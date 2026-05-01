Jo Malone London bringt ein neues Haar- und Körperwaschmittel für die Kollektion Cypress & Grapevine auf den Markt

LONDON, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Ein Duft, viele Ausdrucksformen. Jo Malone London erweitert seine meistverkaufte Cypress & Grapevine Kollektion. Neben einer 30ml-Edition des raffinierten, unverwechselbaren und mutigen Parfums gibt es auch ein vielseitiges Haar- und Körperwaschmittel.

Die aromatischen Noten von Zypressen vereinen sich mit der Wärme der Weinrebe und der Sinnlichkeit von Amber in diesem frischen und holzigen Duft. Entdecken Sie die Welt mit dem 30-ml-Duft, der sowohl im Handgepäck als auch in der Waschtasche Platz findet.

Jo Malone London Männlicher Botschafter: Tom Hardy

Oben: Zypresse

Herz: Weinrebe

Basis: Bernstein

Das Haar- und Körperwaschmittel mit pflegenden Inhaltsstoffen und sanften Reinigungssubstanzen bereichert die tägliche Routine. Das klare Gel schäumt auf und reinigt und pflegt Haut und Haar mit dem Duft von Zypresse und Weinrebe.

Die Kollektion Cypress & Grapevine:

Cypress & Grapevine Cologne Intense 30ml

Cypress & Grapevine Cologne Intense 50ml

Cypress & Grapevine Cologne Intense 100ml

Cypress & Grapevine Body & Hand Wash

Cypress & Grapevine Hair & Body Wash

Cypress & Grapevine All Over Body Spray

Cypress & Grapevine Classic Candle

Die Ergänzungen Cypress & Grapevine sind ab Mai 2026 online unter jomalone.de und in den Geschäften erhältlich.

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Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg