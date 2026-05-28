Kathy Yang, reconocida entre las mujeres más poderosas del mundo empresarial de Fortune en 2026

- Kathy Yang, de Hon Hai Technology Group (Foxconn), reconocida entre las mujeres más poderosas del mundo empresarial de Fortune en 2026

TAIPEI, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Como reconocimiento a las mujeres líderes que están dando forma al panorama empresarial global actual, así como a aquellas que están preparadas para tener una influencia aún mayor, Kathy Yang, directora de Operaciones del Campus y jefa de Negocios de Software de IA en Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317), pasa a formar parte de la lista de Fortune de las Mujeres Más Poderosas en los Negocios de 2026.

Yang es la única ejecutiva de Taiwán y ocupa el puesto número 19 en el ranking de las 100 mejores. Es una de las 16 nuevas integrantes y una de las 50 mujeres en empresas de Fortune Global 500 incluidas en la lista de este año, que presenta líderes de 20 países y territorios que trabajan para 94 empresas.

"Mantener una ventaja competitiva no solo implica liderar en tecnología, sino también cultivar el talento. Este reconocimiento es una inspiración para todas las mujeres que trabajan en Foxconn", explicó Yang. "Nos entusiasma destacar a las mujeres en puestos de liderazgo, lo cual es un hito importante en nuestro camino para convertirnos en una empresa integral de clase mundial".

"En su 29º año, esta emblemática lista de mujeres influyentes incluye a casi la mitad de mujeres de fuera de Estados Unidos, lo que nos recuerda que el impacto del liderazgo femenino se percibe a nivel mundial", declaró Alyson Shontell, editora en jefe y directora de contenido de Fortune. "Estas son mujeres que están transformando los negocios hoy y preparándose para un futuro en tiempos de agitación e incertidumbre, pero también de gran promesa".

Yang se une este año a un selecto grupo en el que la tecnología y las finanzas dominan la lista, con 27 y 26 mujeres en cada sector respectivamente. A medida que la IA continúa su rápido ascenso, las mujeres contribuyen cada vez más a dar forma a su futuro, según Fortune.

En casi dos décadas en Foxconn, Yang —quien el año pasado fue reconocida en la lista MPW Asia de Fortune— ha asumido responsabilidades cada vez mayores en el mayor fabricante de productos electrónicos del mundo y proveedor líder de soluciones tecnológicas, desde la supervisión de la logística global y el cumplimiento normativo en materia de comercio hasta convertirse en la primera mujer ejecutiva en ocupar el cargo de consejera delegada rotativa de Foxconn en 2025.

La lista MPW 2026, elaborada por los editores de Fortune, se basa en el tamaño y la solidez de las empresas o los estados financieros de los ejecutivos, medidos con datos financieros de 12 meses y 3 años, así como en su influencia, innovación, trayectoria profesional y esfuerzos por mejorar el negocio.

Conozca más acerca de Fortune aquí.

Conozca más acerca de Foxconn aquí.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2613004/Foxconn_Logo.jpg