Kathy Yang de Hon Hai Technology Group (Foxconn) figure parmi les femmes d'affaires les plus puissantes de 2026 selon Fortune

TAIPEI, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Honorant les femmes leaders qui façonnent le paysage commercial mondial aujourd'hui, ainsi que celles qui sont en passe d'exercer une influence encore plus grande, Kathy Yang, directrice des opérations sur le campus et responsable de l'activité Logiciels d'IA, chez Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE : 2317) a été classée parmi les femmes d'affaires les plus influentes de 2026 par le magazine Fortune.

Mme Yang est la seule femme cadre de Taïwan et se classe au 19e rang du top 100. Elle fait partie des 16 nouveaux venus et des 50 femmes travaillant dans des entreprises du Fortune Global 500 figurant sur la liste de cette année, qui comprend des dirigeants de 20 pays et territoires au service de 94 entreprises.

« Pour conserver un avantage concurrentiel, il ne suffit pas d'être à la pointe de la technologie, il faut aussi savoir cultiver les talents. Cet honneur est une source d'inspiration pour toutes les femmes qui travaillent chez Foxconn », déclare Mme Yang. « Nous sommes ravis de mettre en lumière les femmes qui occupent des postes de direction, ce qui constitue un jalon important dans notre parcours pour devenir une entreprise globale de classe mondiale. »

« Pour sa 29e année, cette liste emblématique de femmes puissantes comprend près de la moitié de femmes n'habitant pas aux États-Unis, ce qui nous rappelle que l'impact du leadership féminin est perçu à l'échelle mondiale », avance Alyson Shontell, rédactrice en chef et responsable du contenu de Fortune. « Ces femmes transforment le monde des affaires aujourd'hui et préparent leur avenir dans une période de bouleversements et d'incertitudes, mais aussi de grandes promesses. »

Mme Yang rejoint cette année un groupe distingué dans lequel la technologie et la finance dominent la liste, avec respectivement 27 et 26 femmes dans chaque secteur. Alors que l'IA poursuit sa progression rapide, les femmes contribuent de plus en plus à façonner son avenir, selon Fortune.

En près de vingt ans chez Foxconn, Mme Yang, qui a figuré l'an dernier sur la liste MPW Asia de Fortune, a assumé des responsabilités de plus en plus importantes au sein du plus grand fabricant mondial de produits électroniques et du premier fournisseur de solutions technologiques, depuis la supervision de la logistique mondiale et de la conformité commerciale jusqu'au poste de première femme cadre à occuper le poste de PDG de Foxconn à tour de rôle en 2025.

La liste MPW 2026, établie par les rédacteurs de Fortune, est basée sur la taille et la santé des entreprises ou des P&L des dirigeants, mesurées par des données financières sur 12 mois et trois ans, ainsi que sur leur influence, leur innovation, leurs trajectoires de carrière et leurs efforts pour améliorer le monde des affaires.

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