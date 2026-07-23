Kavalan wurde bei der IWC 2026 zum zweiten Mal in Folge zum „Whisky des Jahres" gekürt

Der Peatist Oloroso Sherry Cask Whisky verhilft Kavalan zum elften Titel als Weltbester in den letzten elf Jahren

TAIPEI, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Kavalan hat nun zum zweiten Mal in Folge den Titel „Whisky des Jahres" bei der renommierten International Whisky Competition (IWC) gewonnen. Der Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky sicherte sich mit 96,97 Punkten die höchste Auszeichnung. Im vergangenen Jahr sicherte sich auch der Kavalan Solist Fino Sherry den weltweiten Spitzenplatz. Die Brennerei sicherte sich acht Plätze unter den Top 15 Whiskys des Wettbewerbs 2026. Zerose Yang, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, wurde gleichzeitig zur „Master Distiller des Jahres" gekürt wurde – eine Anerkennung für die Beständigkeit und die herausragende Leistung des Kavalan-Teams.

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask wins Whisky of the Year at IWC 2026 Zerose Yang, Kavalan Head of R&D is named Master Distiller of the Year

Der Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask wird aus leicht getorftem Malz hergestellt und in Oloroso-Sherry-Fässern gereift. Er ist Teil der Peatist-Serie von Kavalan, die die Harmonie zwischen zartem Torfrauch und dem für die Brennerei typischen subtropischen Reifecharakter erkundet.

Die Verkostungsnotizen für den Sieger-Whisky stammen von Octavio Bernal, Master of Scotch beim Council of Whiskey Masters:

„In der Nase entfalten sich zunächst Noten von öligem Leder, einer erdigen Teemischung und einem Hauch von Anis, gefolgt von gegrillter Mango, leichter Asche und einem Hauch von weißem Pfeffer. Am Gaumen treten schokoladenüberzogene Rosinen, saftige Feigen und eine zarte, rauchige Barbecue-Note in den Vordergrund. Im Abgang klingen Noten von dunklem Leder, saftigem Cassis und leicht gerösteten Kakaonibs nach."

„Bei Kavalan steht das konsequente Streben nach Durchbrüchen und Innovationen im Mittelpunkt unseres Handelns", sagte YT Lee, Vorsitzender der King Car Group. „Jede Auszeichnung spiegelt die Leidenschaft und das Engagement unseres gesamten Teams wider. Es ist uns eine Ehre, dass unser Engagement weiterhin von den weltweit renommiertesten Whisky-Wettbewerben gewürdigt wird, was uns dazu inspiriert, immer wieder neue Möglichkeiten für taiwanesischen Single Malt zu erkunden."

„Kavalan hat eine seltene Leistung vollbracht, indem es bei einem der anspruchsvollsten Blindverkostungswettbewerbe der Branche zwei Jahre in Folge den Titel ‚Whisky des Jahres' gewonnen hat", sagte Max A. Solano, Direktor des International Whisky Competition. „Der Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask zeichnete sich durch außergewöhnliche Tiefe, Ausgewogenheit und Komplexität aus."

Im Rahmen eines der strengsten Doppelblindverkostungsverfahren der Branche bewertet die IWC jede eingereichte Probe unvoreingenommen. Kavalan belegte im Rahmen des Wettbewerbs acht Plätze unter den 15 besten Whiskys des Jahres 2026. Die erneute Auszeichnungen als „Whisky des Jahres" folgt unmittelbar auf den Triumph aus dem Jahr 2025, als der Solist Fino Sherry beeindruckende 97,04 Punkte erzielte.

Mit diesem jüngsten Erfolg hat Kavalan in den letzten elf Jahren elf Titel als „Weltbester" gewonnen, dazu kommen acht Auszeichnungen als „Master Distiller/Brennerei des Jahres" sowie mehr als 1.000 internationale Goldmedaillen.

Kavalan-Auszeichnungen auf der IWC 2026 :

Whisky des Jahres:

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Master Distiller des Jahres:

Zerose Yang – Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung

Verfügbarkeit: Der Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask ist ab sofort in Taiwan und in ausgewählten internationalen Märkten erhältlich, darunter Frankreich, Kanada, Deutschland, die Tschechische Republik, China und Hongkong; weitere Märkte sollen folgen.

Informationen zum Kavalan Whisky

Die Kavalan-Brennerei im Landkreis Yilan ist seit 2005 Vorreiter in der Kunst der Single-Malt-Whiskyherstellung in Taiwan. Unser Whisky, der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze reift, wird aus dem kristallklaren Schmelzwasser des Snow Mountain gewonnen und durch Meeres- und Bergwinde verfeinert. Diese Bedingungen sorgen für die charakteristische Cremigkeit von Kavalan. Unsere Brennerei, die den alten Namen des Bezirks Yilan trägt, kann auf mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Getränken unter der Muttergesellschaft King Car Group zurückblicken. Wir haben bei den renommiertesten Wettbewerben der Branche 1.000 Gold- oder höherwertige Auszeichnungen erhalten.

Medienkontakt:

Kaitlyn Tsai

[email protected]

Wendy Wang

[email protected]