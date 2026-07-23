Kavalan Dinobatkan sebagai "Whisky of the Year" Buat Tahun Kedua Berturut-turut di IWC 2026

Peatist Oloroso Sherry Cask Membawa Kavalan Meraih Gelaran Terbaik Dunia Kali Ke-11 dalam tempoh sebelas tahun

TAIPEI, 23 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Kavalan sekali lagi merangkul gelaran "Whisky of the Year" (Wiski Terbaik Tahun Ini) secara berturut-turut di Pertandingan Wiski Antarabangsa (IWC) yang berprestij, apabila Wiski Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt meraih penghormatan tertinggi dengan 96.97 mata. Tahun lalu, Kavalan Solist Fino Sherry turut memenangi gelaran utama dunia. Kilang penyulingan itu turut meraih lapan tempat dalam senarai 15 Wiski Terbaik 2026, manakala Ketua Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Zerose Yang, dinobatkan sebagai Master Distiller of the Year, sekali gus mengiktiraf kecemerlangan dan konsistensi pasukan Kavalan.

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask memenangi Penghargaan Whisky Tahun Ini di IWC 2026 Zerose Yang, Pengurus Kajian dan Pembangunan Kavalan, Diberi Anugerah Ahli Penyuling Tahun Ini

Dihasilkan daripada malt yang diasapkan secara ringan dan diperam dalam tong Oloroso Sherry, Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask merupakan sebahagian daripada Peatist Series Kavalan yang meneroka keharmonian antara aroma asap gambut yang lembut dengan ciri kematangan subtropika yang menjadi identiti kilang penyulingan tersebut.

Nota rasa rasmi bagi wiski yang memenangi anugerah itu disediakan oleh Octavio Bernal, Master of Scotch di Council of Whiskey Masters:

"Aromanya dibuka dengan sentuhan kulit berminyak, campuran teh berunsur tanah dan sedikit aroma bunga lawang, diikuti mangga panggang, abu yang lembut serta sedikit lada putih. Di lelangit, kismis bersalut coklat, buah tin yang kenyal dan sentuhan halus rasa barbeku berasap tampil menyerlah. Kemudiannya, kemasan rasanya berpanjangan dengan nota kulit gelap, buah cassis yang berjus serta biji koko panggang ringan."

"Di Kavalan, usaha berterusan untuk mencapai pembaharuan dan inovasi sentiasa menjadi teras kepada segala yang kami lakukan," kata YT Lee, Pengerusi King Car Group. "Setiap anugerah mencerminkan semangat dan dedikasi seluruh pasukan kami. Kami berbesar hati kerana komitmen kami terus diiktiraf oleh pertandingan wiski paling berprestij di dunia, sekali gus memberi inspirasi kepada kami untuk terus meneroka kemungkinan baharu bagi wiski malt tunggal Taiwan."

"Kavalan telah mencapai satu pencapaian yang jarang berlaku apabila memenangi gelaran Whisky of the Year selama dua tahun berturut-turut dalam salah satu pertandingan penilaian rasa secara buta yang paling mencabar dalam industri," kata Max A. Solano, Pengarah Pertandingan Wiski Antarabangsa. "Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask menonjol dengan kedalaman, keseimbangan dan kerumitan rasa yang luar biasa."

Dinilai menerusi salah satu proses penilaian rasa secara dwi-buta yang paling ketat dalam industri, IWC menilai setiap penyertaan secara bebas dan saksama. Kavalan berjaya meraih lapan kedudukan dalam senarai 15 Wiski Terbaik 2026. Kemenangan berturut-turut sebagai Whisky of the Year ini menyusuli kejayaannya pada 2025, apabila Solist Fino Sherry memperoleh 97.04 mata.

Dengan pencapaian terbaharu ini, Kavalan telah memenangi 11 gelaran terbaik dunia dalam tempoh 11 tahun lalu, selain meraih lapan anugerah Distiller/Distillery of the Year serta lebih 1,000 pingat emas antarabangsa.

Anugerah Kavalan di IWC 2026:

Whisky of the Year:

Wiski Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt

Master Distiller of the Year:

Zerose Yang – Ketua Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)

Ketersediaan: Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask kini boleh didapati di Taiwan serta beberapa pasaran antarabangsa terpilih termasuk Perancis, Kanada, Jerman, Republik Czech, China dan Hong Kong, dengan pelancaran di pasaran lain akan menyusul.

Latar Belakang Kavalan Whisky

Kilang Penyulingan Kavalan di Daerah Yilan telah menjadi perintis dalam penghasilan wiski malt tunggal di Taiwan sejak 2005. Wiski kami diperam dalam keadaan kelembapan dan suhu tinggi, menggunakan air cairan jernih dari Gunung Salji serta diperkaya dengan bayu laut dan gunung. Gabungan keadaan ini menghasilkan tekstur berkrim yang menjadi identiti Kavalan. Mengambil nama lama Daerah Yilan, kilang penyulingan kami disokong oleh lebih 45 tahun pengalaman dalam pembuatan minuman di bawah syarikat induknya, King Car Group. Kavalan telah memenangi lebih 1,000 anugerah emas atau lebih tinggi dalam pertandingan paling kompetitif dalam industri.

Hubungan Media:

Kaitlyn Tsai

[email protected]

Wendy Wang

[email protected]

SOURCE Kavalan Whisky