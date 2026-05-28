Kathy Yang dari Hon Hai Technology Group (Foxconn) Diiktiraf dalam Wanita Paling Berkuasa dalam Perniagaan 2026 Fortune

TAIPEI, 29 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Mengiktiraf pemimpin wanita yang sedang membentuk landskap perniagaan global hari ini serta mereka yang dijangka mempunyai pengaruh lebih besar pada masa depan, Kathy Yang, Ketua Pegawai Operasi Kampus dan Ketua Perniagaan Perisian AI di Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317), telah disenaraikan dalam Wanita Paling Berkuasa dalam Perniagaan 2026 Fortune.

Yang merupakan satu-satunya eksekutif wanita dari Taiwan dalam senarai tersebut dan menduduki tempat ke-19 dalam kelompok 100 teratas. Beliau juga termasuk antara 16 pendatang baharu dan salah seorang daripada 50 wanita yang mewakili syarikat Fortune Global 500 dalam senarai tahun ini, yang menampilkan pemimpin dari 20 negara dan wilayah mewakili 94 syarikat.

"Mengekalkan kelebihan daya saing bukan hanya tentang memimpin dalam teknologi, tetapi juga membangunkan bakat. Pengiktirafan ini menjadi inspirasi kepada semua wanita yang bekerja di Foxconn," kata Yang. "Kami amat berbesar hati untuk mengetengahkan kepimpinan wanita, yang menjadi penanda penting dalam perjalanan kami menuju status perusahaan komprehensif bertaraf dunia."

"Kini memasuki tahun ke-29, senarai ikonik wanita berkuasa ini merangkumi hampir separuh pemimpin dari luar Amerika Syarikat, mengingatkan kita bahawa impak kepimpinan wanita kini dilihat di seluruh dunia," kata Ketua Pengarang dan Ketua Pegawai Kandungan Fortune, Alyson Shontell. "Mereka ialah wanita yang mentransformasikan perniagaan hari ini dan sedang mempersiapkan masa depan dalam tempoh yang penuh cabaran dan ketidaktentuan, namun sarat dengan potensi."

Yang menyertai kumpulan tokoh terkemuka tahun ini yang didominasi sektor teknologi dan kewangan, masing-masing dengan 27 dan 26 wanita dalam senarai tersebut. Menurut Fortune, ketika AI terus berkembang pesat, wanita semakin memainkan peranan penting dalam membentuk masa depannya.

Sepanjang hampir dua dekad bersama Foxconn, Yang — yang tahun lalu turut diiktiraf dalam Senarai Asia MPW Fortune — telah memegang tanggungjawab yang semakin besar di pengeluar elektronik terbesar dunia dan penyedia penyelesaian teknologi terkemuka itu, daripada menyelia logistik global dan pematuhan perdagangan hingga menjadi eksekutif wanita pertama yang mengambil giliran sebagai Ketua Pegawai Eksekutif bergilir Foxconn pada 2025.

Senarai MPW 2026 yang disusun oleh editor Fortune dinilai berdasarkan saiz dan kesihatan perniagaan atau keuntungan dan kerugian (P&L) yang dipimpin oleh eksekutif terbabit, diukur menerusi data kewangan bagi tempoh 12 bulan dan tiga tahun, selain pengaruh, inovasi, trajektori kerjaya serta usaha mereka dalam memperbaiki dunia perniagaan.

