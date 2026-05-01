Jo Malone London bringt ein neues Haar- und Körperwaschmittel für die Kollektion Cypress & Grapevine auf den Markt

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Jo Malone London

May 01, 2026, 11:39 ET

LONDON, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Ein Duft, viele Ausdrucksformen. Jo Malone London erweitert seine meistverkaufte Cypress & Grapevine Kollektion. Neben einer 30ml-Edition des raffinierten, unverwechselbaren und mutigen Parfums gibt es auch ein vielseitiges Haar- und Körperwaschmittel.

Die aromatischen Noten von Zypressen vereinen sich mit der Wärme der Weinrebe und der Sinnlichkeit von Amber in diesem frischen und holzigen Duft. Entdecken Sie die Welt mit dem 30-ml-Duft, der sowohl im Handgepäck als auch in der Waschtasche Platz findet.

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Jo Malone London Männlicher Botschafter: Tom Hardy
Jo Malone London Männlicher Botschafter: Tom Hardy

Oben: Zypresse
Herz: Weinrebe
Basis: Bernstein

Das Haar- und Körperwaschmittel mit pflegenden Inhaltsstoffen und sanften Reinigungssubstanzen bereichert die tägliche Routine. Das klare Gel schäumt auf und reinigt und pflegt Haut und Haar mit dem Duft von Zypresse und Weinrebe.

Die Kollektion Cypress & Grapevine:

Cypress & Grapevine Cologne Intense 30ml
Cypress & Grapevine Cologne Intense 50ml
Cypress & Grapevine Cologne Intense 100ml
Cypress & Grapevine Body & Hand Wash
Cypress & Grapevine Hair & Body Wash
Cypress & Grapevine All Over Body Spray
Cypress & Grapevine Classic Candle

Die Ergänzungen Cypress & Grapevine sind ab Mai 2026 online unter jomalone.de und in den Geschäften erhältlich.
Folgen Sie Jo Malone London auf TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn und Pinterest @JoMaloneLondon #MrMalone

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg

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