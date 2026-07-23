Kavalan élu Whisky de l'année pour la deuxième année consécutive lors de l'IWC 2026

Le Peatist Oloroso Sherry Cask permet à Kavalan de remporter son 11e titre de Meilleur whisky du monde au cours des onze dernières années

TAIPEI, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Kavalan a remporté pour la deuxième année consécutive le titre de Whisky de l'année lors du prestigieux Concours international du whisky (IWC - International Whisky Competition), son whisky single malt Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength ayant décroché la première place avec 96,97 points. L'année dernière, le Kavalan Solist Fino Sherry avait également remporté le titre mondial. La distillerie a décroché huit places dans le classement des 15 meilleurs whiskies de 2026 établi par le concours, tandis que Zerose Yang, responsable de la recherche et du développement, a été nommé Maître distillateur de l'année, une distinction qui vient saluer la constance et l'excellence de l'équipe de Kavalan.

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask wins Whisky of the Year at IWC 2026 Zerose Yang, Kavalan Head of R&D is named Master Distiller of the Year

Élaboré à partir de malt légèrement tourbé et vieilli dans des fûts de sherry Oloroso, le Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask fait partie de la gamme Peatist de Kavalan, qui explore l'harmonie entre une délicate note fumée de tourbe et le caractère subtropical caractéristique du vieillissement de la distillerie.

Les notes de dégustation du whisky lauréat ont été fournies par Octavio Bernal, maître du scotch au sein du Council of Whiskey Masters :

« Le nez s'ouvre sur des notes de cuir gras, un mélange de thé aux accents terreux et un soupçon d'anis, suivies de notes de mangue grillée, de cendre légère et d'une touche de poivre blanc. En bouche, on perçoit des notes de raisins secs enrobés de chocolat, de figues moelleuses et une délicate touche fumée rappelant le barbecue. La finale persistante laisse s'exprimer des notes de cuir sombre, de cassis juteux et d'éclats de cacao légèrement torréfiées. »

« Chez Kavalan, la recherche constante de progrès et d'innovation est au cœur de toutes nos activités », déclare M. YT Lee, président du groupe King Car. « Chaque récompense témoigne de la passion et du dévouement de toute notre équipe. Nous sommes honorés que notre engagement continue d'être reconnu par les concours de whisky les plus prestigieux au monde, ce qui nous incite à continuer d'explorer de nouvelles possibilités pour le single malt taïwanais. »

« Kavalan a réalisé un exploit rare en remportant le titre de Whisky de l'année deux années de suite lors de l'un des concours de dégustation à l'aveugle les plus exigeants du secteur », déclare Max A. Solano, directeur de l'International Whisky Competition. « Le Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask s'est distingué par sa profondeur, son équilibre et sa complexité exceptionnels. »

Dans le cadre de l'un des protocoles de dégustation en double aveugle parmi les plus rigoureux du secteur, l'IWC évalue chaque produit présenté en toute impartialité. Kavalan s'est classé à huit reprises dans le Top 15 des whiskies de 2026 du concours. Ces deux victoires consécutives au titre de Whisky de l'année font suite à son triomphe de 2025, année où le Solist Fino Sherry avait obtenu la note impressionnante de 97,04 points.

Avec cette nouvelle distinction, Kavalan totalise désormais 11 titres de Meilleur au monde au cours des 11 dernières années, auxquels s'ajoutent huit distinctions de Distillateur/Distillerie de l'année et plus de 1 000 médailles d'or internationales.

Récompenses remportées par Kavalan lors de l'IWC 2026 :

Whisky de l'année :

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Maître distillateur de l'année :

Zerose Yang - Chef de la R&D

Disponibilité : le Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask est désormais disponible à Taïwan et sur certains marchés internationaux, notamment en France, au Canada, en Allemagne, en République tchèque, en Chine et à Hong Kong. D'autres marchés suivront.

À propos du whisky Kavalan

La distillerie Kavalan, située dans le comté de Yilan, fait figure de pionnière dans l'art du whisky Single Malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans des conditions d'humidité et de chaleur intenses, puise sa source dans les eaux cristallines issues de la fonte des neiges des Snow Mountains et est rehaussé par les brises de la mer et de la montagne. Ces conditions se combinent pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur plus de 45 années de savoir-faire dans la fabrication de whisky sous l'égide de la société mère, le groupe King Car. Nous avons remporté 1 000 médailles d'or dans le cadre des concours les plus disputés du secteur.

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