Kathy Yang, de Hon Hai Technology Group (Foxconn), es reconocida por la revista Fortune entre las mujeres más poderosas del mundo empresarial en 2026

TAIPÉI, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En honor a las mujeres líderes que en la actualidad definen el panorama empresarial a nivel mundial, Kathy Yang, directora de Operaciones del Campus y jefa de la división de Software de IA en Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317), ha sido reconocida por la revista Fortune entre las mujeres más poderosas del mundo empresarial en 2026.

Yang es la única mujer ejecutiva de Taiwán y ocupa el puesto n.º 19 entre las 100 mejores. Es una de las 16 nuevas integrantes del ranking y una de las 50 mujeres que forman parte de las empresas de la lista Fortune Global 500 de este año, y que presenta a líderes de 20 países y territorios que trabajan en 94 empresas.

"Mantener una ventaja competitiva no se trata solo de liderar en tecnología, sino también de cultivar el talento. Este reconocimiento constituye una inspiración para todas las mujeres que trabajan en Foxconn", expresó Yang. "Nos complace dar visibilidad a las mujeres en puestos de liderazgo, lo cual es un importante indicador en nuestro camino para convertirnos en una empresa integral de primer nivel".

"En su 29.º aniversario, esta emblemática lista de mujeres poderosas está conformada en casi un cincuenta por ciento por mujeres de fuera de EE. UU, lo que nos recuerda que el impacto del liderazgo femenino tiene visibilidad mundial", afirmó Alyson Shontell, jefa de Redacción y directora de Contenido de la revista Fortune. "Estas son mujeres que están transformando los negocios hoy en día y preparándose para un futuro en tiempos de agitación e incertidumbre, pero también de muchas posibilidades".

Yang se une este año a un distinguido grupo en el que dominan los ámbitos de la tecnología y las finanzas, con 27 y 26 mujeres de cada sector respectivamente. Según Fortune, a medida que la IA continúa su rápido ascenso, las mujeres contribuyen cada vez a determinar su futuro.

En sus casi dos décadas en Foxconn, Yang, que figuró el año pasado en la lista de las mujeres más poderosas del mundo en Asia de la revista Fortune, ha ido asumiendo responsabilidades cada vez más importantes en la mayor empresa de fabricación de productos electrónicos y principal proveedor de soluciones tecnológicas del mundo, desde supervisar operaciones logísticas y el cumplimiento normativo comercial a nivel mundial hasta convertirse en la primera mujer ejecutiva en ocupar el puesto de directora ejecutiva rotativa de Foxconn en 2025.

La lista de las mujeres más poderosas del mundo en 2026, elaborada por los editores de la revista Fortune, se basa en el tamaño y la salud financiera de las empresas de las ejecutivas o la cuenta de resultados de la empresa, medidos con datos financieros tanto a 12 meses como a tres años, así como en su influencia, trayectoria profesional y esfuerzos para mejorar la empresa.

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FUENTE Hon Hai Technology Group (Foxconn)