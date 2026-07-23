카발란, IWC 2026에서 2년 연속 '올해의 위스키' 선정

피티스트 올로로쏘 셰리 캐스크, 최근 11년간 카발란의 11번째 세계 최고 타이틀 달성 이끌어

타이베이 2026년 7월 23일 /PRNewswire/ -- 카발란(Kavalan)이 권위 있는 국제 위스키 대회(International Whisky Competition•IWC)에서 2년 연속 올해의 위스키 타이틀을 차지했다. 카발란 피티스트 올로로쏘 셰리 캐스크 싱글 캐스크 스트렝스 싱글 몰트 위스키(Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky)는 96.97점을 획득하며 최고 영예를 안았다. 지난해에는 카발란 솔리스트 피노 셰리(Kavalan Solist Fino Sherry)가 세계 최고 타이틀을 차지했다. 카발란은 대회의 2026년 상위 15개 위스키 가운데 8개 자리를 차지했으며, Zerose Yang 연구개발 책임자는 올해의 마스터 디스틸러(Master Distiller of the Year)로 선정되어 카발란 팀의 일관된 품질과 탁월성을 인정받았다.

카발란 피티스트 올로로쏘 셰리캐스크가 2026년 IWC에서 월드 오브 더 유어를 수상 제로즈 양, 카발란 연구개발 책임자가 올해의 마스터 디스틸러 선정

카발란 피티스트 올로로쏘 셰리 캐스크는 은은한 피트 향을 지닌 몰트로 제조해 올로로쏘 셰리 캐스크에서 숙성한 제품으로, 섬세한 피트 스모크와 카발란 특유의 아열대 숙성 특성이 이루는 조화를 탐구하는 카발란 피티스트 시리즈의 일부다.

수상 위스키의 마스터 테이스팅 노트는 위스키 마스터스 협의회(Council of Whiskey Masters)의Octavio Bernal 스카치 마스터가 작성했다.

"첫 향에서는 오일리한 가죽과 흙내음이 느껴지는 차 블렌드, 은은한 아니스 향이 펼쳐지고, 이어 구운 망고와 가벼운 재, 약간의 백후추 향이 뒤따른다. 입안에서는 초콜릿을 입힌 건포도와 쫄깃한 무화과, 섬세한 스모키 바비큐의 산미가 두드러진다. 피니시에서는 짙은 가죽 향과 과즙이 풍부한 카시스, 가볍게 로스팅된 코코아 닙스의 풍미가 길게 남는다."

킹카그룹(King Car Group)의 YT Lee 회장은 "카발란에서는 끊임없이 돌파와 혁신을 추구하는 것이 모든 활동의 중심에 있다"며 "모든 수상은 카발란 전체 팀의 열정과 헌신을 보여준다. 우리의 노력이 세계에서 가장 권위 있는 위스키 대회들로부터 계속 인정받게 되어 영광이며, 이는 대만 싱글 몰트의 새로운 가능성을 계속 탐구하도록 우리에게 영감을 준다"고 말했다.

국제 위스키 대회의Max A. Solano 이사는 "카발란은 업계에서 가장 까다로운 블라인드 테이스팅 대회 중 하나에서 2년 연속 올해의 위스키를 수상하는 보기 드문 업적을 달성했다"며 "카발란 피티스트 올로로쏘 셰리 캐스크는 탁월한 깊이와 균형감, 복합성으로 두각을 나타냈다"고 말했다.

IWC는 업계에서 가장 엄격한 이중 블라인드 테이스팅 절차 중 하나를 통해 모든 출품작을 공정하게 평가한다. 카발란은 대회의 2026년 상위 15개 위스키 가운데 8개 자리를 차지했다. 2년 연속 올해의 위스키 수상은 2025년 카발란 솔리스트 피노 셰리가 97.04점이라는 인상적인 점수로 우승한 데 이어 이룬 성과다.

이번 성과로 카발란은 최근 11년 동안 세계 최고 타이틀 11개를 획득했으며, 올해의 디스틸러/증류소상 8개와 1,000개가 넘는 국제 금메달도 수상했다.

카발란의 IWC 2026 수상 내역 :

올해의 위스키:

카발란 피티스트 올로로쏘 셰리 캐스크 싱글 캐스크 스트렝스 싱글 몰트 위스키

올해의 마스터 디스틸러:

Zerose Yang - 연구개발 책임자

판매 지역: 카발란 피티스트 올로로쏘 셰리 캐스크는 현재 대만과 프랑스, 캐나다, 독일, 체코, 중국, 홍콩 등 시장에서 판매되고 있으며, 향후 판매 지역이 추가될 예정이다.

카발란 위스키 소개

이란현에 위치한 카발란 증류소(Kavalan Distillery)는 2005년부터 대만 싱글 몰트 위스키의 새로운 지평을 개척해 왔다. 강한 습도와 고온 환경에서 숙성되는 카발란 위스키는 설산의 맑은 빙하수를 사용하며, 바다와 산에서 불어오는 바람이 풍미를 한층 더한다. 이러한 조건이 어우러져 카발란 특유의 크리미한 질감을 만들어낸다. 증류소 명칭은 이란현의 옛 지명에서 유래했으며, 모기업인 킹카그룹이 45년 이상 축적한 음료 제조 경험을 바탕으로 운영되고 있다. 카발란은 업계에서 경쟁이 가장 치열한 대회에서 금상 이상을 1000개 수상했다.

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SOURCE Kavalan Whisky