Kathy Yang ผู้บริหาร Hon Hai Technology Group (Foxconn) ติดอันดับสตรีทรงอิทธิพลที่สุดในโลกธุรกิจ ปี 2569 โดย Fortune

Hon Hai Technology Group (Foxconn)

28 May, 2026, 23:30 CST

ไทเป, 28 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Kathy Yang ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการแคมปัส และหัวหน้าธุรกิจซอฟต์แวร์ AI ของบริษัท Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสตรีทรงอิทธิพลที่สุดในโลกธุรกิจ ประจำปี 2569 (MPW 2026) โดย Fortune ซึ่งยกย่องผู้นำสตรีที่มีบทบาทในการกำหนดภูมิทัศน์โลกธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงสตรีผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะทรงอิทธิพลมากยิ่งขึ้นในอนาคต

Yang เป็นผู้บริหารหญิงเพียงหนึ่งเดียวจากไต้หวันที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ โดยอยู่ในอันดับที่ 19 จากทั้งหมด 100 อันดับ ทั้งยังเป็นหนึ่งในสตรี 16 คนที่ติดอันดับเป็นครั้งแรก และเป็นหนึ่งในสตรี 50 คนจากบริษัทในกลุ่ม Fortune Global 500 ซึ่งรายชื่อทั้งหมดครอบคลุมผู้นำจาก 20 ประเทศและดินแดน จาก 94 บริษัท

"การรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้วย รางวัลนี้ถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนที่ทำงานที่ Foxconn" Yang กล่าว "เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ผลักดันบทบาทของสตรีในตำแหน่งผู้นำ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางสู่การเป็นองค์กรระดับโลกอย่างสมบูรณ์"

"ในปีที่ 29 ของการจัดอันดับอันทรงเกียรตินี้ เกือบครึ่งหนึ่งของสตรีทรงอิทธิพลมาจากนอกสหรัฐอเมริกา สะท้อนให้เห็นว่าพลังของผู้นำสตรีกำลังได้รับการยอมรับในระดับโลก" Alyson Shontell บรรณาธิการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอนเทนต์ของ Fortune กล่าว "สตรีเหล่านี้กำลังพลิกโฉมโลกธุรกิจในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตท่ามกลางความผันผวน ความไม่แน่นอน และโอกาสครั้งสำคัญ"

ในการจัดอันดับผู้นำสตรีแถวหน้าของปีนี้ ภาคเทคโนโลยีและการเงินยังคงมีจำนวนผู้บริหารหญิงติดอันดับมากที่สุด ด้วยจำนวน 27 คน และ 26 คนตามลำดับ ขณะที่ Fortune ระบุว่า ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI ผู้หญิงกำลังมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีดังกล่าว

ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ทำงานกับ Foxconn ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีชั้นนำและผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของโลก Yang ได้รับมอบหมายบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รับผิดชอบดูแลด้านโลจิสติกส์ทั่วโลกและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้า จนก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งซีอีโอหมุนเวียนของ Foxconn ในปี 2568 นอกจากนี้ เธอเพิ่งได้รับการจัดอันดับในทำเนียบสตรีผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย (MPW Asia) ของ Fortune เมื่อปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การจัดอันดับ MPW 2026 โดยกองบรรณาธิการ Fortune พิจารณาจากขนาดและผลประกอบการของธุรกิจหรือหน่วยงานที่ผู้บริหารหญิงรับผิดชอบ โดยประเมินจากข้อมูลทางการเงินย้อนหลัง 12 เดือน และ 3 ปี รวมถึงอิทธิพล ความสามารถด้านนวัตกรรม เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และความพยายามในการยกระดับโลกธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)

Kathy Yang dari Hon Hai Technology Group (Foxconn) Diiktiraf dalam Wanita Paling Berkuasa dalam Perniagaan 2026 Fortune

Mengiktiraf pemimpin wanita yang sedang membentuk landskap perniagaan global hari ini serta mereka yang dijangka mempunyai pengaruh lebih besar pada...
In a robust nod to sustainability innovation, Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE:2317) has honored 152 teams and projects at the "2026 Hon...
