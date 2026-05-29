훙하이 테크놀로지 그룹(폭스콘) 캐시 양, 포춘 2026 가장 영향력 있는 비즈니스 여성에

타이베이 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 현재 글로벌 비즈니스 지형을 좌우하고 있고 앞으로 더욱 큰 영향력을 발휘할 여성 리더를 선정하는 포춘(Fortune)의 2026 가장 영향력 있는 비즈니스 여성(Most Powerful Women in Business 2026) 명단에 캐시 양(Kathy Yang) 훙하이 테크놀로지 그룹(Hon Hai Technology Group, 폭스콘) 캠퍼스 운영 최고책임자(Chief Campus Operation Officer) 겸 AI 소프트웨어 사업 책임자가 올랐다.

양 책임자는 이번 명단에서 대만 출신 여성 경영진 가운데 유일하게 이름을 올렸으며, 순위는 100인 중 19위였다. 올해 새로 등재된 16인 중 한 명이자, 포춘 글로벌 500대 기업 소속 여성 50명 중 한 명이다. 올해 명단에는 20개 국가 및 지역, 94개 기업에서 활동하는 여성 리더들이 포함됐다.

양 책임자는 "경쟁 우위를 유지하는 것은 기술을 선도하는 것뿐만 아니라 인재를 육성하는 일에도 달려 있다"며 "이번 수상은 폭스콘에서 근무하는 모든 여성들에게 좋은 영감이 될 것이다. 여성 리더십이 조명돼 매우 기쁘다. 회사가 세계적 수준의 종합 기업으로 정진하는 과정에서 중요한 이정표"라고 말했다.

앨리슨 숀텔(Alyson Shontell) 포춘 편집국장 겸 최고콘텐츠책임자(Chief Content Officer)는 "29회를 맞은 이번 명단에는 미국 외 지역 인사가 거의 절반을 차지해 여성 리더십의 영향력이 전 세계적으로 확대되고 있이 확인됐다"며 "이들은 격변과 불확실성의 시대 속에서도 큰 가능성을 향해 나아가며 오늘날의 비즈니스를 변화시키고 미래를 준비하는 여성들"이라고 말했다.

양 책임자는 올해 명단에는 기술 및 금융 분야 인사가 각각 27명과 26명으로 비중이 가장 컸다. 포춘에 따르면 AI가 빠르게 부상함에 따라 AI의 미래와 관련해 여성들의 역할이 점점 더 커지고 있다.

양 책임자는 폭스콘에서 약 20년간 재직했으며 지난해 포춘이 뽑은 아시아에서 가장 영향력 있는 여성(MPW Asia) 명단에도 선정된 바 있다. 세계 최대 전자제품 제조업체이자 기술 솔루션 기업인 폭스콘에서 글로벌 물류 및 무역 준법 업무를 총괄하는 등 업무 범위를 꾸준히 넓혀 왔으며, 2025년에는 폭스콘 순환 CEO 제도에서 첫 여성 임원으로 선임되기도 했다.

포춘 편집진이 선정한 2026년 MPW 명단은 기업 규모와 경영 실적(P&L), 최근 12개월 및 3년간의 재무 성과를 비롯해 영향력, 혁신성, 경력 성장 궤적, 그리고 비즈니스 환경 개선을 위한 기여도 등을 종합적으로 평가해 작성됐다.

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SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)