Jo Malone London lanza un nuevo gel de baño para cabello y cuerpo para la colección Cypress & Grapevine

LONDRES, 2 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Una fragancia, múltiples expresiones. Jo Malone London amplía su exitosa colección Cypress & Grapevine. A esta línea de productos se une una edición de 30 ml de la colonia refinada, distintiva y audaz junto con un gel de baño versátil para cabello y cuerpo.

Las notas aromáticas de cipreses se unen a la calidez de las uvas y la sensualidad del ámbar en esta fragancia fresca y amaderada. Descubra el mundo con esta fragancia de 30 ml, con el tamaño ideal tanto para el equipaje de mano como para el neceser.

Embajador de Jo Malone London: Tom Hardy

Notas de salida: ciprés

Notas de corazón: uvas

Notas de base: ámbar

Realce las rutinas diarias con el gel de baño para cabello y cuerpo, creado con ingredientes acondicionadores y limpiadores suaves. El gel transparente hace espuma para limpiar y nutrir y deja la piel y el cabello perfumados con Cypress & Grapevine.

La colección Cypress & Grapevine:

Colonia intensa Cypress & Grapevine de 30ml

Colonia intensa Cypress & Grapevine de 50ml

Colonia intensa Cypress & Grapevine de 100ml

Gel de baño para cuerpo y manos Cypress & Grapevine

Gel de baño para cabello y cuerpo Cypress & Grapevine

Spray corporal Cypress & Grapevine

Vela clásica Cypress & Grapevine

Las adiciones de Cypress & Grapevine estarán disponibles en línea en jomalone.co.uk y en tiendas a partir de mayo de 2026.

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Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg

FUENTE Jo Malone London