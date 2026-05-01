Jo Malone London lanza un nuevo gel de ducha y champú para la colección Cypress & Grapevine

News provided by

Jo Malone London

May 01, 2026, 10:45 ET

LONDRES, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Una fragancia, múltiples expresiones. Jo Malone London amplía su exitosa colección Cypress & Grapevine. Se une a la línea una edición de 30 ml de esta refinada, distintiva y audaz colonia, junto con un versátil gel de ducha y champú.

Las notas aromáticas del ciprés se unen a la calidez de la vid y la sensualidad del ámbar en esta fragancia fresca y amaderada. Descubra el mundo con esta fragancia de 30 ml, ideal para llevar en el equipaje de mano o en el neceser.

Continue Reading
Jo Malone London Male Ambassador: Tom Hardy
Jo Malone London Male Ambassador: Tom Hardy

Notas de salida: Ciprés

Notas de corazón: Vid

Notas de fondo: Ámbar

Mejore su rutina diaria con este gel de ducha y champú, formulado con ingredientes acondicionadores y limpiadores suaves. Su gel transparente crea una espuma que limpia y nutre, dejando la piel y el cabello perfumados con ciprés y vid.

Colección Cypress & Grapevine:

Cypress & Grapevine Cologne Intense 30ml
Cypress & Grapevine Cologne Intense 50ml
Cypress & Grapevine Cologne Intense 100ml
Cypress & Grapevine Body & Hand Wash
Cypress & Grapevine Hair & Body Wash
Cypress & Grapevine All Over Body Spray
Cypress & Grapevine Classic Candle

Las nuevas incorporaciones de Cypress & Grapevine estarán disponibles en línea en jomalone.co.uk y en tiendas a partir de mayo de 2026.

Siga a Jo Malone London en TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn y Pinterest @JoMaloneLondon #MrMalone

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Jo Malone London Launches New Hair & Body Wash to the Cypress & Grapevine collection

Jo Malone London Launches New Hair & Body Wash to the Cypress & Grapevine collection

One scent, many expressions. Jo Malone London expands its bestselling Cypress & Grapevine collection. Joining the line-up is a 30ml edition of the...
Jo Malone London presenta a Georgia May y Lizzy Jagger como embajadoras globales de la marca English Pear

Jo Malone London presenta a Georgia May y Lizzy Jagger como embajadoras globales de la marca English Pear

La casa británica de fragancias y estilo de vida celebra la English Pear & Freesia y English Pear & Sweet Pea con las modelos británicas Georgia May...
More Releases From This Source

Explore

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Cosmetics and Personal Care

Cosmetics and Personal Care

Retail

Retail

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics