Jo Malone London lanza un nuevo gel de ducha y champú para la colección Cypress & Grapevine

LONDRES, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Una fragancia, múltiples expresiones. Jo Malone London amplía su exitosa colección Cypress & Grapevine. Se une a la línea una edición de 30 ml de esta refinada, distintiva y audaz colonia, junto con un versátil gel de ducha y champú.

Las notas aromáticas del ciprés se unen a la calidez de la vid y la sensualidad del ámbar en esta fragancia fresca y amaderada. Descubra el mundo con esta fragancia de 30 ml, ideal para llevar en el equipaje de mano o en el neceser.

Jo Malone London Male Ambassador: Tom Hardy

Notas de salida: Ciprés

Notas de corazón: Vid

Notas de fondo: Ámbar

Mejore su rutina diaria con este gel de ducha y champú, formulado con ingredientes acondicionadores y limpiadores suaves. Su gel transparente crea una espuma que limpia y nutre, dejando la piel y el cabello perfumados con ciprés y vid.

Colección Cypress & Grapevine:

Cypress & Grapevine Cologne Intense 30ml

Cypress & Grapevine Cologne Intense 50ml

Cypress & Grapevine Cologne Intense 100ml

Cypress & Grapevine Body & Hand Wash

Cypress & Grapevine Hair & Body Wash

Cypress & Grapevine All Over Body Spray

Cypress & Grapevine Classic Candle

Las nuevas incorporaciones de Cypress & Grapevine estarán disponibles en línea en jomalone.co.uk y en tiendas a partir de mayo de 2026.

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Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg