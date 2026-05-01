Jo Malone London lanza un nuevo gel de ducha y champú para la colección Cypress & Grapevine
News provided byJo Malone London
May 01, 2026, 10:45 ET
LONDRES, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Una fragancia, múltiples expresiones. Jo Malone London amplía su exitosa colección Cypress & Grapevine. Se une a la línea una edición de 30 ml de esta refinada, distintiva y audaz colonia, junto con un versátil gel de ducha y champú.
Las notas aromáticas del ciprés se unen a la calidez de la vid y la sensualidad del ámbar en esta fragancia fresca y amaderada. Descubra el mundo con esta fragancia de 30 ml, ideal para llevar en el equipaje de mano o en el neceser.
Notas de salida: Ciprés
Notas de corazón: Vid
Notas de fondo: Ámbar
Mejore su rutina diaria con este gel de ducha y champú, formulado con ingredientes acondicionadores y limpiadores suaves. Su gel transparente crea una espuma que limpia y nutre, dejando la piel y el cabello perfumados con ciprés y vid.
Colección Cypress & Grapevine:
Cypress & Grapevine Cologne Intense 30ml
Cypress & Grapevine Cologne Intense 50ml
Cypress & Grapevine Cologne Intense 100ml
Cypress & Grapevine Body & Hand Wash
Cypress & Grapevine Hair & Body Wash
Cypress & Grapevine All Over Body Spray
Cypress & Grapevine Classic Candle
Las nuevas incorporaciones de Cypress & Grapevine estarán disponibles en línea en jomalone.co.uk y en tiendas a partir de mayo de 2026.
Siga a Jo Malone London en TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn y Pinterest @JoMaloneLondon #MrMalone
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2970834/Jo_Malone_London_Tom_Hardy.jpg
Share this article