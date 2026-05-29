Hon Hai Technology Group（Foxconn）のKathy Yang氏、Fortuneの「2026年ビジネス界で最もパワフルな女性」に選出

台北、2026年5月29日 /PRNewswire/ -- 今日の世界のビジネス界を形成している女性リーダーや、今後さらに影響力を発揮しようとしている女性リーダーたちを称え、Hon Hai Technology Group（Foxconn）（台湾証券取引所：2317）のチーフ・キャンパス・オペレーション・オフィサー兼AIソフトウェア事業責任者であるKathy Yang氏が、Fortuneの「2026年ビジネス界で最もパワフルな女性」に選出されました。

Yang氏は台湾出身の唯一の女性経営者であり、トップ100において19位にランクされています。Yang氏は今年のリストに名を連ねる16人の新入選者の1人であり、Fortune Global 500企業に所属する女性50人のうちの1人でもあります。今年のリストは、94社に所属する20の国と地域のリーダーたちで構成されています。

「競争力を維持することは、テクノロジーをリードすることだけでなく、人材を育てることでもあります。この栄誉は、Foxconnで働くすべての女性にとっての励みとなるものです」と、Yang氏は述べました。「私たちは、指導的立場にある女性にスポットライトを当てられることを大変嬉しく思っています。これは、総合的な世界クラスの企業へと成長する私たちの歩みにおける重要な指標です。」

Fortune編集長兼チーフ・コンテンツ・オフィサーのAlyson Shontell氏は、次のように述べました。「29年目を迎えたこの象徴的なパワフルな女性リストには、米国外からの女性がほぼ半数含まれており、女性リーダーシップの影響が世界的に広がっていることを改めて示しています。彼女たちは、激動と不確実性の時代にあって今日のビジネスを変革し、大きな可能性に満ちた未来に向けて準備を進めている女性たちです。」

Yang氏は今年、テクノロジー業界と金融業界がそれぞれ27名と26名でリストを占める、錚々たる顔ぶれに加わりました。Fortuneによると、AIの急速な台頭が続くなか、その未来を形作るうえで女性の貢献がますます大きくなっています。

Foxconnでの約20年間にわたり、昨年FortuneのMPW Asia listに選出されたYang氏は、世界最大の電子機器メーカーであり大手テクノロジー・ソリューション・プロバイダーであるFoxconnにおいて、グローバル・ロジスティクスと貿易コンプライアンスの監督から、2025年にFoxconnの輪番制CEOに就任した初の女性幹部となるまで、段階的に大きな責任を担ってきました。

MPW 2026リストはFortuneの編集者によって作成されており、12か月および3年間の財務データで測定された経営幹部のビジネスまたは損益計算書の規模と健全性、ならびにその影響力、革新性、キャリアの軌跡、およびビジネスの改善に向けた取り組みに基づいています。

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SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)