관능미와 어우러져 신선하고 우디한 향을 선사한다. 기내 수하물과 세면용 파우치 모두에 알맞은 크기의 30ml 프래그런스로 세상을 만나보자.

Jo Malone London Male Ambassador: Tom Hardy

탑: 사이프러스

하트: 포도나무

베이스: 앰버

컨디셔닝 성분과 순한 클렌저로 완성한 헤어 앤 바디 워시로 일상의 루틴을 한층 높여보자. 투명한 젤 제형이 풍성한 거품으로 변해 피부와 모발을 깨끗하게 세정하고 영양을 공급하며, Cypress & Grapevine 향을 남긴다.

Cypress & Grapevine 컬렉션:

Cypress & Grapevine Cologne Intense 30ml

Cypress & Grapevine Cologne Intense 50ml

Cypress & Grapevine Cologne Intense 100ml

Cypress & Grapevine Body & Hand Wash

Cypress & Grapevine Hair & Body Wash

Cypress & Grapevine All Over Body Spray

Cypress & Grapevine Classic Candle

Cypress & Grapevine 신제품은 2026년 5월부터 jomalone.co.uk 온라인 및 매장에서 만나볼 수 있다.

@JoMaloneLondon #MrMalone으로 틱톡, 인스타그램, 페이스북, X, 유튜브, 링크드인, 핀터레스트에서 조 말론 런던을 팔로우할 수 있다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg

SOURCE Jo Malone London