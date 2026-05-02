Jo Malone London、サイプレス&グレープバインコレクションに新しいヘア&ボディウォッシュを発売

ロンドン, 2026年5月2日 /PRNewswire/ -- ひとつの香り、多くの表情。Jo Malone Londonは、ベストセラーのサイプレス&グレープバインコレクションを拡充します。ラインアップに加わるのは、洗練された、個性的で大胆なコロンの30mlサイズと、多用途のヘア&ボディウォッシュです。

サイプレスのアロマティックな香りが、グレープバインの温かみとアンバーの官能性と溶け合う、フレッシュでウッディなフレグランスです。手荷物やウォッシュバッグに最適な30mlサイズのフレグランスで、世界を巡りましょう。

Jo Malone London男性アンバサダー：Tom Hardy

トップ：サイプレス

ハート：グレープバイン

ベース：アンバー

コンディショニング成分とマイルドな洗浄成分でつくられたヘア&ボディウォッシュで、日々のルーティンを格上げしましょう。透明なジェルが泡立ち、肌と髪を洗浄しながらうるおいを与え、サイプレス&グレープバインの香りを残します。

サイプレス&グレープバインコレクション：

サイプレス&グレープバインコロンインテンス30ml

サイプレス&グレープバインコロンインテンス50ml

サイプレス&グレープバインコロンインテンス100ml

サイプレス&グレープバインボディ&ハンドウォッシュ

サイプレス&グレープバインヘア&ボディウォッシュ

サイプレス&グレープバインオールオーバーボディスプレー

サイプレス&グレープバインクラシックキャンドル

サイプレス&グレープバインの新作アイテムは、2026年5月よりjomalone.co.ukおよび店頭で販売されます。

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写真：https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg

SOURCE Jo Malone London