조 말론 런던, Cypress & Grapevine 컬렉션에 새로운 헤어 앤 바디 워시 출시
뉴스 제공처Jo Malone London
2026년 05월 03일 03:05 KST
런던, 2026년 5월 2일 /PRNewswire/ -- 하나의 향, 다채로운 표현. 조 말론 런던(Jo Malone London)이 베스트셀러 Cypress & Grapevine 컬렉션을 확장한다. 이번 라인업에는 세련되고 독창적이며 대담한 코롱의 30ml 에디션과 함께 다용도로 사용할 수 있는 헤어 앤 바디 워시가 새롭게 합류한다.
사이프러스 나무의 아로마틱한 노트가 포도나무의 온기, 앰버의 관능미와 어우러져 신선하고 우디한 향을 선사한다. 기내 수하물과 세면용 파우치 모두에 알맞은 크기의 30ml 프래그런스로 세상을 만나보자.
탑: 사이프러스
하트: 포도나무
베이스: 앰버
컨디셔닝 성분과 순한 클렌저로 완성한 헤어 앤 바디 워시로 일상의 루틴을 한층 높여보자. 투명한 젤 제형이 풍성한 거품으로 변해 피부와 모발을 깨끗하게 세정하고 영양을 공급하며, Cypress & Grapevine 향을 남긴다.
Cypress & Grapevine 컬렉션:
Cypress & Grapevine Cologne Intense 30ml
Cypress & Grapevine Cologne Intense 50ml
Cypress & Grapevine Cologne Intense 100ml
Cypress & Grapevine Body & Hand Wash
Cypress & Grapevine Hair & Body Wash
Cypress & Grapevine All Over Body Spray
Cypress & Grapevine Classic Candle
Cypress & Grapevine 신제품은 2026년 5월부터 jomalone.co.uk 온라인 및 매장에서 만나볼 수 있다.
@JoMaloneLondon #MrMalone으로 틱톡, 인스타그램, 페이스북, X, 유튜브, 링크드인, 핀터레스트에서 조 말론 런던을 팔로우할 수 있다.
사진: https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg
SOURCE Jo Malone London
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