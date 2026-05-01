Jo Malone London lance un nouveau gel lavant pour le corps et les cheveux dans la collection Cypress & Grapevine

LONDRES, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Un parfum, de nombreuses expressions. Jo Malone London élargit sa collection Cypress & Grapevine, best-seller du site . Une édition de 30 ml de la cologne raffinée, distinctive et audacieuse, ainsi qu'un nettoyant polyvalent pour les cheveux et le corps, font également partie de la gamme.

Les notes aromatiques du cyprès s'unissent à la chaleur de la vigne et à la sensualité de l'ambre dans ce parfum frais et boisé. Découvrez le monde avec ce parfum de 30 ml, dont la taille est idéale pour les bagages à main et les sacs de toilette.

Ambassadeur masculin de Jo Malone London : Tom Hardy

Note de tête : Cypress

Heart : Grapevine

Base : Ambre

Améliorez vos routines quotidiennes avec le lavage des cheveux et du corps, créé à partir d'ingrédients revitalisants et de nettoyants doux. Le gel transparent mousse pour nettoyer et nourrir, laissant la peau et les cheveux parfumés au cyprès et à la vigne.

La collection Cypress & Grapevine :

Cypress & Grapevine Cologne Intense 30ml

Cypress & Grapevine Cologne Intense 50ml

Cypress & Grapevine Cologne Intense 100ml

Cypress & Grapevine Body & Hand Wash

Cypress & Grapevine Hair & Body Wash

Cypress & Grapevine All Over Body Spray

Cypress & Grapevine Classic Candle

Les ajouts Cypress et Grapevine seront disponibles en ligne sur jomalone.co.uk et en magasin à partir de mai 2026.

Suivez Jo Malone London sur TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn et Pinterest @JoMaloneLondon #MrMalone

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg