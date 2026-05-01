Jo Malone London lance un nouveau gel lavant pour le corps et les cheveux dans la collection Cypress & Grapevine
News provided byJo Malone London
May 01, 2026, 11:37 ET
LONDRES, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Un parfum, de nombreuses expressions. Jo Malone London élargit sa collection Cypress & Grapevine, best-seller du site . Une édition de 30 ml de la cologne raffinée, distinctive et audacieuse, ainsi qu'un nettoyant polyvalent pour les cheveux et le corps, font également partie de la gamme.
Les notes aromatiques du cyprès s'unissent à la chaleur de la vigne et à la sensualité de l'ambre dans ce parfum frais et boisé. Découvrez le monde avec ce parfum de 30 ml, dont la taille est idéale pour les bagages à main et les sacs de toilette.
Note de tête : Cypress
Heart : Grapevine
Base : Ambre
Améliorez vos routines quotidiennes avec le lavage des cheveux et du corps, créé à partir d'ingrédients revitalisants et de nettoyants doux. Le gel transparent mousse pour nettoyer et nourrir, laissant la peau et les cheveux parfumés au cyprès et à la vigne.
La collection Cypress & Grapevine :
Cypress & Grapevine Cologne Intense 30ml
Cypress & Grapevine Cologne Intense 50ml
Cypress & Grapevine Cologne Intense 100ml
Cypress & Grapevine Body & Hand Wash
Cypress & Grapevine Hair & Body Wash
Cypress & Grapevine All Over Body Spray
Cypress & Grapevine Classic Candle
Les ajouts Cypress et Grapevine seront disponibles en ligne sur jomalone.co.uk et en magasin à partir de mai 2026.
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Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg
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