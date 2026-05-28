Kathy Yang ผู้บริหาร Hon Hai Technology Group (Foxconn) ติดอันดับสตรีทรงอิทธิพลที่สุดในโลกธุรกิจ ปี 2569 โดย Fortune
News provided byHon Hai Technology Group (Foxconn)
28 May, 2026, 23:30 CST
ไทเป, 28 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Kathy Yang ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการแคมปัส และหัวหน้าธุรกิจซอฟต์แวร์ AI ของบริษัท Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสตรีทรงอิทธิพลที่สุดในโลกธุรกิจ ประจำปี 2569 (MPW 2026) โดย Fortune ซึ่งยกย่องผู้นำสตรีที่มีบทบาทในการกำหนดภูมิทัศน์โลกธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงสตรีผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะทรงอิทธิพลมากยิ่งขึ้นในอนาคต
Yang เป็นผู้บริหารหญิงเพียงหนึ่งเดียวจากไต้หวันที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ โดยอยู่ในอันดับที่ 19 จากทั้งหมด 100 อันดับ ทั้งยังเป็นหนึ่งในสตรี 16 คนที่ติดอันดับเป็นครั้งแรก และเป็นหนึ่งในสตรี 50 คนจากบริษัทในกลุ่ม Fortune Global 500 ซึ่งรายชื่อทั้งหมดครอบคลุมผู้นำจาก 20 ประเทศและดินแดน จาก 94 บริษัท
"การรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้วย รางวัลนี้ถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนที่ทำงานที่ Foxconn" Yang กล่าว "เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ผลักดันบทบาทของสตรีในตำแหน่งผู้นำ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางสู่การเป็นองค์กรระดับโลกอย่างสมบูรณ์"
"ในปีที่ 29 ของการจัดอันดับอันทรงเกียรตินี้ เกือบครึ่งหนึ่งของสตรีทรงอิทธิพลมาจากนอกสหรัฐอเมริกา สะท้อนให้เห็นว่าพลังของผู้นำสตรีกำลังได้รับการยอมรับในระดับโลก" Alyson Shontell บรรณาธิการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอนเทนต์ของ Fortune กล่าว "สตรีเหล่านี้กำลังพลิกโฉมโลกธุรกิจในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตท่ามกลางความผันผวน ความไม่แน่นอน และโอกาสครั้งสำคัญ"
ในการจัดอันดับผู้นำสตรีแถวหน้าของปีนี้ ภาคเทคโนโลยีและการเงินยังคงมีจำนวนผู้บริหารหญิงติดอันดับมากที่สุด ด้วยจำนวน 27 คน และ 26 คนตามลำดับ ขณะที่ Fortune ระบุว่า ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI ผู้หญิงกำลังมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีดังกล่าว
ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ทำงานกับ Foxconn ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีชั้นนำและผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของโลก Yang ได้รับมอบหมายบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รับผิดชอบดูแลด้านโลจิสติกส์ทั่วโลกและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้า จนก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งซีอีโอหมุนเวียนของ Foxconn ในปี 2568 นอกจากนี้ เธอเพิ่งได้รับการจัดอันดับในทำเนียบสตรีผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย (MPW Asia) ของ Fortune เมื่อปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การจัดอันดับ MPW 2026 โดยกองบรรณาธิการ Fortune พิจารณาจากขนาดและผลประกอบการของธุรกิจหรือหน่วยงานที่ผู้บริหารหญิงรับผิดชอบ โดยประเมินจากข้อมูลทางการเงินย้อนหลัง 12 เดือน และ 3 ปี รวมถึงอิทธิพล ความสามารถด้านนวัตกรรม เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และความพยายามในการยกระดับโลกธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
