Jo Malone London、サイプレス&グレープバインコレクションに新しいヘア&ボディウォッシュを発売

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Jo Malone London

03 5月, 2026, 03:50 JST

ロンドン, 2026年5月2日 /PRNewswire/ -- ひとつの香り、多くの表情。Jo Malone Londonは、ベストセラーのサイプレス&グレープバインコレクションを拡充します。ラインアップに加わるのは、洗練された、個性的で大胆なコロンの30mlサイズと、多用途のヘア&ボディウォッシュです。

サイプレスのアロマティックな香りが、グレープバインの温かみとアンバーの官能性と溶け合う、フレッシュでウッディなフレグランスです。手荷物やウォッシュバッグに最適な30mlサイズのフレグランスで、世界を巡りましょう。

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Jo Malone London男性アンバサダー：Tom Hardy
Jo Malone London男性アンバサダー：Tom Hardy

トップ：サイプレス
ハート：グレープバイン
ベース：アンバー

コンディショニング成分とマイルドな洗浄成分でつくられたヘア&ボディウォッシュで、日々のルーティンを格上げしましょう。透明なジェルが泡立ち、肌と髪を洗浄しながらうるおいを与え、サイプレス&グレープバインの香りを残します。

サイプレス&グレープバインコレクション：

サイプレス&グレープバインコロンインテンス30ml
サイプレス&グレープバインコロンインテンス50ml
サイプレス&グレープバインコロンインテンス100ml
サイプレス&グレープバインボディ&ハンドウォッシュ
サイプレス&グレープバインヘア&ボディウォッシュ
サイプレス&グレープバインオールオーバーボディスプレー
サイプレス&グレープバインクラシックキャンドル

サイプレス&グレープバインの新作アイテムは、2026年5月よりjomalone.co.ukおよび店頭で販売されます。
Jo Malone LondonをTikTok、Instagram、Facebook、X、YouTube、LinkedIn、Pinterestでフォロー：@JoMaloneLondon #MrMalone

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg

SOURCE Jo Malone London

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